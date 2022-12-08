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ВКС за сутки уничтожили семь американских и немецких установок РСЗО - РИА Новости Крым, 08.12.2022
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ВКС за сутки уничтожили семь американских и немецких установок РСЗО
ВКС за сутки уничтожили семь американских и немецких установок РСЗО - РИА Новости Крым, 08.12.2022
ВКС за сутки уничтожили семь американских и немецких установок РСЗО
Воздушно-космические силы России в течение суток уничтожили семь установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) американского и немецкого производства в... РИА Новости Крым, 08.12.2022
2022-12-08T14:49
2022-12-08T14:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России в течение суток уничтожили семь установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) американского и немецкого производства в Запорожской области и Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в четверг в Минобороны России.Также российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта ДНР. Кроме того, уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Табаевка Харьковской области, Бараниковка, Кременная и Просторное Луганской Народной Республики.В начале ноября в Киеве заявили о прибытии на Украину ракетных комплексов NASAMS (передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс) и Aspide (ЗРК ближнего радиуса действия). Киевские власти поблагодарили за эти поставки США, Норвегию и Испанию.В свою очередь политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко заявил, что поставки нового оружия для украинских вооруженных формирований не сильно изменят ситуацию на линии боевого соприкосновения, так как большое разнообразие оружия требует дополнительного обучения и вносит хаос в управление войсками.Читайте также:Склад с ракетами HIMARS уничтожен в Кривом Роге — МОРакеты HIMARS сбиты российской ПВО над ЛНР
https://crimea.ria.ru/20221208/vks-rossii-unichtozhili-okolo-sotni-polskikh-naemnikov-pod-kharkovom-1125754327.html
https://crimea.ria.ru/20221207/armiya-rossii-razgromila-punkt-vosstanovleniya-tekhniki-vsu-1125732781.html
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, новости, украина, сша, германия
ВКС за сутки уничтожили семь американских и немецких установок РСЗО

Минобороны: ВКС России уничтожили на Украине семь установок MLRS, MARS-II и HIMARS

14:49 08.12.2022
 
© FADEL SENNAАмериканская пусковая установка M142 HIMARS. Фото FADEL SENNA/AFP
Американская пусковая установка M142 HIMARS. Фото FADEL SENNA/AFP
© FADEL SENNA
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России в течение суток уничтожили семь установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) американского и немецкого производства в Запорожской области и Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в четверг в Минобороны России.
"В результате ударов высокоточным оружием ВКС России в районах населенных пунктов Шевченковское и Григоровское Запорожской области уничтожено пять пусковых установок реактивных систем залпового огня MLRS производства США и MARS-II производства ФРГ. В районе населенного пункта Ильичевка ДНР уничтожены две пусковые установки производства США", - говорится в сообщении.
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В начале ноября в Киеве заявили о прибытии на Украину ракетных комплексов NASAMS (передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс) и Aspide (ЗРК ближнего радиуса действия). Киевские власти поблагодарили за эти поставки США, Норвегию и Испанию.
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В свою очередь политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко заявил, что поставки нового оружия для украинских вооруженных формирований не сильно изменят ситуацию на линии боевого соприкосновения, так как большое разнообразие оружия требует дополнительного обучения и вносит хаос в управление войсками.
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