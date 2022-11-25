https://crimea.ria.ru/20221125/rakety-himars-sbity-rossiyskoy-pvo-nad-lnr-1125549301.html

Ракеты HIMARS сбиты российской ПВО над ЛНР

Ракеты HIMARS сбиты российской ПВО над ЛНР - РИА Новости Крым, 25.11.2022

Ракеты HIMARS сбиты российской ПВО над ЛНР

Российская система противовоздушной обороны сбила пять ракет реактивных систем залпового огня HIMARS в Луганской Народной Республике и уничтожила четыре... РИА Новости Крым, 25.11.2022

2022-11-25T16:54

2022-11-25T16:54

2022-11-25T16:54

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Российская система противовоздушной обороны сбила пять ракет реактивных систем залпового огня HIMARS в Луганской Народной Республике и уничтожила четыре украинских беспилотника на Донбассе. Об этом в пятницу сообщили в Министерстве обороны России.Минобороны также доложили об уничтожении четырех беспилотников в ДНР и ЛНР. Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия разгромили шесть пунктов управления противника в Харьковской области, ЛНР и ДНР. Среди пораженных целей также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2562 беспилотных летательных аппарата, 390 зенитных ракетных комплексов, 6813 танков и других боевых бронированных машин, 902 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3620 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7352 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20221125/vs-rf-razgromili-bazy-polskikh-naemnikov-pod-kharkovom-1125546155.html

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр)