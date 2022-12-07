https://crimea.ria.ru/20221207/sklad-s-raketami-himars-unichtozhen-v-krivom-roge--mo-1125732476.html

Склад с ракетами HIMARS уничтожен в Кривом Роге — МО

Склад с ракетами HIMARS уничтожен в Кривом Роге — МО - РИА Новости Крым, 07.12.2022

Склад с ракетами HIMARS уничтожен в Кривом Роге — МО

Вооруженные силы России точными ударами уничтожили склад вооружения ВСУ в одном из цехов меткомбината, где хранились ракеты HIMARS. Об этом в среду сообщили в... РИА Новости Крым, 07.12.2022

2022-12-07T13:36

2022-12-07T13:36

2022-12-07T13:51

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

украина

армия и флот

игорь конашенков

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России точными ударами уничтожили склад вооружения ВСУ в одном из цехов меткомбината, где хранились ракеты HIMARS. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России.В оборонном ведомстве добавили, что на этом же складе еще четыре установки MLRS получили критические повреждения.Еще один склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ был разгромлен в районе населенного пункта Орехов Запорожской области, добавили в ведомстве.Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией было нанесено поражение 79 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 183 районах.

https://crimea.ria.ru/20221207/tut-propaganda-ne-rabotaet-v-melitopole-sravnili-zhizn-pri-ukraine-i-rf-1125700974.html

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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), украина, армия и флот, игорь конашенков, запорожская область