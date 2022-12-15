https://crimea.ria.ru/20221215/kot-mostik-stal-ambassadorom-sevastopolya-po-turizmu-1125881886.html

Кот Мостик стал амбассадором Севастополя по туризму

Кот Мостик стал амбассадором Севастополя по туризму - РИА Новости Крым, 15.12.2022

Кот Мостик стал амбассадором Севастополя по туризму

Шеф котоновостей РИА Новости Крым кот Мостик расскажет в своих блогах про все достопримечательности города-героя. Мостик стал амбассадором государственного... РИА Новости Крым, 15.12.2022

2022-12-15T07:31

2022-12-15T07:31

2022-12-15T07:31

новости от кота мостика

севастополь

крым

туризм в крыму

общество

ростуризм

культура

правительство севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0e/1125882765_0:80:1280:800_1920x0_80_0_0_cbcf30fe26dd12c73c9bcc806c17307d.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым, кот Мостик. Шеф котоновостей РИА Новости Крым кот Мостик расскажет в своих блогах про все достопримечательности города-героя. Мостик стал амбассадором государственного Центра развития туризма Севастополя и уже получил соответствующее удостоверение.Кот Мостик в Международный день танца побыл артистом балета – фото>>"Мы давно хотели познакомиться с Мостиком, и в канун Нового года эта встреча состоялась. Замечательный кот-путешественник, кот-репортер стал амбассадором Севастополя по туризму, а это значит, что в его блогах будет еще больше интересного про наш славный город. Очень надеюсь на совместные проекты в следующем году", - сказала начальник Управления туризма Севастополя Лариса Остапенко.Мостик побывал в Центре развития туризма и познакомился с его командой. Там шефу котоновостей сделали необычный подарок – путеводитель по Севастополю для котов. Авторы собрали интересные локации и проиллюстрировали их рисунками севастопольских мурзиков и барсиков.Мостик – главный кот-путешественник Крыма. Он изучает полуостров и рассказывает в своих блогах про достопримечательности, которые его впечатлили больше всего. 25 фотографий из поездок рыжего трэвел-блогера можно увидеть до 22 декабря на выставке в Доме детского и юношеского творчества Севастополя.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Кот Мостик поймал "Золотую рыбку" и загадал желание в "Артеке">>Настоящий крымский фастфуд: Мостик узнал вековой рецепт от караимов>>Знакомые все лица: кот Мостик оценил ремонт Крымского моста>>

https://crimea.ria.ru/20221129/tort-s-krevetkami-7-let-kotu-mostiku-1125590416.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, крым, туризм в крыму, общество, ростуризм, культура, правительство севастополя