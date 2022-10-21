Все металлоконструкции для Крымского моста готовы раньше срока
Все элементы металлоконструкций Крымского моста приедут в Крым уже через два дня
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление повреждённых пролётов Крымского моста после теракта 8 октября 2022 года
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт- РИА Новости Крым. Изготовление элементов основных металлоконструкций Крымского моста завершено, основная их часть уже доставлена на место, остальные элементы провезут черед два дня, сообщает пресс-служба Росавтодора.
"В общей сложности для восстановления Крымского моста заводами изготовлено более 1,2 тонн металлоконструкций, из них 890 тонн уже доставлены на производственную базу. Поставка остального груза ожидается через два дня. Металлоконструкции изготовлены тремя российскими заводами с опережением графика", - сказано в Telegram-канале ведомства.
Для параллельного монтажа пролетов устроены сразу четыре стапельные площадки, на трех из них уже идет укрупнительная сборка пролетных строений.
"Для укрепления четырех пролетов понадобится более 40 тонн болтов и 10 км сварочных швов. Собранные пролетные строения со стапельных площадок доставляются к месту надвижки, к которой строители приступят в начале ноября", - уточняется в сообщении.
Ранее сообщалось, что поврежденную после взрыва правую часть Крымского моста демонтируют, к работам привлечены более 400 работников и 40 единиц техники. При этом по левой полосе осуществляется движение легкового транспорта и автобусов.
Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом признался, что за взрывом фуры на Крымском мосту стоит Киев.