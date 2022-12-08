ВКС за сутки уничтожили семь американских и немецких установок РСЗО
Минобороны: ВКС России уничтожили на Украине семь установок MLRS, MARS-II и HIMARS
© FADEL SENNAАмериканская пусковая установка M142 HIMARS. Фото FADEL SENNA/AFP
© FADEL SENNA
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России в течение суток уничтожили семь установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) американского и немецкого производства в Запорожской области и Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в четверг в Минобороны России.
"В результате ударов высокоточным оружием ВКС России в районах населенных пунктов Шевченковское и Григоровское Запорожской области уничтожено пять пусковых установок реактивных систем залпового огня MLRS производства США и MARS-II производства ФРГ. В районе населенного пункта Ильичевка ДНР уничтожены две пусковые установки производства США", - говорится в сообщении.
Также российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта ДНР. Кроме того, уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Табаевка Харьковской области, Бараниковка, Кременная и Просторное Луганской Народной Республики.
В начале ноября в Киеве заявили о прибытии на Украину ракетных комплексов NASAMS (передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс) и Aspide (ЗРК ближнего радиуса действия). Киевские власти поблагодарили за эти поставки США, Норвегию и Испанию.
В свою очередь политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко заявил, что поставки нового оружия для украинских вооруженных формирований не сильно изменят ситуацию на линии боевого соприкосновения, так как большое разнообразие оружия требует дополнительного обучения и вносит хаос в управление войсками.
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