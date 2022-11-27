https://crimea.ria.ru/20221127/kakie-ulitsy-simferopolya-obrabotayut-ot-gololeda--mbu-gorod-1125567351.html

Какие улицы Симферополя обработают от гололеда – МБУ "Город"

Какие улицы Симферополя обработают от гололеда – МБУ "Город" - РИА Новости Крым, 27.11.2022

Какие улицы Симферополя обработают от гололеда – МБУ "Город"

Более 500 км дорог в Симферополе обработают реагентами на случай выпадения осадков. Об это рассказал директор МБУ "Город" Антон Гумен в ходе заседания комиссии... РИА Новости Крым, 27.11.2022

2022-11-27T14:14

2022-11-27T14:14

2022-11-27T14:14

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жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Более 500 км дорог в Симферополе обработают реагентами на случай выпадения осадков. Об это рассказал директор МБУ "Город" Антон Гумен в ходе заседания комиссии по безопасности дорожного движения.В первую очередь от гололеда обработают мосты, спуски и круговые перекрестки. По словам Гумена, предприятие готово оперативно к зиме и минусовым температурам.По данным центра погоды "Фобос", заморозки до -1 градуса начнутся в Крыму уже с понедельника.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, погода, крымская погода, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя