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В Крыму прогнозируют заморозки - РИА Новости Крым, 27.11.2022
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В Крыму прогнозируют заморозки
В Крыму прогнозируют заморозки - РИА Новости Крым, 27.11.2022
В Крыму прогнозируют заморозки
В Крыму на следующей неделе в ночные часы возможны заморозки до -1, однако днем воздух будет прогреваться до 10-12 градусов тепла. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 27.11.2022
2022-11-27T09:11
2022-11-27T09:11
крым
погода в крыму
евгений тишковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму на следующей неделе в ночные часы возможны заморозки до -1, однако днем воздух будет прогреваться до 10-12 градусов тепла. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.Со вторника влияние антициклона усилится, облака начнут постепенно редеть, но из-за северо-восточной тяги ветров и арктического происхождения антициклона температура будет понижаться.При этом прихода в Крым зимы по календарю Тишковец не прогнозирует. Температура воздуха в дневные часы уверенно будет показывать "плюс", заключил он.
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крым, погода в крыму, евгений тишковец, центр погоды "фобос"
В Крыму прогнозируют заморозки

ФОБОС: в Крыму на неделе прогнозируют заморозки до -1 градуса

09:11 27.11.2022
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПервые заморозки в горах. Архивное фото
Первые заморозки в горах. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму на следующей неделе в ночные часы возможны заморозки до -1, однако днем воздух будет прогреваться до 10-12 градусов тепла. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.

"Начиная с понедельника начнет сказываться влияние мощного арктического антициклона. Он не сразу будет оказывать погожее влияние, но, тем не менее, фон атмосферного давления начнет расти. В понедельник местами могут быть слабые осадки, в ночные часы я не исключаю даже, что дождь может переходить в мокрый снег, на дорогах туманы и ухудшение видимости. Температура понизится до +2…7 ночью и +7…12 днем", - рассказал он.

Со вторника влияние антициклона усилится, облака начнут постепенно редеть, но из-за северо-восточной тяги ветров и арктического происхождения антициклона температура будет понижаться.
"Если во вторник ночью будет +2…7 и до +11 днем, то в среду ночью уже 0…+5, днем до +10. А в четверг я уже допускаю заморозки в Симферополе до -1 градуса. Примерно такая же погода в пятницу, но осадков в этот день не будет. Ожидается неприятный порывистый ветер", - отметил он.
При этом прихода в Крым зимы по календарю Тишковец не прогнозирует. Температура воздуха в дневные часы уверенно будет показывать "плюс", заключил он.
 
КрымПогода в КрымуЕвгений ТишковецЦентр погоды "ФОБОС"
 
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