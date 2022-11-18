https://crimea.ria.ru/20221118/skandalno-izvestnaya-missis-kryma-ne-poluchit-grazhdanstvo-rossii-1125435098.html

Скандально известная "миссис Крыма" не получит гражданство России

Скандально известная "миссис Крыма" не получит гражданство России - РИА Новости Крым, 18.11.2022

Скандально известная "миссис Крыма" не получит гражданство России

МВД по Республике Крым отказало в приеме в российское гражданство женщине, которая ранее была привлечена к ответственности за исполнение песни украинских... РИА Новости Крым, 18.11.2022

2022-11-18T15:29

2022-11-18T15:29

2022-11-18T15:29

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. МВД по Республике Крым отказало в приеме в российское гражданство женщине, которая ранее была привлечена к ответственности за исполнение песни украинских нацбатов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка.По данным ведомства, она обратилась за получением гражданства в августе, однако при проверке документов правоохранители выяснили, что она привлекалась к административной ответственности за исполнение песни украинских нацбатов.Ранее в соцсетях и Telegram-каналах было опубликовано видео, где две девушки поют песню "Червона калина", которая считается неофициальным гимном Украинской повстанческой армии (УПА)*. В одной из поющих пользователи сети узнали победительницу конкурса "Миссис королева красоты – Крым" Ольгу Валееву.Обеих женщин суд признал виновными в дискредитации Вооруженных сил РФ и пропаганде символики экстремистских организаций. В отношении одной из них назначено наказание в виде административного ареста сроком 10 суток, вторая заплатит штраф в 40 тыс. рублей.

https://crimea.ria.ru/20221003/pesenka-speta-v-krymu-dve-devushki-otvetyat-za-gimn-ekstremistov-1124707261.html

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