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Кот Мостик стал амбассадором Севастополя по туризму - РИА Новости Крым, 15.12.2022
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Кот Мостик
Новости от кота Мостика
https://crimea.ria.ru/20221215/kot-mostik-stal-ambassadorom-sevastopolya-po-turizmu-1125881886.html
Кот Мостик стал амбассадором Севастополя по туризму
Кот Мостик стал амбассадором Севастополя по туризму - РИА Новости Крым, 15.12.2022
Кот Мостик стал амбассадором Севастополя по туризму
Шеф котоновостей РИА Новости Крым кот Мостик расскажет в своих блогах про все достопримечательности города-героя. Мостик стал амбассадором государственного... РИА Новости Крым, 15.12.2022
2022-12-15T07:31
2022-12-15T07:31
новости от кота мостика
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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым, кот Мостик. Шеф котоновостей РИА Новости Крым кот Мостик расскажет в своих блогах про все достопримечательности города-героя. Мостик стал амбассадором государственного Центра развития туризма Севастополя и уже получил соответствующее удостоверение.Кот Мостик в Международный день танца побыл артистом балета – фото&gt;&gt;"Мы давно хотели познакомиться с Мостиком, и в канун Нового года эта встреча состоялась. Замечательный кот-путешественник, кот-репортер стал амбассадором Севастополя по туризму, а это значит, что в его блогах будет еще больше интересного про наш славный город. Очень надеюсь на совместные проекты в следующем году", - сказала начальник Управления туризма Севастополя Лариса Остапенко.Мостик побывал в Центре развития туризма и познакомился с его командой. Там шефу котоновостей сделали необычный подарок – путеводитель по Севастополю для котов. Авторы собрали интересные локации и проиллюстрировали их рисунками севастопольских мурзиков и барсиков.Мостик – главный кот-путешественник Крыма. Он изучает полуостров и рассказывает в своих блогах про достопримечательности, которые его впечатлили больше всего. 25 фотографий из поездок рыжего трэвел-блогера можно увидеть до 22 декабря на выставке в Доме детского и юношеского творчества Севастополя.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Кот Мостик поймал "Золотую рыбку" и загадал желание в "Артеке"&gt;&gt;Настоящий крымский фастфуд: Мостик узнал вековой рецепт от караимов&gt;&gt;Знакомые все лица: кот Мостик оценил ремонт Крымского моста&gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20221129/tort-s-krevetkami-7-let-kotu-mostiku-1125590416.html
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96
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севастополь, крым, туризм в крыму, общество, ростуризм, культура, правительство севастополя
Кот Мостик стал амбассадором Севастополя по туризму

Кот Мостик получил удостоверение официального туристического представителя Севастополя

07:31 15.12.2022
 
© Дмитрий МакеевКоту Мостику подарили путеводитель по Севастополю для котов
Коту Мостику подарили путеводитель по Севастополю для котов
© Дмитрий Макеев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым, кот Мостик. Шеф котоновостей РИА Новости Крым кот Мостик расскажет в своих блогах про все достопримечательности города-героя. Мостик стал амбассадором государственного Центра развития туризма Севастополя и уже получил соответствующее удостоверение.
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"Мы давно хотели познакомиться с Мостиком, и в канун Нового года эта встреча состоялась. Замечательный кот-путешественник, кот-репортер стал амбассадором Севастополя по туризму, а это значит, что в его блогах будет еще больше интересного про наш славный город. Очень надеюсь на совместные проекты в следующем году", - сказала начальник Управления туризма Севастополя Лариса Остапенко.
Мостик побывал в Центре развития туризма и познакомился с его командой. Там шефу котоновостей сделали необычный подарок – путеводитель по Севастополю для котов. Авторы собрали интересные локации и проиллюстрировали их рисунками севастопольских мурзиков и барсиков.

"Кот Мостик уже прогулялся по Графской пристани, подружился с котами Херсонеса и Балаклавы, побывал в театре Луначарского. Мы рады познакомить его с нашим туристским центром и рассказать о других, не менее интересных и значимых местах в Севастополе. Теперь Мостик, став нашим амбассадором, будет делиться новыми впечатлениями о Севастополе со своими подписчиками", - считает руководитель Центра развития туризма Севастополя Ольга Чаузова.

© Дмитрий МакеевКот-репортер Мостик стал амбассадором Севастополя по туризму
Кот-репортер Мостик стал амбассадором Севастополя по туризму
1 из 3
Кот-репортер Мостик стал амбассадором Севастополя по туризму
© Дмитрий Макеев
© Дмитрий МакеевМостик стал амбассадором государственного Центра развития туризма Севастополя
Мостик стал амбассадором государственного Центра развития туризма Севастополя
2 из 3
Мостик стал амбассадором государственного Центра развития туризма Севастополя
© Дмитрий Макеев
© Дмитрий МакеевКоту Мостику подарили путеводитель по Севастополю для котов
Коту Мостику подарили путеводитель по Севастополю для котов
3 из 3
Коту Мостику подарили путеводитель по Севастополю для котов
© Дмитрий Макеев
1 из 3
Кот-репортер Мостик стал амбассадором Севастополя по туризму
© Дмитрий Макеев
2 из 3
Мостик стал амбассадором государственного Центра развития туризма Севастополя
© Дмитрий Макеев
3 из 3
Коту Мостику подарили путеводитель по Севастополю для котов
© Дмитрий Макеев
Мостик – главный кот-путешественник Крыма. Он изучает полуостров и рассказывает в своих блогах про достопримечательности, которые его впечатлили больше всего. 25 фотографий из поездок рыжего трэвел-блогера можно увидеть до 22 декабря на выставке в Доме детского и юношеского творчества Севастополя.
День рождения кота Мостика - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
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Торт с креветками: 7 лет коту Мостику
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