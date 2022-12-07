Рейтинг@Mail.ru
Склад с ракетами HIMARS уничтожен в Кривом Роге — МО - РИА Новости Крым, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221207/sklad-s-raketami-himars-unichtozhen-v-krivom-roge--mo-1125732476.html
Склад с ракетами HIMARS уничтожен в Кривом Роге — МО
Склад с ракетами HIMARS уничтожен в Кривом Роге — МО - РИА Новости Крым, 07.12.2022
Склад с ракетами HIMARS уничтожен в Кривом Роге — МО
Вооруженные силы России точными ударами уничтожили склад вооружения ВСУ в одном из цехов меткомбината, где хранились ракеты HIMARS. Об этом в среду сообщили в... РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T13:36
2022-12-07T13:51
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
украина
армия и флот
игорь конашенков
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/05/1124719549_0:25:1024:601_1920x0_80_0_0_b8a69c331f4b9ce3a883f883cdd50e44.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России точными ударами уничтожили склад вооружения ВСУ в одном из цехов меткомбината, где хранились ракеты HIMARS. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России.В оборонном ведомстве добавили, что на этом же складе еще четыре установки MLRS получили критические повреждения.Еще один склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ был разгромлен в районе населенного пункта Орехов Запорожской области, добавили в ведомстве.Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией было нанесено поражение 79 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 183 районах.
https://crimea.ria.ru/20221207/tut-propaganda-ne-rabotaet-v-melitopole-sravnili-zhizn-pri-ukraine-i-rf-1125700974.html
украина
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/05/1124719549_95:0:930:626_1920x0_80_0_0_0d0d2e3f539fd052442e9fcc3d20e6a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), украина, армия и флот, игорь конашенков, запорожская область
Склад с ракетами HIMARS уничтожен в Кривом Роге — МО

Российские войска уничтожили склад с ракетами HIMARS в Кривом Роге

13:36 07.12.2022 (обновлено: 13:51 07.12.2022)
 
© GINTS IVUSKANSВысокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS. Фото AFP
Высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS. Фото AFP
© GINTS IVUSKANS
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России точными ударами уничтожили склад вооружения ВСУ в одном из цехов меткомбината, где хранились ракеты HIMARS. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России.
"По подтвержденной информации, в результате удара высокоточным оружием наземного базирования по складу ракетно-артиллерийского вооружения в одном из цехов металлургического комбината "ArcelorMittal" в городе Кривой Рог, уничтожено более 70 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS, две пусковые установки РСЗО MLRS", — сообщили в министерстве.
В оборонном ведомстве добавили, что на этом же складе еще четыре установки MLRS получили критические повреждения.
Еще один склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ был разгромлен в районе населенного пункта Орехов Запорожской области, добавили в ведомстве.
Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией было нанесено поражение 79 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 183 районах.
Мелитополь. Арка освободителей - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
07:48
Тут пропаганда не работает: в Мелитополе сравнили жизнь при Украине и РФ
 
Министерство обороны РФСпециальная военная операция РФ на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаАрмия и флотИгорь КонашенковЗапорожская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:05Пожар возле атакованного ВСУ курского аэродрома потушен
14:45Крымчанин выжил после ограбления и двух покушений односельчан
14:22В Минобороны России рассказали о провальном наступлении ВСУ
14:16Дефицит существенный: "Укрэнерго" о ситуации с энергетикой в областях
14:05На Керченской переправе скопилось более трехсот машин
13:58Пожилой педофил из Бахчисарайского района получил 14 лет тюрьмы
13:48Троих крымчан осудили за грабеж в курортной Феодосии
13:47Армия России разгромила пункт восстановления техники ВСУ
13:36Склад с ракетами HIMARS уничтожен в Кривом Роге — МО
13:31Власти Керчи объяснили покупку новой главной елки и назвали ее цену
13:25Какие дороги в Крыму поставили в приоритетный план на 2023 год
13:19В Ялте восстановят Царскую тропу
13:08Библиотеку им. Франко в Крыму могут переименовать в течение двух месяцев
12:35В Севастополе попасть к врачу в поликлинике станет сложнее
12:26РНКБ зарегистрировал в мобильном приложении 50 тысяч самозанятых
12:19Лавров рассказал об очереди желающих вступить в БРИКС
12:03В Крыму на карантин закрыты десятки классов и групп в садах
11:54В Испании столкнулись два поезда: более 70 человек пострадали
11:14В Новошахтинске задержали открывшего огонь по полицейским стрелка
11:04В Крыму водитель "КамАЗа" пойдет под суд за смертельное ДТП
Лента новостейМолния