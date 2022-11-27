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Какие улицы Симферополя обработают от гололеда – МБУ "Город"
Какие улицы Симферополя обработают от гололеда – МБУ "Город" - РИА Новости Крым, 27.11.2022
Какие улицы Симферополя обработают от гололеда – МБУ "Город"
Более 500 км дорог в Симферополе обработают реагентами на случай выпадения осадков. Об это рассказал директор МБУ "Город" Антон Гумен в ходе заседания комиссии... РИА Новости Крым, 27.11.2022
2022-11-27T14:14
2022-11-27T14:14
2022-11-27T14:14
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Более 500 км дорог в Симферополе обработают реагентами на случай выпадения осадков. Об это рассказал директор МБУ "Город" Антон Гумен в ходе заседания комиссии по безопасности дорожного движения.В первую очередь от гололеда обработают мосты, спуски и круговые перекрестки. По словам Гумена, предприятие готово оперативно к зиме и минусовым температурам.По данным центра погоды "Фобос", заморозки до -1 градуса начнутся в Крыму уже с понедельника.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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симферополь, погода, крымская погода, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Какие улицы Симферополя обработают от гололеда – МБУ "Город"
Директор МБУ "Город" Гумен: в Симферополе реагентами обработают 12 маршрутов