https://crimea.ria.ru/20221021/vse-metallokonstruktsii-dlya-krymskogo-mosta-gotovy-ranshe-sroka-1125020523.html

Все металлоконструкции для Крымского моста готовы раньше срока

Все металлоконструкции для Крымского моста готовы раньше срока - РИА Новости Крым, 21.10.2022

Все металлоконструкции для Крымского моста готовы раньше срока

Изготовление элементов основных металлоконструкций Крымского моста завершено, основная их часть уже доставлена на место, остальные элементы провезут черед два... РИА Новости Крым, 21.10.2022

2022-10-21T12:34

2022-10-21T12:34

2022-10-21T12:34

крымский мост

транспорт

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт- РИА Новости Крым. Изготовление элементов основных металлоконструкций Крымского моста завершено, основная их часть уже доставлена на место, остальные элементы провезут черед два дня, сообщает пресс-служба Росавтодора.Для параллельного монтажа пролетов устроены сразу четыре стапельные площадки, на трех из них уже идет укрупнительная сборка пролетных строений."Для укрепления четырех пролетов понадобится более 40 тонн болтов и 10 км сварочных швов. Собранные пролетные строения со стапельных площадок доставляются к месту надвижки, к которой строители приступят в начале ноября", - уточняется в сообщении.Ранее сообщалось, что поврежденную после взрыва правую часть Крымского моста демонтируют, к работам привлечены более 400 работников и 40 единиц техники. При этом по левой полосе осуществляется движение легкового транспорта и автобусов.Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом признался, что за взрывом фуры на Крымском мосту стоит Киев.

крымский мост

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, чп на крымском мосту