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Скандально известная "миссис Крыма" не получит гражданство России - РИА Новости Крым, 18.11.2022
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Скандально известная "миссис Крыма" не получит гражданство России
Скандально известная "миссис Крыма" не получит гражданство России - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Скандально известная "миссис Крыма" не получит гражданство России
МВД по Республике Крым отказало в приеме в российское гражданство женщине, которая ранее была привлечена к ответственности за исполнение песни украинских... РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T15:29
2022-11-18T15:29
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. МВД по Республике Крым отказало в приеме в российское гражданство женщине, которая ранее была привлечена к ответственности за исполнение песни украинских нацбатов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка.По данным ведомства, она обратилась за получением гражданства в августе, однако при проверке документов правоохранители выяснили, что она привлекалась к административной ответственности за исполнение песни украинских нацбатов.Ранее в соцсетях и Telegram-каналах было опубликовано видео, где две девушки поют песню "Червона калина", которая считается неофициальным гимном Украинской повстанческой армии (УПА)*. В одной из поющих пользователи сети узнали победительницу конкурса "Миссис королева красоты – Крым" Ольгу Валееву.Обеих женщин суд признал виновными в дискредитации Вооруженных сил РФ и пропаганде символики экстремистских организаций. В отношении одной из них назначено наказание в виде административного ареста сроком 10 суток, вторая заплатит штраф в 40 тыс. рублей.
https://crimea.ria.ru/20221003/pesenka-speta-v-krymu-dve-devushki-otvetyat-za-gimn-ekstremistov-1124707261.html
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крым, общество
Скандально известная "миссис Крыма" не получит гражданство России

Скандально известной "миссис Крыма" отказали в выдаче гражданства России

15:29 18.11.2022
 
© Фото со страницы Ольги Dалеевой в InstagramМиссис Крыма 2022 года Ольга Валеева
Миссис Крыма 2022 года Ольга Валеева
© Фото со страницы Ольги Dалеевой в Instagram
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. МВД по Республике Крым отказало в приеме в российское гражданство женщине, которая ранее была привлечена к ответственности за исполнение песни украинских нацбатов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка.
По данным ведомства, она обратилась за получением гражданства в августе, однако при проверке документов правоохранители выяснили, что она привлекалась к административной ответственности за исполнение песни украинских нацбатов.
"Решением МВД по Республике Крым в соответствии с требованиями законодательства отклонено заявление о приеме в гражданство России 34-летней гражданки Украины, признанной судом виновной в совершении противоправных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ, а также публичном демонстрировании запрещенной символики", - сообщили в пресс-службе МВД.
Ранее в соцсетях и Telegram-каналах было опубликовано видео, где две девушки поют песню "Червона калина", которая считается неофициальным гимном Украинской повстанческой армии (УПА)*. В одной из поющих пользователи сети узнали победительницу конкурса "Миссис королева красоты – Крым" Ольгу Валееву.
Обеих женщин суд признал виновными в дискредитации Вооруженных сил РФ и пропаганде символики экстремистских организаций. В отношении одной из них назначено наказание в виде административного ареста сроком 10 суток, вторая заплатит штраф в 40 тыс. рублей.
Полиция - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
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Суд назначил арест и штраф "миссис Крыма" и ее подруге за гимн УПА*
 
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