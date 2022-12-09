https://crimea.ria.ru/20221209/v-krymu-opyat-dozhdi-prognoz-pogody-na-pyatnitsu-1125757150.html

В Крыму опять дожди: прогноз погоды на пятницу

В Крыму опять дожди: прогноз погоды на пятницу - РИА Новости Крым, 09.12.2022

В Крыму опять дожди: прогноз погоды на пятницу

В пятницу погоду в Крыму определят теплые и влажные средиземноморские воздушные массы, пройдут дожди, местами сильные. Об этом сообщает республиканский... РИА Новости Крым, 09.12.2022

2022-12-09T00:01

2022-12-09T00:01

2022-12-09T00:01

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симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму определят теплые и влажные средиземноморские воздушные массы, пройдут дожди, местами сильные. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно. Ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +10...+12.В Севастополе облачно. Ночью без осадков, утром и днем дождь. Ветер южный ночью 7-12 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха в ночные часы +10…+12, днем будет +12…+14.В Ялте и Алуште ночью без осадков, днем пройдут дожди. Ночью будет +7…9, днем до 14 градусов тепла.В Евпатории, Судаке, Феодосии и Керчи также ожидаются дневные осадки. Ночью столбики термометров покажут +7...9 градусов, днем воздух прогреется до +11…13.Накануне в Крыму объявили штормовое предупреждение.Также читайте на РИА Новости Крым:Как осадки в конце ноября наполнили реки и водохранилища КрымаЗима не торопится в Крым: прогноз от ФОБОС на неделюКакие улицы Симферополя обработают от гололеда – МБУ "Город"

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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