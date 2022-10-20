https://crimea.ria.ru/20221020/krymskiy-most-segodnya-kak-idet-vosstanovlenie-povrezhdennogo-uchastka-1124997581.html

Крымский мост сегодня: как идет восстановление поврежденного участка

Крымский мост сегодня: как идет восстановление поврежденного участка - РИА Новости Крым, 20.10.2022

Крымский мост сегодня: как идет восстановление поврежденного участка

Поврежденную после взрыва правую часть Крымского моста демонтируют, к работам привлечены более 400 работников и 40 единиц техники. При этом по левой полосе... РИА Новости Крым, 20.10.2022

2022-10-20T14:02

2022-10-20T14:02

2022-10-20T14:03

крым

крымский мост

чп на крымском мосту

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ТАМАНЬ, 20 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Поврежденную после взрыва правую часть Крымского моста демонтируют, к работам привлечены более 400 работников и 40 единиц техники. При этом по левой полосе осуществляется движение легкового транспорта и автобусов, за последние сутки в оба направления проехало более пяти тысяч автомобилей. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Росавтодоре."На сегодняшний день существенно увеличены трудовые ресурсы. Они составляют 410 человек и порядка 40 единиц техники. По правой части моста продолжаются демонтажные работы. Работаем в соответствии с графиком. По левой части полностью произведено усиление и открыто движение для легкового транспорта и автобусов", - рассказал главный инженер ФКУ Упрдор "Тамань" Никита Храпов.Движение автобусов по левой части моста запущено после усиления пролета рядом с поврежденной стороной полотна. Перед тем, как разрешить там проезд, специалисты провели динамические и статические испытания конструкции, в том числе с помощью грузового транспорта, сообщили в дорожном ведомстве. Желающих проехать по мосту на материк и обратно не убавляется.Поврежденные пролеты Крымского моста демонтируют к концу декабря >>Пока по левой стороне открыто движение, на правой рабочие демонтируют разрушенную часть. Ее разрезают на блоки, грузят на баржи и отправляют на специальные площадки для складирования. Новые конструкции на замену поврежденным уже собирают на производственной базе эксплуатации дорожного управления в Тамани. В Росавтодоре пояснили, что после завершения сборки, новые металлоконструкции будут доставлены на мост.В ведомстве также предупредили, что на подъездах к мосту работают контрольно-пропускные пункты, проверка транспорта проходит на нескольких линиях одновременно.Как могли провезти взрывчатку на Крымский мост >>"В дневные часы интенсивность движения возрастает, поэтому в районе пунктов досмотра могут образоваться небольшие очереди. Водителям рекомендуется проезжать мостовой переход рано утром либо вечером", - рекомендовали в Росавтодоре.

https://crimea.ria.ru/20221019/bastrykin-rasskazal-o-khode-rassledovaniya-terakta-na-krymskom-mostu-1124975077.html

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крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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