https://crimea.ria.ru/20220817/kto-i-kak-lechit-detey-s-osvobozhdennykh-oblastey-v-krymu-1124188183.html

Кто и как лечит детей с освобожденных областей в Крыму

Кто и как лечит детей с освобожденных областей в Крыму - РИА Новости Крым, 17.08.2022

Кто и как лечит детей с освобожденных областей в Крыму

Главный врач детской клинической больницы Республики Крым, заведующий кафедры детской хирургии медакадемии имени Георгиевского КФУ Анатолий Олейник рассказал,... РИА Новости Крым, 17.08.2022

2022-08-17T08:11

2022-08-17T08:11

2022-08-17T08:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Главный врач детской клинической больницы Республики Крым, заведующий кафедры детской хирургии медакадемии имени Георгиевского КФУ Анатолий Олейник рассказал, какую помощь оказывают детям с освобожденных территорий в республике.По словам Олейника, ежедневно в детскую республиканскую клиническую больницу обращается 2-3 человека с освобожденных областей."За последнее время у нас прошло около 80 стационарных и более 350 амбулаторных больных. Мы единственная крупная специализированная детская больница, к сожалению, на освобожденных территориях трудновато с оказанием помощи", – отметил он в эфире радио "Спутник в Крыму".В период активных боевых действий дети поступали с огнестрельными ранениями и минно-взрывными травмами, отметил Олейник. В Крым их привозят в основном на реабилитацию."У нас была девочка после теракта в Мелитополе, ее там прооперировали, оказали первую помощь, а затем привезли к нам на реабилитацию. Был парень из Бердянска с осколочным ранением", – рассказал эксперт.Олейник уточнил, что сегодня актуальным является оказание плановой помощи, а это вызывает сложности на этапе оформления пациентов.Ранее министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик рассказала, сколько детей из освобожденных областей пойдут в школы Крыма в новом учебном году.

https://crimea.ria.ru/20220723/lechenie-bezhentsev-v-krymu-kak-poluchit-meditsinskuyu-pomosch-1123937079.html

https://crimea.ria.ru/20220519/iz-khersona-v-krym-evakuirovali-tyazhelobolnogo-rebenka-1123282352.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, здравоохранение в крыму и севастополе