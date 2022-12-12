https://crimea.ria.ru/20221212/chast-kryma-v-ponedelnik-bez-vody---karta-otklyucheniy-1125816465.html

Часть Крыма в понедельник без воды - карта отключений

Часть Крыма в понедельник без воды - карта отключений - РИА Новости Крым, 12.12.2022

Часть Крыма в понедельник без воды - карта отключений

В понедельник из-за ремонтных работ на сетях по ряду адресов в нескольких муниципалитетах Крыма будет ограничено водоснабжение, сообщает компания "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 12.12.2022

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. В понедельник из-за ремонтных работ на сетях по ряду адресов в нескольких муниципалитетах Крыма будет ограничено водоснабжение, сообщает компания "Вода Крыма".Центр, запад, и востокПо данным предприятия, в Симферополе с 11:15 до 16 часов не будет воды по улицам Ефремова, Курчатова, Володарского, Студенческой, на Фабричном спуске и в Предгорном переулке. В Симферопольском районе до 14 часов без воды поселок Молодежное.В Евпатории до 17:00 без воды ул.60 лет ВЛКСМ.В Керчи до 17 часов отключение по улицам Первой Пятилетки, Генерала Петрова, 70, 76, 78, Войкова,15-38, Всесоюзной, 3. Также в районе Самострой: по улицам 1-я Сотня, Кооперативная, Лазовая, Голубиная.В Феодосии до 17 часов без воды улица Назарова и переулок Нахимова. С полудня до 18 часов отключение в феодосийском поселке Курортном. До пяти часов вечера - в Коктебеле по улицам Победы, Стамова, Серова, Мичурина, Набережной, Айвазовского, частично Ленина, Шершнева, Блока, Гумилева, в Клубном и Высотном переулках.Юг и северВ Красногвардейском районе также до пяти вечера без воды останутся села Менделеево и Тимошенко.В Красноперекопском районе - село Пролетарка.До 15 часов частично без воды алуштинское село Приветное.Износ коммуникацийНесмотря на активную работу по улучшению качества сетей, износ коммуникаций в Симферополе сохраняется на достаточно высоком уровне – не менее 70%, сообщал гендиректор "Воды Крыма" Максим Новик. В этом году в столице капитально ремонтируют и меняют старые трубы водоснабжения и водоотведения, но пока это не дало должного эффекта. При этом глава предприятия отметил качественное улучшение проводимых ремонтов. Кроме того, по словам Новика, сотрудники "Воды Крыма" научились с точностью до полуметра определять место повреждения трубы.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Симферополя обесточена: причина и сроки подключенияТарифы в рост: на сколько в Крыму подорожали свет, газ и водаНа сколько тарифы ЖКХ вырастут в Севастополе в этом году

https://crimea.ria.ru/20221114/ekspert-predskazal-nachalo-zasushlivogo-perioda-dlya-vodokhranilisch-kryma-1125337359.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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