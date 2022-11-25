Рейтинг@Mail.ru
Ракеты HIMARS сбиты российской ПВО над ЛНР - РИА Новости Крым, 25.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221125/rakety-himars-sbity-rossiyskoy-pvo-nad-lnr-1125549301.html
Ракеты HIMARS сбиты российской ПВО над ЛНР
Ракеты HIMARS сбиты российской ПВО над ЛНР - РИА Новости Крым, 25.11.2022
Ракеты HIMARS сбиты российской ПВО над ЛНР
Российская система противовоздушной обороны сбила пять ракет реактивных систем залпового огня HIMARS в Луганской Народной Республике и уничтожила четыре... РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T16:54
2022-11-25T16:54
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/15/1123918865_0:56:1024:632_1920x0_80_0_0_5fa3082dd831c9559acd6fa3f1a9c75a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Российская система противовоздушной обороны сбила пять ракет реактивных систем залпового огня HIMARS в Луганской Народной Республике и уничтожила четыре украинских беспилотника на Донбассе. Об этом в пятницу сообщили в Министерстве обороны России.Минобороны также доложили об уничтожении четырех беспилотников в ДНР и ЛНР. Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия разгромили шесть пунктов управления противника в Харьковской области, ЛНР и ДНР. Среди пораженных целей также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2562 беспилотных летательных аппарата, 390 зенитных ракетных комплексов, 6813 танков и других боевых бронированных машин, 902 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3620 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7352 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20221125/vs-rf-razgromili-bazy-polskikh-naemnikov-pod-kharkovom-1125546155.html
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/15/1123918865_97:0:940:632_1920x0_80_0_0_5b63710e6db7082a18a4ca85179a60c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр)
Ракеты HIMARS сбиты российской ПВО над ЛНР

Российское ПВО перехватило ракеты HIMARS над ЛНР

16:54 25.11.2022
 
© FADEL SENNAАмериканская артиллерийская ракетная система M142 (HIMARS). Фото FADEL SENNA/AFP
Американская артиллерийская ракетная система M142 (HIMARS). Фото FADEL SENNA/AFP
© FADEL SENNA
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Российская система противовоздушной обороны сбила пять ракет реактивных систем залпового огня HIMARS в Луганской Народной Республике и уничтожила четыре украинских беспилотника на Донбассе. Об этом в пятницу сообщили в Министерстве обороны России.
"Перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Кременная и Попасная Луганской Народной Республики", — рассказали в ведомстве.
Минобороны также доложили об уничтожении четырех беспилотников в ДНР и ЛНР. Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия разгромили шесть пунктов управления противника в Харьковской области, ЛНР и ДНР. Среди пораженных целей также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164 районах.
"В районе населенного пункта Веселое Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе населенного пункта Камышеваха Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", — добавили в министерстве.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2562 беспилотных летательных аппарата, 390 зенитных ракетных комплексов, 6813 танков и других боевых бронированных машин, 902 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3620 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7352 единицы специальной военной автомобильной техники.
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
14:56
ВС РФ разгромили базы польских наемников под Харьковом
Министерство обороны РФСпециальная военная операция РФ на УкраинеЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:02В Крыму построят гостиничный комплекс и жилой массив за 14 млрд рублей
17:42В Новой Каховке под минами ВСУ погибли шесть мирных жителей
17:31ООН сделала заявление по расстрелу российский военнопленных
17:19Экс-сотрудницу администрации Симферополя уличили во взятке
17:04ВСУ обстреляли три села в Белгородской области
16:54Ракеты HIMARS сбиты российской ПВО над ЛНР
16:36В Феодосии выбрали нового мэра
16:13Крымских фермеров поддержат госзакупками при усложнившейся логистике
16:11"Росатом" создает резервный источник энергоснабжения Запорожской АЭС
15:48Армия России сдержала все нападения ВСУ в зоне спецоперации
15:36В Крыму жителя Ростовской области осудили за смертельное ДТП
15:21Удары по инфраструктуре Украины повлияли на ситуацию на фронте — Пушилин
15:15В новых субъектах России внедрят систему госзакупок
15:06"Расслабляться нельзя": власти Крыма оценили угрозу безопасности региона
14:56ВС РФ разгромили базы польских наемников под Харьковом
14:51В НАТО предрекли Украине "ужасную зиму"
14:14В Феодосии определены две кандидатуры на пост мэра
14:00Машина взорвалась у администрации Мариуполя – погиб мужчина
13:49В Симферополе почти на полгода ограничат движение возле ТЦ "Меганом"
13:39Крымские электрички переводят на зимнее расписание
Лента новостейМолния