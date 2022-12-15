Кот Мостик стал амбассадором Севастополя по туризму

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым, кот Мостик. Шеф котоновостей РИА Новости Крым кот Мостик расскажет в своих блогах про все достопримечательности города-героя. Мостик стал амбассадором государственного Центра развития туризма Севастополя и уже получил соответствующее удостоверение.Кот Мостик в Международный день танца побыл артистом балета – фото>>"Мы давно хотели познакомиться с Мостиком, и в канун Нового года эта встреча состоялась. Замечательный кот-путешественник, кот-репортер стал амбассадором Севастополя по туризму, а это значит, что в его блогах будет еще больше интересного про наш славный город. Очень надеюсь на совместные проекты в следующем году", - сказала начальник Управления туризма Севастополя Лариса Остапенко.Мостик побывал в Центре развития туризма и познакомился с его командой. Там шефу котоновостей сделали необычный подарок – путеводитель по Севастополю для котов. Авторы собрали интересные локации и проиллюстрировали их рисунками севастопольских мурзиков и барсиков.Мостик – главный кот-путешественник Крыма. Он изучает полуостров и рассказывает в своих блогах про достопримечательности, которые его впечатлили больше всего. 25 фотографий из поездок рыжего трэвел-блогера можно увидеть до 22 декабря на выставке в Доме детского и юношеского творчества Севастополя.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Кот Мостик поймал "Золотую рыбку" и загадал желание в "Артеке">>Настоящий крымский фастфуд: Мостик узнал вековой рецепт от караимов>>Знакомые все лица: кот Мостик оценил ремонт Крымского моста>>
СЕВАСТОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым, кот Мостик. Шеф котоновостей РИА Новости Крым кот Мостик расскажет в своих блогах про все достопримечательности города-героя. Мостик стал амбассадором государственного Центра развития туризма Севастополя и уже получил соответствующее удостоверение.
"Мы давно хотели познакомиться с Мостиком, и в канун Нового года эта встреча состоялась. Замечательный кот-путешественник, кот-репортер стал амбассадором Севастополя по туризму, а это значит, что в его блогах будет еще больше интересного про наш славный город. Очень надеюсь на совместные проекты в следующем году", - сказала начальник Управления туризма Севастополя Лариса Остапенко.
Мостик побывал в Центре развития туризма и познакомился с его командой. Там шефу котоновостей сделали необычный подарок – путеводитель по Севастополю для котов. Авторы собрали интересные локации и проиллюстрировали их рисунками севастопольских мурзиков и барсиков.
"Кот Мостик уже прогулялся по Графской пристани, подружился с котами Херсонеса и Балаклавы, побывал в театре Луначарского. Мы рады познакомить его с нашим туристским центром и рассказать о других, не менее интересных и значимых местах в Севастополе. Теперь Мостик, став нашим амбассадором, будет делиться новыми впечатлениями о Севастополе со своими подписчиками", - считает руководитель Центра развития туризма Севастополя Ольга Чаузова.
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