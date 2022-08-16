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Сколько детей из освобожденных областей пойдут в школы Крыма

Сколько детей из освобожденных областей пойдут в школы Крыма - РИА Новости Крым, 16.08.2022

Сколько детей из освобожденных областей пойдут в школы Крыма

В школы и детские сады Крыма зачислены около тысячи детей из Донбасса и освобожденных областей. Об этом рассказала министр образования, науки и молодежи... РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T13:10

2022-08-16T13:10

2022-08-16T13:10

крым

общество

образование в крыму и севастополе

валентина лаврик

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В школы и детские сады Крыма зачислены около тысячи детей из Донбасса и освобожденных областей. Об этом рассказала министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам Лаврик, для зачисления дошкольников в детские сады родителям необходимо зарегистрироваться в электронном модуле, встав в очередь. Такая процедура распространяется и на крымчан, и на прибывших с освобожденных территорий граждан."Дошкольников заявлено около 500, 309 из них уже определены в дошкольные образовательные организации. Около 200 на стадии оформления", – рассказала она.Лаврик уточнила, что очередь на места существует в детских садах Ялты и Симферополя. В дошкольных учреждениях северной и западной части Крыма есть свободные места, которые могут предоставить родителям по желанию и необходимости.Детей школьного возраста распределяют по уже сформированным классам, подчеркнула министр, всестороннюю поддержку оказывает коллектив школы – как педагоги, так и ученики."Примерно 2 000 школьников изъявили желание на обучение в крымских школах, часть из них уже поступили к нам на обучение в весенний период. Примерно 680 уже зачислены, остальные проходят процедуру оформления. Ребята определяются в уже имеющиеся классы. Им оказывается и психологическая, и методическая помощь со стороны психологов, педагогов и прежде всего одноклассников", – сказала Лаврик и добавила, что ввиду разницы учебных программ преподаватели выявляют уровень знаний каждого ребенка, чтобы устранить пробелы и помочь в адаптации к текущему учебному процессу.Ранее начальник управления образования Симферополя Татьяна Сухина рассказала, сколько первоклассников пойдут в школы Симферополя в этом году.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, образование в крыму и севастополе, валентина лаврик