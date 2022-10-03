https://crimea.ria.ru/20221003/pesenka-speta-v-krymu-dve-devushki-otvetyat-za-gimn-ekstremistov-1124707261.html

Суд назначил арест и штраф "миссис Крыма" и ее подруге за гимн УПА*

Суд назначил арест и штраф "миссис Крыма" и ее подруге за гимн УПА* - РИА Новости Крым, 03.10.2022

Суд назначил арест и штраф "миссис Крыма" и ее подруге за гимн УПА*

Сотрудники крымского подразделения ФСБ совместно с полицейскими задержали двух девушек по подозрению в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации, а... РИА Новости Крым, 03.10.2022

2022-10-03T21:20

2022-10-03T21:20

2022-10-03T21:51

мвд по республике крым

крым

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/18/1118976091_0:2:1271:717_1920x0_80_0_0_68d03cfba1b8a0747e232a0f91af193d.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Сотрудники крымского подразделения ФСБ совместно с полицейскими задержали двух девушек по подозрению в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации, а также публичной демонстрации запрещенной символики. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, девушки спели на камеру боевой гимн экстремистской организации и выложили запись в сеть. "В результате проведенных мероприятий полицейские установили причастных к совершению противоправных действий, и доставили их в отдел полиции. В отношении правонарушительниц 1987 и 1989 годов рождения составлены административные протоколы", - сказано в сообщении. При этом на видео, опубликованном правоохранителями, девушки извиняются за содеянное и уверяют, что не знали значения песни. Суд признал их виновными в совершении административных правонарушений по статьям: за дискредитацию Вооруженных сил РФ и пропаганду символики экстремистских организаций. В отношении одной из них назначено наказание в виде административного ареста сроком 10 суток, вторая заплатит штраф в 40 тыс. рублей.Ранее в соцсетях и Telegram-каналах было опубликовано видео, где две девушки поют песню "Червона калина", которая считается не просто украинской песней, а неофициальным гимном Украинской повстанческой армии (УПА)*. В одной из поющих пользователи сети узнали победительницу конкурса "Миссис королева красоты – Крым" Ольгу Валееву. После публикации видео разгорелся скандал. Сама Валеева заявила, что не знала о смысле и подтексте данной композиции, а "просто спела украинскую песню безо всяких смыслов и подсмыслов".* Запрещенная в России экстремистская организация

https://crimea.ria.ru/20221002/v-gosdume-otreagirovali-na-skandal-vokrug-video-s-missis-krym-valeevoy-1124690747.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд по республике крым, крым, закон и право