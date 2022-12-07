https://crimea.ria.ru/20221207/sklad-s-raketami-himars-unichtozhen-v-krivom-roge--mo-1125732476.html
Склад с ракетами HIMARS уничтожен в Кривом Роге — МО
Склад с ракетами HIMARS уничтожен в Кривом Роге — МО - РИА Новости Крым, 07.12.2022
Склад с ракетами HIMARS уничтожен в Кривом Роге — МО
Вооруженные силы России точными ударами уничтожили склад вооружения ВСУ в одном из цехов меткомбината, где хранились ракеты HIMARS. Об этом в среду сообщили в... РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T13:36
2022-12-07T13:36
2022-12-07T13:51
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
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армия и флот
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России точными ударами уничтожили склад вооружения ВСУ в одном из цехов меткомбината, где хранились ракеты HIMARS. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России.В оборонном ведомстве добавили, что на этом же складе еще четыре установки MLRS получили критические повреждения.Еще один склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ был разгромлен в районе населенного пункта Орехов Запорожской области, добавили в ведомстве.Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией было нанесено поражение 79 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 183 районах.
https://crimea.ria.ru/20221207/tut-propaganda-ne-rabotaet-v-melitopole-sravnili-zhizn-pri-ukraine-i-rf-1125700974.html
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), украина, армия и флот, игорь конашенков, запорожская область
Склад с ракетами HIMARS уничтожен в Кривом Роге — МО
Российские войска уничтожили склад с ракетами HIMARS в Кривом Роге
13:36 07.12.2022 (обновлено: 13:51 07.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России точными ударами уничтожили склад вооружения ВСУ в одном из цехов меткомбината, где хранились ракеты HIMARS. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России.
"По подтвержденной информации, в результате удара высокоточным оружием наземного базирования по складу ракетно-артиллерийского вооружения в одном из цехов металлургического комбината "ArcelorMittal" в городе Кривой Рог, уничтожено более 70 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS, две пусковые установки РСЗО MLRS", — сообщили в министерстве.
В оборонном ведомстве добавили, что на этом же складе еще четыре установки MLRS получили критические повреждения.
Еще один склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ был разгромлен в районе населенного пункта Орехов Запорожской области, добавили в ведомстве.
Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией было нанесено поражение 79 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 183 районах.