https://crimea.ria.ru/20221208/vks-za-sutki-unichtozhili-sem-amerikanskikh-i-nemetskikh-ustanovok-rszo-1125755007.html

ВКС за сутки уничтожили семь американских и немецких установок РСЗО

ВКС за сутки уничтожили семь американских и немецких установок РСЗО - РИА Новости Крым, 08.12.2022

ВКС за сутки уничтожили семь американских и немецких установок РСЗО

Воздушно-космические силы России в течение суток уничтожили семь установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) американского и немецкого производства в... РИА Новости Крым, 08.12.2022

2022-12-08T14:49

2022-12-08T14:49

2022-12-08T14:49

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

новости

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сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России в течение суток уничтожили семь установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) американского и немецкого производства в Запорожской области и Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в четверг в Минобороны России.Также российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта ДНР. Кроме того, уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Табаевка Харьковской области, Бараниковка, Кременная и Просторное Луганской Народной Республики.В начале ноября в Киеве заявили о прибытии на Украину ракетных комплексов NASAMS (передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс) и Aspide (ЗРК ближнего радиуса действия). Киевские власти поблагодарили за эти поставки США, Норвегию и Испанию.В свою очередь политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко заявил, что поставки нового оружия для украинских вооруженных формирований не сильно изменят ситуацию на линии боевого соприкосновения, так как большое разнообразие оружия требует дополнительного обучения и вносит хаос в управление войсками.Читайте также:Склад с ракетами HIMARS уничтожен в Кривом Роге — МОРакеты HIMARS сбиты российской ПВО над ЛНР

https://crimea.ria.ru/20221208/vks-rossii-unichtozhili-okolo-sotni-polskikh-naemnikov-pod-kharkovom-1125754327.html

https://crimea.ria.ru/20221207/armiya-rossii-razgromila-punkt-vosstanovleniya-tekhniki-vsu-1125732781.html

украина

сша

германия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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