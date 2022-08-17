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Кто и как лечит детей с освобожденных областей в Крыму - РИА Новости Крым, 17.08.2022
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Кто и как лечит детей с освобожденных областей в Крыму
Кто и как лечит детей с освобожденных областей в Крыму - РИА Новости Крым, 17.08.2022
Кто и как лечит детей с освобожденных областей в Крыму
Главный врач детской клинической больницы Республики Крым, заведующий кафедры детской хирургии медакадемии имени Георгиевского КФУ Анатолий Олейник рассказал,... РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T08:11
2022-08-17T08:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Главный врач детской клинической больницы Республики Крым, заведующий кафедры детской хирургии медакадемии имени Георгиевского КФУ Анатолий Олейник рассказал, какую помощь оказывают детям с освобожденных территорий в республике.По словам Олейника, ежедневно в детскую республиканскую клиническую больницу обращается 2-3 человека с освобожденных областей."За последнее время у нас прошло около 80 стационарных и более 350 амбулаторных больных. Мы единственная крупная специализированная детская больница, к сожалению, на освобожденных территориях трудновато с оказанием помощи", – отметил он в эфире радио "Спутник в Крыму".В период активных боевых действий дети поступали с огнестрельными ранениями и минно-взрывными травмами, отметил Олейник. В Крым их привозят в основном на реабилитацию."У нас была девочка после теракта в Мелитополе, ее там прооперировали, оказали первую помощь, а затем привезли к нам на реабилитацию. Был парень из Бердянска с осколочным ранением", – рассказал эксперт.Олейник уточнил, что сегодня актуальным является оказание плановой помощи, а это вызывает сложности на этапе оформления пациентов.Ранее министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик рассказала, сколько детей из освобожденных областей пойдут в школы Крыма в новом учебном году.
https://crimea.ria.ru/20220723/lechenie-bezhentsev-v-krymu-kak-poluchit-meditsinskuyu-pomosch-1123937079.html
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крым, общество, здравоохранение в крыму и севастополе
Кто и как лечит детей с освобожденных областей в Крыму

В главную детскую больницу Крыма ежедневно обращаются пациенты с освобожденных областей

08:11 17.08.2022
 
© РИА Новости . Игорь Руссак / Перейти в фотобанкРебенок в больнице
Ребенок в больнице - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости . Игорь Руссак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Главный врач детской клинической больницы Республики Крым, заведующий кафедры детской хирургии медакадемии имени Георгиевского КФУ Анатолий Олейник рассказал, какую помощь оказывают детям с освобожденных территорий в республике.
По словам Олейника, ежедневно в детскую республиканскую клиническую больницу обращается 2-3 человека с освобожденных областей.
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"За последнее время у нас прошло около 80 стационарных и более 350 амбулаторных больных. Мы единственная крупная специализированная детская больница, к сожалению, на освобожденных территориях трудновато с оказанием помощи", – отметил он в эфире радио "Спутник в Крыму".
В период активных боевых действий дети поступали с огнестрельными ранениями и минно-взрывными травмами, отметил Олейник. В Крым их привозят в основном на реабилитацию.
"У нас была девочка после теракта в Мелитополе, ее там прооперировали, оказали первую помощь, а затем привезли к нам на реабилитацию. Был парень из Бердянска с осколочным ранением", – рассказал эксперт.
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Олейник уточнил, что сегодня актуальным является оказание плановой помощи, а это вызывает сложности на этапе оформления пациентов.
"Сейчас вопрос стоит об оказании плановой помощи, много онкологических больных. В принципе, оказание экстренной помощи не составляет для нас сложности, а вот плановой… Мы живем в системе обязательного медицинского страхования, то есть для оказания плановой помощи у людей должны быть документы. Сложнее с онкологическими детьми, лечение дорогостоящее, приходится ждать, финансирование немного отстает", – резюмировал главный врач.
Ранее министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик рассказала, сколько детей из освобожденных областей пойдут в школы Крыма в новом учебном году.
 
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