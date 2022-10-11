https://crimea.ria.ru/20221011/chem-rossiyanam-grozit-vnesenie-meta-v-spisok-terroristov--ekspert-1124824686.html
Чем россиянам грозит внесение Meta* в список террористов – эксперт
Чем россиянам грозит внесение Meta* в список террористов – эксперт - РИА Новости Крым, 11.10.2022
Чем россиянам грозит внесение Meta* в список террористов – эксперт
Включение компании Meta*, а следовательно, и всех ее продуктов, включая Facebook*, Instagram*, в список террористов означает, что любые сделки с ней могут быть... РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T19:55
2022-10-11T19:55
2022-10-11T19:55
общество
закон и право
мнения
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СЕВАСТОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Включение компании Meta*, а следовательно, и всех ее продуктов, включая Facebook*, Instagram*, в список террористов означает, что любые сделки с ней могут быть расценены как финансирование террориста. Это касается и организаций, и граждан. Такое мнение РИА Новости Крым высказал эксперт в области информационной безопасности, руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.11 октября Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла компанию Meta* в перечень террористов и экстремистов.По словам Бедерова, данный список Росфинмониторинг формирует, получая сведения от различных правоохранительных органов, чтобы все отечественные компании могли сверяться с ним, организовывая свою деятельность в рамках закона.Подача организации или физлица в такой список осуществляется на основании определенных документов и не предполагает решения суда, отметил он. "Здесь решение исполнительного органа власти, отдельных сотрудников. То есть теоретически подать при желании можно кого угодно в данный список", – констатировал Бедеров. При этом последствия для тех, кто будет иметь с ними финансовые отношения, согласно закону, одинаковы – суд.Бедеров подчеркнул, что форма отношений неважна: финансирование терроризма рассматривается в целом. Следовательно, требования закона распространяются как на юридических лиц, так и на граждан.А значит, любые финансовые операции, осуществляемые в интересах террориста или экстремиста, могут вызвать вопросы у правоохранительных органов, сказал Бедеров. Реклама в Facebook*, Instagram* – не исключение, отметил он.При этом глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что пользователи Meta* закон не нарушают. "Решение Росфинмониторинга о внесении Meta* в список экстремистских организаций никак не меняет ситуацию для пользователей, пользователи продуктов Meta* закон не нарушают", — написал сенатор в своем Telegram-канале.Напомним, ранее, в марте 2022 года СК РФ возбудил уголовное дело в связи с тем, что руководство американской компании Meta*, владеющей соцсетями Facebook* и Instagram*, разрешили публиковать на своих платформах призывы к убийствам и насилию в отношении военнослужащих ВС РФ и руководства России на фоне проведения СВО на Украине. Генпрокуратура РФ обратилась в суд с требованием признать компанию экстремистской организацией и потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram – доступ к Facebook в РФ на тот момент уже был ограничен.21 марта Тверской районный суд Москвы признал компанию Meta* экстремистской, запретив ее деятельность на территории Российской Федерации.*Деятельность организации запрещена в РФ (соцсети Facebook*, Instagram*)
https://crimea.ria.ru/20220322/kak-polzovatelyam-meta-ne-okazatsya-v-sude-za-ekstremizm--eksperty-1122733657.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, закон и право, мнения
Чем россиянам грозит внесение Meta* в список террористов – эксперт
Как внесение Meta* в список террористов отразится на пользователях ее продуктов
Собственный корреспондент
СЕВАСТОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
Включение компании Meta*, а следовательно, и всех ее продуктов, включая Facebook*, Instagram*, в список террористов означает, что любые сделки с ней могут быть расценены как финансирование террориста. Это касается и организаций, и граждан. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал эксперт в области информационной безопасности, руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.
11 октября Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла компанию Meta* в перечень террористов и экстремистов.
По словам Бедерова, данный список Росфинмониторинг формирует, получая сведения от различных правоохранительных органов, чтобы все отечественные компании могли сверяться с ним, организовывая свою деятельность в рамках закона.
"Все компании должны регулярно сверять свою клиентскую базу с перечнем экстремистов и террористов, чтобы соответствовать федеральному закону № 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", – пояснил Бедеров.
Подача организации или физлица в такой список осуществляется на основании определенных документов и не предполагает решения суда, отметил он.
"Здесь решение исполнительного органа власти, отдельных сотрудников. То есть теоретически подать при желании можно кого угодно в данный список", – констатировал Бедеров.
При этом последствия для тех, кто будет иметь с ними финансовые отношения, согласно закону, одинаковы – суд.
"Сделки с такими компаниями и физическими лицами – трудовые, гражданско-правовые, иные – нежелательны, потому что вы подпадаете уже дальше под нарушение 115 федерального закона, и к вам могут быть применены соответствующие санкции, вы можете быть привлечены к ответственности. Соответственно, если у вас в списке есть такой контрагент, вы должны с ним расторгнуть отношения ", – пояснил эксперт.
Бедеров подчеркнул, что форма отношений неважна: финансирование терроризма рассматривается в целом. Следовательно, требования закона распространяются как на юридических лиц, так и на граждан.
А значит, любые финансовые операции, осуществляемые в интересах террориста или экстремиста, могут вызвать вопросы у правоохранительных органов, сказал Бедеров. Реклама в Facebook*, Instagram* – не исключение, отметил он.
"Вы можете стать лицом, финансирующим терроризм. Будете или не будете вы привлечены к ответственности – будет решать уже суд. Но то, что можете быть привлечены, – это факт", – заключил эксперт.
При этом глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что пользователи Meta* закон не нарушают.
"Решение Росфинмониторинга о внесении Meta* в список экстремистских организаций никак не меняет ситуацию для пользователей, пользователи продуктов Meta* закон не нарушают", — написал сенатор в своем Telegram-канале.
Напомним, ранее, в марте 2022 года СК РФ возбудил уголовное дело в связи с тем, что руководство американской компании Meta*, владеющей соцсетями Facebook* и Instagram*, разрешили публиковать на своих платформах призывы к убийствам и насилию в отношении военнослужащих ВС РФ и руководства России на фоне проведения СВО на Украине. Генпрокуратура РФ обратилась в суд с требованием признать компанию экстремистской организацией и потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram – доступ к Facebook в РФ на тот момент уже был ограничен.
21 марта Тверской районный суд Москвы признал компанию Meta* экстремистской, запретив ее деятельность на территории Российской Федерации.
*Деятельность организации запрещена в РФ (соцсети Facebook*, Instagram*)