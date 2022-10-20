Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сегодня: как идет восстановление поврежденного участка - РИА Новости Крым, 20.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221020/krymskiy-most-segodnya-kak-idet-vosstanovlenie-povrezhdennogo-uchastka-1124997581.html
Крымский мост сегодня: как идет восстановление поврежденного участка
Крымский мост сегодня: как идет восстановление поврежденного участка - РИА Новости Крым, 20.10.2022
Крымский мост сегодня: как идет восстановление поврежденного участка
Поврежденную после взрыва правую часть Крымского моста демонтируют, к работам привлечены более 400 работников и 40 единиц техники. При этом по левой полосе... РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T14:02
2022-10-20T14:03
крым
крымский мост
чп на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/14/1124995785_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_dc2bde814b2577ba7c67a906b09fceff.jpg
ТАМАНЬ, 20 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Поврежденную после взрыва правую часть Крымского моста демонтируют, к работам привлечены более 400 работников и 40 единиц техники. При этом по левой полосе осуществляется движение легкового транспорта и автобусов, за последние сутки в оба направления проехало более пяти тысяч автомобилей. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Росавтодоре."На сегодняшний день существенно увеличены трудовые ресурсы. Они составляют 410 человек и порядка 40 единиц техники. По правой части моста продолжаются демонтажные работы. Работаем в соответствии с графиком. По левой части полностью произведено усиление и открыто движение для легкового транспорта и автобусов", - рассказал главный инженер ФКУ Упрдор "Тамань" Никита Храпов.Движение автобусов по левой части моста запущено после усиления пролета рядом с поврежденной стороной полотна. Перед тем, как разрешить там проезд, специалисты провели динамические и статические испытания конструкции, в том числе с помощью грузового транспорта, сообщили в дорожном ведомстве. Желающих проехать по мосту на материк и обратно не убавляется.Поврежденные пролеты Крымского моста демонтируют к концу декабря &gt;&gt;Пока по левой стороне открыто движение, на правой рабочие демонтируют разрушенную часть. Ее разрезают на блоки, грузят на баржи и отправляют на специальные площадки для складирования. Новые конструкции на замену поврежденным уже собирают на производственной базе эксплуатации дорожного управления в Тамани. В Росавтодоре пояснили, что после завершения сборки, новые металлоконструкции будут доставлены на мост.В ведомстве также предупредили, что на подъездах к мосту работают контрольно-пропускные пункты, проверка транспорта проходит на нескольких линиях одновременно.Как могли провезти взрывчатку на Крымский мост &gt;&gt;"В дневные часы интенсивность движения возрастает, поэтому в районе пунктов досмотра могут образоваться небольшие очереди. Водителям рекомендуется проезжать мостовой переход рано утром либо вечером", - рекомендовали в Росавтодоре.
https://crimea.ria.ru/20221019/bastrykin-rasskazal-o-khode-rassledovaniya-terakta-na-krymskom-mostu-1124975077.html
крым
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/14/1124995785_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_00035ee781baa5d2f4e6714cdcbd72ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, чп на крымском мосту
Крымский мост сегодня: как идет восстановление поврежденного участка

