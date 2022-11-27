https://crimea.ria.ru/20221127/v-krymu-prognoziruyut-zamorozki-1125542341.html

В Крыму прогнозируют заморозки

В Крыму прогнозируют заморозки - РИА Новости Крым, 27.11.2022

В Крыму прогнозируют заморозки

В Крыму на следующей неделе в ночные часы возможны заморозки до -1, однако днем воздух будет прогреваться до 10-12 градусов тепла. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 27.11.2022

2022-11-27T09:11

2022-11-27T09:11

2022-11-27T09:11

крым

погода в крыму

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму на следующей неделе в ночные часы возможны заморозки до -1, однако днем воздух будет прогреваться до 10-12 градусов тепла. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.Со вторника влияние антициклона усилится, облака начнут постепенно редеть, но из-за северо-восточной тяги ветров и арктического происхождения антициклона температура будет понижаться.При этом прихода в Крым зимы по календарю Тишковец не прогнозирует. Температура воздуха в дневные часы уверенно будет показывать "плюс", заключил он.

крым

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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