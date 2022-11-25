https://crimea.ria.ru/20221125/rakety-himars-sbity-rossiyskoy-pvo-nad-lnr-1125549301.html
Ракеты HIMARS сбиты российской ПВО над ЛНР
Ракеты HIMARS сбиты российской ПВО над ЛНР - РИА Новости Крым, 25.11.2022
Ракеты HIMARS сбиты российской ПВО над ЛНР
Российская система противовоздушной обороны сбила пять ракет реактивных систем залпового огня HIMARS в Луганской Народной Республике и уничтожила четыре... РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T16:54
2022-11-25T16:54
2022-11-25T16:54
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Российская система противовоздушной обороны сбила пять ракет реактивных систем залпового огня HIMARS в Луганской Народной Республике и уничтожила четыре украинских беспилотника на Донбассе. Об этом в пятницу сообщили в Министерстве обороны России.Минобороны также доложили об уничтожении четырех беспилотников в ДНР и ЛНР. Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия разгромили шесть пунктов управления противника в Харьковской области, ЛНР и ДНР. Среди пораженных целей также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2562 беспилотных летательных аппарата, 390 зенитных ракетных комплексов, 6813 танков и других боевых бронированных машин, 902 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3620 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7352 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20221125/vs-rf-razgromili-bazy-polskikh-naemnikov-pod-kharkovom-1125546155.html
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр)
Ракеты HIMARS сбиты российской ПВО над ЛНР
Российское ПВО перехватило ракеты HIMARS над ЛНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Российская система противовоздушной обороны сбила пять ракет реактивных систем залпового огня HIMARS в Луганской Народной Республике и уничтожила четыре украинских беспилотника на Донбассе. Об этом в пятницу сообщили в Министерстве обороны России.
"Перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Кременная и Попасная Луганской Народной Республики", — рассказали в ведомстве.
Минобороны также доложили об уничтожении четырех беспилотников в ДНР и ЛНР. Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия разгромили шесть пунктов управления противника в Харьковской области, ЛНР и ДНР. Среди пораженных целей также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164 районах.
"В районе населенного пункта Веселое Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе населенного пункта Камышеваха Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", — добавили в министерстве.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2562 беспилотных летательных аппарата, 390 зенитных ракетных комплексов, 6813 танков и других боевых бронированных машин, 902 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3620 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7352 единицы специальной военной автомобильной техники.