Крымский мост сегодня: как идет восстановление поврежденного участка
Как идут работы на поврежденном участке Крымского моста
14:02 20.10.2022 (обновлено: 14:03 20.10.2022)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемонт Крымского моста
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
ТАМАНЬ, 20 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Поврежденную после взрыва правую часть Крымского моста демонтируют, к работам привлечены более 400 работников и 40 единиц техники. При этом по левой полосе осуществляется движение легкового транспорта и автобусов, за последние сутки в оба направления проехало более пяти тысяч автомобилей. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Росавтодоре.
"На сегодняшний день существенно увеличены трудовые ресурсы. Они составляют 410 человек и порядка 40 единиц техники. По правой части моста продолжаются демонтажные работы. Работаем в соответствии с графиком. По левой части полностью произведено усиление и открыто движение для легкового транспорта и автобусов", - рассказал главный инженер ФКУ Упрдор "Тамань" Никита Храпов.
Движение автобусов по левой части моста запущено после усиления пролета рядом с поврежденной стороной полотна. Перед тем, как разрешить там проезд, специалисты провели динамические и статические испытания конструкции, в том числе с помощью грузового транспорта, сообщили в дорожном ведомстве.
Желающих проехать по мосту на материк и обратно не убавляется.
"За последние сутки по Крымскому мосту проехало 5 753 автомобиля. Общий объем трафика распределился практически равномерно. На материк въехало 2 818 машин, в том числе 199 автобусов. В сторону Керчи - 2 939 легковых авто, в том числе 52 пассажирских автобусов", - сообщили в Росавтодоре.
Пока по левой стороне открыто движение, на правой рабочие демонтируют разрушенную часть. Ее разрезают на блоки, грузят на баржи и отправляют на специальные площадки для складирования. Новые конструкции на замену поврежденным уже собирают на производственной базе эксплуатации дорожного управления в Тамани. В Росавтодоре пояснили, что после завершения сборки, новые металлоконструкции будут доставлены на мост.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемонт Крымского моста
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Ремонт Крымского моста
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемонт Крымского моста
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Ремонт Крымского моста
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемонт Крымского моста
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемонт Крымского моста
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Ремонт Крымского моста
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемонт Крымского моста
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Ремонт Крымского моста
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемонт Крымского моста
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Ремонт Крымского моста
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Ремонт Крымского моста
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Ремонт Крымского моста
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 6
Ремонт Крымского моста
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 6
Ремонт Крымского моста
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 6
Ремонт Крымского моста
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 6
Ремонт Крымского моста
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
В ведомстве также предупредили, что на подъездах к мосту работают контрольно-пропускные пункты, проверка транспорта проходит на нескольких линиях одновременно.
"В дневные часы интенсивность движения возрастает, поэтому в районе пунктов досмотра могут образоваться небольшие очереди. Водителям рекомендуется проезжать мостовой переход рано утром либо вечером", - рекомендовали в Росавтодоре.