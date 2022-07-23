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Первый раз в первый класс: сколько детей пойдут в школы Симферополя - РИА Новости Крым, 23.07.2022
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Первый раз в первый класс: сколько детей пойдут в школы Симферополя
Первый раз в первый класс: сколько детей пойдут в школы Симферополя - РИА Новости Крым, 23.07.2022
Первый раз в первый класс: сколько детей пойдут в школы Симферополя
Около шести тысяч первоклассников пойдут в школы Симферополя в новом учебном году, всего же обучаться будут более 49 тысяч детей. Об этом корреспонденту РИА... РИА Новости Крым, 23.07.2022
2022-07-23T18:52
2022-07-23T18:52
крым
образование в крыму и севастополе
общество
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым, Евгения Мартыненко. Около шести тысяч первоклассников пойдут в школы Симферополя в новом учебном году, всего же обучаться будут более 49 тысяч детей. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала замглавы администрации Симферополя, начальник управления образования крымской столицы Татьяна Сухина."Мы прогнозируем, что в первые классы пойдут 5 900 детей. Всего с учетом всех классов ожидается 49 560 обучающихся. Пока это прогнозная цифра", - сообщила Сухина.Сейчас школы и детские сады крымской столицы полным ходом готовятся к учебному году: ведутся текущие и капитальные ремонты, приводятся в порядок пищеблоки и спортивные площадки. Все работы, обещают в администрации города, будут завершены до 1 сентября.Как сообщалось, по предварительным оценкам, школьный набор в этом году подорожал на 15%. Общая сумма расходов на ребенка в среднем составит 13,3 тыс. рублей.
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крым, образование в крыму и севастополе, общество, симферополь
Первый раз в первый класс: сколько детей пойдут в школы Симферополя

В школы Симферополя 1 сентября пойдут почти шесть тысяч первоклассников

18:52 23.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШкольный звонок
Школьный звонок - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым, Евгения Мартыненко. Около шести тысяч первоклассников пойдут в школы Симферополя в новом учебном году, всего же обучаться будут более 49 тысяч детей. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала замглавы администрации Симферополя, начальник управления образования крымской столицы Татьяна Сухина.
"Мы прогнозируем, что в первые классы пойдут 5 900 детей. Всего с учетом всех классов ожидается 49 560 обучающихся. Пока это прогнозная цифра", - сообщила Сухина.
Сейчас школы и детские сады крымской столицы полным ходом готовятся к учебному году: ведутся текущие и капитальные ремонты, приводятся в порядок пищеблоки и спортивные площадки. Все работы, обещают в администрации города, будут завершены до 1 сентября.
"Идет подготовка к учебному году и к отопительному сезону. Идут ремонтные работы в медицинских кабинетах, девяти пищеблоках, также из бюджета города финансируется ремонт ряда школ и детских садов. Так, идут капремонты школы № 37, лицея № 1, дошкольных учреждений № 7 и 27. Приводится в порядок спортивная площадка на территории школы № 35, а с 1 августа рабочие заходят на территорию школы № 36. Все работы закончим, и вовремя начнем учебный год во всех 48 школах и 63 дошкольных учреждениях", - заключила она.
Как сообщалось, по предварительным оценкам, школьный набор в этом году подорожал на 15%. Общая сумма расходов на ребенка в среднем составит 13,3 тыс. рублей.
 
КрымОбразование в Крыму и СевастополеОбществоСимферополь
 
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