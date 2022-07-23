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Первый раз в первый класс: сколько детей пойдут в школы Симферополя

Первый раз в первый класс: сколько детей пойдут в школы Симферополя - РИА Новости Крым, 23.07.2022

Первый раз в первый класс: сколько детей пойдут в школы Симферополя

Около шести тысяч первоклассников пойдут в школы Симферополя в новом учебном году, всего же обучаться будут более 49 тысяч детей. Об этом корреспонденту РИА... РИА Новости Крым, 23.07.2022

2022-07-23T18:52

2022-07-23T18:52

2022-07-23T18:52

крым

образование в крыму и севастополе

общество

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым, Евгения Мартыненко. Около шести тысяч первоклассников пойдут в школы Симферополя в новом учебном году, всего же обучаться будут более 49 тысяч детей. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала замглавы администрации Симферополя, начальник управления образования крымской столицы Татьяна Сухина."Мы прогнозируем, что в первые классы пойдут 5 900 детей. Всего с учетом всех классов ожидается 49 560 обучающихся. Пока это прогнозная цифра", - сообщила Сухина.Сейчас школы и детские сады крымской столицы полным ходом готовятся к учебному году: ведутся текущие и капитальные ремонты, приводятся в порядок пищеблоки и спортивные площадки. Все работы, обещают в администрации города, будут завершены до 1 сентября.Как сообщалось, по предварительным оценкам, школьный набор в этом году подорожал на 15%. Общая сумма расходов на ребенка в среднем составит 13,3 тыс. рублей.

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крым, образование в крыму и севастополе, общество, симферополь