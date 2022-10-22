https://crimea.ria.ru/20221022/znakomye-vse-litsa-kot-mostik-otsenil-remont-krymskogo-mosta-1125027570.html

Знакомые все лица: кот Мостик оценил ремонт Крымского моста

Знакомые все лица: кот Мостик оценил ремонт Крымского моста - РИА Новости Крым, 22.10.2022

Знакомые все лица: кот Мостик оценил ремонт Крымского моста

Хоть я теперь и журналист, но за родной Крымский мост переживаю. Как он там без меня? Движется ли работа? Правильно ли ремонтируют? Может, вернулись старые... РИА Новости Крым, 22.10.2022

2022-10-22T18:29

2022-10-22T18:29

2022-10-22T18:29

новости от кота мостика

чп на крымском мосту

крым

фото

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КЕРЧЬ, 21 окт - РИА Новости Крым, кот Мостик. Хоть я теперь и журналист, но за родной Крымский мост переживаю. Как он там без меня? Движется ли работа? Правильно ли ремонтируют? Может, вернулись старые друзья, с которыми я его строил? Не выдержал. Отправился с коллегами проверить. В Крым возобновили поставки цемента по железной дороге>>Выехали затемно. Два часа по трассе "Таврида" – и мы на месте. Здравствуй, Крымский Мост! С лета не виделись, когда мы по нему с ветерком пролетели в "Орленок". А сегодня больно видеть, как тебя ранили... Правда, я тут же встретил старых знакомых! Сразу стало легче – плечо друга всегда помогает. Все они снова здесь, в команде: монтажники, сварщики, крановщики, с которыми шесть лет назад в проливе работал. Около полусотни настоящих профессионалов трудятся в две смены. Им тут знаком каждый болт. Что и как делать, они знают. Предстоит заменить 250 метров дорожного полотна. Сейчас убирают поврежденные пролеты. Они – большие и тяжелые. Каждая конструкция – это четыре балки общим весом больше 100 тонн. Их режут на мелкие блоки и отправляют на берег баржами. Крымский мост сегодня: как идет восстановление поврежденного участка>>А на таманском берегу из заводских деталей уже собирают новые пролеты, как конструктор. Для этого, правда, пришлось построить сборочные стапели – строительные леса, с которых удобнее крутить болты и гайки. Готовые пролеты доставят на мост, надвинут на морские опоры, "оденут" в опалубку, укатают двумя слоями асфальта. И – готово! Смотрел я на это и вспомнил, как погрузили первую сваю, как забетонировали первую опору, потом уложили асфальт... А я ждал, когда он остынет – мне же первому пройти доверили. В проливе штормит, но самые сильные ветры впереди. Зимой с лап сносит. Порывы бывают до 25 метров в секунду. Поэтому сейчас и делается все возможное, чтобы выполнить самые сложные работы до декабря. Думаю, мои друзья-люди справятся. Мимо проезжают легковушки и автобусы. Пока крымское направление закрыто, идут по таманскому. Но ты, Мост, молодец! Такой молодой, а уже пропустил 20 миллионов машин. Все металлоконструкции для Крымского моста готовы раньше срока>>Не волнуйся, Мост. Тебя обязательно починят. Мои друзья-мостостроители все для этого сделают. А мои коллеги-журналисты снова напишут о тебе статьи и снимут репортажи. А я помогу. Мост и Мостик. Мы с тобой навеки вместе и мы победим.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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