Как идут работы на поврежденном участке Крымского моста

14:02 20.10.2022 (обновлено: 14:03 20.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемонт Крымского моста
Ремонт Крымского моста - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ТАМАНЬ, 20 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Поврежденную после взрыва правую часть Крымского моста демонтируют, к работам привлечены более 400 работников и 40 единиц техники. При этом по левой полосе осуществляется движение легкового транспорта и автобусов, за последние сутки в оба направления проехало более пяти тысяч автомобилей. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Росавтодоре.
"На сегодняшний день существенно увеличены трудовые ресурсы. Они составляют 410 человек и порядка 40 единиц техники. По правой части моста продолжаются демонтажные работы. Работаем в соответствии с графиком. По левой части полностью произведено усиление и открыто движение для легкового транспорта и автобусов", - рассказал главный инженер ФКУ Упрдор "Тамань" Никита Храпов.
ЧП на Крымском мосту
Вчера, 13:09
Бастрыкин рассказал о ходе расследования теракта на Крымском мосту
Движение автобусов по левой части моста запущено после усиления пролета рядом с поврежденной стороной полотна. Перед тем, как разрешить там проезд, специалисты провели динамические и статические испытания конструкции, в том числе с помощью грузового транспорта, сообщили в дорожном ведомстве.
Желающих проехать по мосту на материк и обратно не убавляется.
"За последние сутки по Крымскому мосту проехало 5 753 автомобиля. Общий объем трафика распределился практически равномерно. На материк въехало 2 818 машин, в том числе 199 автобусов. В сторону Керчи - 2 939 легковых авто, в том числе 52 пассажирских автобусов", - сообщили в Росавтодоре.
Поврежденные пролеты Крымского моста демонтируют к концу декабря >>
Пока по левой стороне открыто движение, на правой рабочие демонтируют разрушенную часть. Ее разрезают на блоки, грузят на баржи и отправляют на специальные площадки для складирования. Новые конструкции на замену поврежденным уже собирают на производственной базе эксплуатации дорожного управления в Тамани. В Росавтодоре пояснили, что после завершения сборки, новые металлоконструкции будут доставлены на мост.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемонт Крымского моста
Ремонт Крымского моста
1 из 6
Ремонт Крымского моста
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемонт Крымского моста
Ремонт Крымского моста
2 из 6
Ремонт Крымского моста
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемонт Крымского моста
Ремонт Крымского моста
3 из 6
Ремонт Крымского моста
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемонт Крымского моста
Ремонт Крымского моста
4 из 6
Ремонт Крымского моста
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемонт Крымского моста
Ремонт Крымского моста
5 из 6
Ремонт Крымского моста
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемонт Крымского моста
Ремонт Крымского моста
6 из 6
Ремонт Крымского моста
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 6
Ремонт Крымского моста
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 6
Ремонт Крымского моста
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 6
Ремонт Крымского моста
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 6
Ремонт Крымского моста
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 6
Ремонт Крымского моста
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 6
Ремонт Крымского моста
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
В ведомстве также предупредили, что на подъездах к мосту работают контрольно-пропускные пункты, проверка транспорта проходит на нескольких линиях одновременно.
Как могли провезти взрывчатку на Крымский мост >>
"В дневные часы интенсивность движения возрастает, поэтому в районе пунктов досмотра могут образоваться небольшие очереди. Водителям рекомендуется проезжать мостовой переход рано утром либо вечером", - рекомендовали в Росавтодоре.
 
КрымКрымский мостЧП на Крымском мосту
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:32В Тамани больше тысячи грузовиков ждут парома - оперштаб
14:52РНКБ проведет в субботу экоакцию в Симферополе, Севастополе и Краснодаре
14:49В Крыму учитель рисования осужден за домогательства к 9-летней ученице
14:35В страшном ДТП в Крыму погибла годовалая девочка
14:30Путин присвоил Юлии Чичериной звание
14:17Чехия стала мастерской ремонта тяжелой военной техники ВСУ – СМИ
14:02Крымский мост сегодня: как идет восстановление поврежденного участка
13:56В России приостановили подключение школ к Wi-Fi
13:29Оборот черного рынка оружия для Киева оценили в 1 млрд долларов в месяц
13:12ВС России уничтожили три пункта управления ВСУ – МО
13:01Вывоз людей из Херсонской области: что происходит сейчас
12:52ВС РФ на Донбассе сорвали попытки ВСУ форсировать реку Жеребец
12:44Бойцы ВСУ бежали после попытки вклиниться в оборону ВС РФ под Херсоном
12:36Как выехать на левобережье и в другие регионы РФ из Херсонской области
12:28Захарова: накачка Киева оружием приближает НАТО к военному конфликту с РФ
12:18В Германии сожгли приют для беженцев из Украины – СМИ
11:53Мастерская по изготовлению СВУ и схроны: находки Росгвардии в зоне СВО
11:19Как российские дроны уничтожают военную технику ВСУ - видео
11:18На всей территории Украины воздушная тревога - СМИ
11:10Три разбитых авто и двое пострадавших: хроника ДТП в Крыму
Лента новостейМолния