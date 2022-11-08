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Как изменят ситуацию на Украине поставки нового вооружения - мнение - РИА Новости Крым, 08.11.2022
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https://crimea.ria.ru/20221108/kak-izmenyat-situatsiyu-na-ukraine-postavki-novogo-vooruzheniya---mnenie-1125273887.html
Как изменят ситуацию на Украине поставки нового вооружения - мнение
Как изменят ситуацию на Украине поставки нового вооружения - мнение - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Как изменят ситуацию на Украине поставки нового вооружения - мнение
Поставки нового оружия для украинских вооруженных формирований не сильно изменят ситуацию на линии боевого соприкосновения, так как большое разнообразие оружия... РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T11:47
2022-11-08T11:47
радио "спутник в крыму"
мнения
конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер"
украина
специальная военная операция рф на украине
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Поставки нового оружия для украинских вооруженных формирований не сильно изменят ситуацию на линии боевого соприкосновения, так как большое разнообразие оружия требует дополнительного обучения и вносит хаос в управление войсками. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.В понедельник в Киеве заявили о прибытии на Украину ракетных комплексов NASAMS (передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс) и Aspide (ЗРК ближнего радиуса действия). Киевские власти поблагодарили за эти поставки США, Норвегию и Испанию."Что касается поставок вооружения: мы понимаем, что различные виды вооружений создают только хаос и сумятицу в управлении войсками. Взяли и поставили (Украине — ред.) 30 видов различных зенитных ракет и что? Отстрелялась одна ракета, другая, а их нужно как-то совмещать, этому нужно учиться", — отметил политолог.По мнению Колесниченко, количество таких единичных поставок нового вооружения не поможет Украине выстроить "железный купол".Колесниченко также напомнил, что к каждому такому вооружению, помимо припасов, нужны специалисты."К новому вооружению нужны еще и операторы, наводчики. В таком большом объеме профессиональных военных НАТО боится поставлять, а отдельные ЧВК или военные в гражданском тоже кардинально ситуацию на линии боевого столкновения не изменят", — считает политолог.Он также заметил, что регулярные обстрелы Украиной Каховской ГЭС и Запорожской АЭС, в том числе из нового вооружения, уже становятся предсказуемыми и ожидаемыми, потому что Украина использует подобные провокации, выдавая их за собственные победы."Мы вполне можем ожидать усиление провокаций. Потому что для вооруженных сил Украины нужны какие-то победы. Вопрос: будут ли они достигнуты? Отдельные движения их войск влево или вправо ничего не решают", — сказал в завершении эксперт.
https://crimea.ria.ru/20221107/v-kieve-zayavili-o-pribytii-na-ukrainu-raketnykh-kompleksov-nasams-i-aspide-1125262751.html
https://crimea.ria.ru/20221102/v-mid-rf-nazvali-kolichestvo-priekhavshikh-na-ukrainu-inostrannykh-naemnikov-1125209412.html
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мнения, конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер", украина, специальная военная операция рф на украине, сша
Как изменят ситуацию на Украине поставки нового вооружения - мнение

Политолог прокомментировал новость об очередной поставке западного вооружения на Украину

11:47 08.11.2022
 
© DIMITAR DILKOFFУкраинский военный. Фото AFP
Украинский военный. Фото AFP
© DIMITAR DILKOFF
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Поставки нового оружия для украинских вооруженных формирований не сильно изменят ситуацию на линии боевого соприкосновения, так как большое разнообразие оружия требует дополнительного обучения и вносит хаос в управление войсками. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
В понедельник в Киеве заявили о прибытии на Украину ракетных комплексов NASAMS (передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс) и Aspide (ЗРК ближнего радиуса действия). Киевские власти поблагодарили за эти поставки США, Норвегию и Испанию.
Зенитно-ракетная система NASAMS
Вчера, 14:28
В Киеве заявили о прибытии на Украину ракетных комплексов NASAMS и Aspide
"Что касается поставок вооружения: мы понимаем, что различные виды вооружений создают только хаос и сумятицу в управлении войсками. Взяли и поставили (Украине — ред.) 30 видов различных зенитных ракет и что? Отстрелялась одна ракета, другая, а их нужно как-то совмещать, этому нужно учиться", — отметил политолог.
По мнению Колесниченко, количество таких единичных поставок нового вооружения не поможет Украине выстроить "железный купол".
"И сколько бы этих ракет не поставляли — железный купол над Украиной, либо тотальная система блокировки Украиной наших вооруженных сил для них недостижимы. Для этого нужно как минимум увеличить поставки таких вооружений в сотни раз", — заявил эксперт.
Колесниченко также напомнил, что к каждому такому вооружению, помимо припасов, нужны специалисты.
"К новому вооружению нужны еще и операторы, наводчики. В таком большом объеме профессиональных военных НАТО боится поставлять, а отдельные ЧВК или военные в гражданском тоже кардинально ситуацию на линии боевого столкновения не изменят", — считает политолог.
Он также заметил, что регулярные обстрелы Украиной Каховской ГЭС и Запорожской АЭС, в том числе из нового вооружения, уже становятся предсказуемыми и ожидаемыми, потому что Украина использует подобные провокации, выдавая их за собственные победы.
"Мы вполне можем ожидать усиление провокаций. Потому что для вооруженных сил Украины нужны какие-то победы. Вопрос: будут ли они достигнуты? Отдельные движения их войск влево или вправо ничего не решают", — сказал в завершении эксперт.
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