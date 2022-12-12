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Конно-спортивная школа для реабилитации детей появится в Мелитополе
Конно-спортивная школа для реабилитации детей появится в Мелитополе - РИА Новости Крым, 12.12.2022
Конно-спортивная школа для реабилитации детей появится в Мелитополе
Конно-спортивную школу, где смогут проходить лечение и реабилитацию дети с особенностями здоровья, планируют открыть в городе Мелитополь Запорожской области. Об РИА Новости Крым, 12.12.2022
2022-12-12T20:19
2022-12-12T20:19
2022-12-12T09:02
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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Конно-спортивную школу, где смогут проходить лечение и реабилитацию дети с особенностями здоровья, планируют открыть в городе Мелитополь Запорожской области. Об этом в комментарии корреспонденту РИА Новости Крым рассказала глава Мелитополя Галина Данильченко.Помимо занятий верховой ездой, для детей и подростков планируют открыть новые кружки и секции, где юные горожане в рамках внеурочной деятельности смогут получать новые знания."Бесплатного при Украине ничего не было для детей, и было много семей, которые в силу ограниченных финансовых возможностей не могли отдать своих дочерей и сыновей на занятия. Поэтому сегодня мы уделяем этому направлению особое внимание, хотим сделать для детей больше бесплатных кружков, где они смогут развивать свой творческий потенциал", - добавил она.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней подавляющее большинство жителей высказались "за". 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Хозяйка" прифронтовой зоны: Наталья Романиченко о жизни в ВасильевкеТут пропаганда не работает: в Мелитополе сравнили жизнь при Украине и РФЭвакуации нет, свет и вода есть: что происходит в "захваченных" Пологах
https://crimea.ria.ru/20221205/onkobolnykh-iz-zaporozhskoy-oblasti-napravlyayut-na-lechenie-v-krym-1125649417.html
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мелитополь, запорожская область, новые регионы россии, общество
Конно-спортивная школа для реабилитации детей появится в Мелитополе
В Мелитополе появится конно-спортивная школа для реабилитации детей
МЕЛИТОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым.
Конно-спортивную школу, где смогут проходить лечение и реабилитацию дети с особенностями здоровья, планируют открыть в городе Мелитополь Запорожской области. Об этом в комментарии корреспонденту РИА Новости Крым
рассказала глава Мелитополя Галина Данильченко.
"Мы зарегистрировали новое культурно-спортивное учреждение - хотим сделать конно-спортивную школу для детей. На ее базе планируем организовать лечение и реабилитацию деток, для этого есть специальные программы. Так что рассчитываем развить это направление в следующем году", - рассказала она.
Помимо занятий верховой ездой, для детей и подростков планируют открыть новые кружки и секции, где юные горожане в рамках внеурочной деятельности смогут получать новые знания.
"Бесплатного при Украине ничего не было для детей, и было много семей, которые в силу ограниченных финансовых возможностей не могли отдать своих дочерей и сыновей на занятия. Поэтому сегодня мы уделяем этому направлению особое внимание, хотим сделать для детей больше бесплатных кружков, где они смогут развивать свой творческий потенциал", - добавил она.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней подавляющее большинство жителей высказались "за". 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
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