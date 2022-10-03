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Суд назначил арест и штраф "миссис Крыма" и ее подруге за гимн УПА* - РИА Новости Крым, 03.10.2022
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Суд назначил арест и штраф "миссис Крыма" и ее подруге за гимн УПА*
Суд назначил арест и штраф "миссис Крыма" и ее подруге за гимн УПА* - РИА Новости Крым, 03.10.2022
Суд назначил арест и штраф "миссис Крыма" и ее подруге за гимн УПА*
Сотрудники крымского подразделения ФСБ совместно с полицейскими задержали двух девушек по подозрению в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации, а... РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T21:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Сотрудники крымского подразделения ФСБ совместно с полицейскими задержали двух девушек по подозрению в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации, а также публичной демонстрации запрещенной символики. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, девушки спели на камеру боевой гимн экстремистской организации и выложили запись в сеть. "В результате проведенных мероприятий полицейские установили причастных к совершению противоправных действий, и доставили их в отдел полиции. В отношении правонарушительниц 1987 и 1989 годов рождения составлены административные протоколы", - сказано в сообщении. При этом на видео, опубликованном правоохранителями, девушки извиняются за содеянное и уверяют, что не знали значения песни. Суд признал их виновными в совершении административных правонарушений по статьям: за дискредитацию Вооруженных сил РФ и пропаганду символики экстремистских организаций. В отношении одной из них назначено наказание в виде административного ареста сроком 10 суток, вторая заплатит штраф в 40 тыс. рублей.Ранее в соцсетях и Telegram-каналах было опубликовано видео, где две девушки поют песню "Червона калина", которая считается не просто украинской песней, а неофициальным гимном Украинской повстанческой армии (УПА)*. В одной из поющих пользователи сети узнали победительницу конкурса "Миссис королева красоты – Крым" Ольгу Валееву. После публикации видео разгорелся скандал. Сама Валеева заявила, что не знала о смысле и подтексте данной композиции, а "просто спела украинскую песню безо всяких смыслов и подсмыслов".* Запрещенная в России экстремистская организация
https://crimea.ria.ru/20221002/v-gosdume-otreagirovali-na-skandal-vokrug-video-s-missis-krym-valeevoy-1124690747.html
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мвд по республике крым, крым, закон и право
Суд назначил арест и штраф "миссис Крыма" и ее подруге за гимн УПА*

Суд наказал "миссис Крыма" и ее подругу за песню украинских нацбатов

21:20 03.10.2022 (обновлено: 21:51 03.10.2022)
 
© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Сотрудники крымского подразделения ФСБ совместно с полицейскими задержали двух девушек по подозрению в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации, а также публичной демонстрации запрещенной символики. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, девушки спели на камеру боевой гимн экстремистской организации и выложили запись в сеть.
"В результате проведенных мероприятий полицейские установили причастных к совершению противоправных действий, и доставили их в отдел полиции. В отношении правонарушительниц 1987 и 1989 годов рождения составлены административные протоколы", - сказано в сообщении.
При этом на видео, опубликованном правоохранителями, девушки извиняются за содеянное и уверяют, что не знали значения песни.
Суд признал их виновными в совершении административных правонарушений по статьям: за дискредитацию Вооруженных сил РФ и пропаганду символики экстремистских организаций. В отношении одной из них назначено наказание в виде административного ареста сроком 10 суток, вторая заплатит штраф в 40 тыс. рублей.
Ранее в соцсетях и Telegram-каналах было опубликовано видео, где две девушки поют песню "Червона калина", которая считается не просто украинской песней, а неофициальным гимном Украинской повстанческой армии (УПА)*. В одной из поющих пользователи сети узнали победительницу конкурса "Миссис королева красоты – Крым" Ольгу Валееву.
После публикации видео разгорелся скандал. Сама Валеева заявила, что не знала о смысле и подтексте данной композиции, а "просто спела украинскую песню безо всяких смыслов и подсмыслов".
Миссис Крыма 2022 года Ольга Валеева
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* Запрещенная в России экстремистская организация
МВД по Республике КрымКрымЗакон и право
 
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