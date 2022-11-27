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Какие улицы Симферополя обработают от гололеда – МБУ "Город" - РИА Новости Крым, 27.11.2022
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Какие улицы Симферополя обработают от гололеда – МБУ "Город"
Какие улицы Симферополя обработают от гололеда – МБУ "Город" - РИА Новости Крым, 27.11.2022
Какие улицы Симферополя обработают от гололеда – МБУ "Город"
Более 500 км дорог в Симферополе обработают реагентами на случай выпадения осадков. Об это рассказал директор МБУ "Город" Антон Гумен в ходе заседания комиссии... РИА Новости Крым, 27.11.2022
2022-11-27T14:14
2022-11-27T14:14
симферополь
погода
крымская погода
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Более 500 км дорог в Симферополе обработают реагентами на случай выпадения осадков. Об это рассказал директор МБУ "Город" Антон Гумен в ходе заседания комиссии по безопасности дорожного движения.В первую очередь от гололеда обработают мосты, спуски и круговые перекрестки. По словам Гумена, предприятие готово оперативно к зиме и минусовым температурам.По данным центра погоды "Фобос", заморозки до -1 градуса начнутся в Крыму уже с понедельника.
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РИА Новости Крым
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4.7
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симферополь, погода, крымская погода, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Какие улицы Симферополя обработают от гололеда – МБУ "Город"

Директор МБУ "Город" Гумен: в Симферополе реагентами обработают 12 маршрутов

14:14 27.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнег в Симферополе
Снег в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Более 500 км дорог в Симферополе обработают реагентами на случай выпадения осадков. Об это рассказал директор МБУ "Город" Антон Гумен в ходе заседания комиссии по безопасности дорожного движения.
В первую очередь от гололеда обработают мосты, спуски и круговые перекрестки. По словам Гумена, предприятие готово оперативно к зиме и минусовым температурам.
"У нас в ведении находится 12 единиц коммунальной техники, до конца года мы получим еще 3 единицы. Суммарно у нас будет 15 единиц специальной техники. Также проведена закупка противогололедного реагента в объеме 2 000 тонн и установлены 274 бокса по территории города, включая остановочные павильоны и места скопления людей", – приводит слова эксперта пресс-служба городской администрации.
По данным центра погоды "Фобос", заморозки до -1 градуса начнутся в Крыму уже с понедельника.
 
СимферопольПогодаКрымская погодаЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и Севастополя
 
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