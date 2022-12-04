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Главные события и заявления дня: 4 декабря - РИА Новости Крым, 04.12.2022
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Главные события и заявления дня: 4 декабря
Главные события и заявления дня: 4 декабря - РИА Новости Крым, 04.12.2022
Главные события и заявления дня: 4 декабря
На Арабатской стрелке найден схрон с боеприпасами. Киев готовит провокацию с аммиаком. В Запорожской области ремонтируют дороги в Крым. В США назвали сроки... РИА Новости Крым, 04.12.2022
2022-12-04T20:04
2022-12-04T20:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. На Арабатской стрелке найден схрон с боеприпасами. Киев готовит провокацию с аммиаком. В Запорожской области ремонтируют дороги в Крым. В США назвали сроки победы России в спецоперации. В Крыму выбрали королеву Бала хризантем. Российская армия ведет успешное наступление в районе АртемовскаО главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.На Арабатской стрелке найден схрон с боеприпасамиПравоохранители обнаружили тайник с боеприпасами на Арабатской стрелке. В заброшенном строении были обнаружены и изъяты 133 выстрела к гранатомету ВОГ-25 П и 253 патрона калибра 7,62 мм.Ведется дальнейшая проверка.Киев готовит провокацию с аммиакомКиев под контролем спецслужб Великобритании готовит провокацию для срыва возобновления транзита аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса, инициированную ООН.Главная цель провокации, как и в случае с диверсией на "Северных потоках", заключается в желании лишить Россию возможности поставлять аммиак для производства азотных удобрений в различные регионы мира, уточил военно-дипломатический источник.В Запорожской области ремонтируют дороги на КрымВ Запорожской области ремонтируют дороги, ведущие в Крым. Как рассказала РИА Новости Крым и.о. министра транспорта и развития транспортной инфраструктуры Запорожской области Юлия Губанова, дорога "Мелитополь – Бердянск" будет полностью готова к 25 декабря. На трассе "Джанкой – Мелитополь" принято решение начать с самых проблемных участков. Из 124 километров в этом году будет отремонтировано 62 км.Совокупно на объектах задействованы 350 рабочих и 250 единиц техники.В США назвали сроки победы в России в спецоперацииРоссийская армия одержит победу в спецоперации на Украине к концу лета 2023 года. Такое мнение в интервью американскому журналисту Эндрю Наполитано выразил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.По его мнению, до этого времени "ни о каких переговорах до этого времени не будет идти и речи".В Крыму выбрали королеву Бала хризантемЛидером народного голосования на звание королевы Бала хризантем в 2022 году стал цветок сорта "Василий Лановой".Всего в этом сезоне ботсад представил 500 сортов хризантем, из них 200 – крупноцветковые, представляющие наибольший интерес для публики. Селекционеры приготовили дебют 30 новых сортов, среди них пять – новинки иностранной селекции.Успешное наступление на АртемовскБолее 50 украинских военных погибли в результате успешных наступательных действий российской армии в районе Артемовска ДНР. Кроме того, в районе населенного пункта Шевченково Харьковской области российскими силами уничтожена нефтебаза, с которой осуществлялось снабжение топливом военной техники группировки ВСУ на Купянском направлении.
https://crimea.ria.ru/20221204/na-arabatskoy-strelke-nayden-skhron-s-boepripasami-1125670579.html
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главное за день, крым, в мире
Главные события и заявления дня: 4 декабря

Главные события и заявления воскресенья, 4 декабря

20:04 04.12.2022 (обновлено: 20:42 04.12.2022)
 
© РИА Новости КрымРемонт дорог в Крым в Запорожской области
Ремонт дорог в Крым в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. На Арабатской стрелке найден схрон с боеприпасами. Киев готовит провокацию с аммиаком. В Запорожской области ремонтируют дороги в Крым. В США назвали сроки победы России в спецоперации. В Крыму выбрали королеву Бала хризантем. Российская армия ведет успешное наступление в районе Артемовска
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
На Арабатской стрелке найден схрон с боеприпасами
Правоохранители обнаружили тайник с боеприпасами на Арабатской стрелке. В заброшенном строении были обнаружены и изъяты 133 выстрела к гранатомету ВОГ-25 П и 253 патрона калибра 7,62 мм.
Ведется дальнейшая проверка.
На Арабатской стрелке полицейские нашли тайник с боеприпасами
10:39
На Арабатской стрелке найден схрон с боеприпасами
Киев готовит провокацию с аммиаком
Киев под контролем спецслужб Великобритании готовит провокацию для срыва возобновления транзита аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса, инициированную ООН.
Главная цель провокации, как и в случае с диверсией на "Северных потоках", заключается в желании лишить Россию возможности поставлять аммиак для производства азотных удобрений в различные регионы мира, уточил военно-дипломатический источник.
В Запорожской области ремонтируют дороги на Крым
В Запорожской области ремонтируют дороги, ведущие в Крым. Как рассказала РИА Новости Крым и.о. министра транспорта и развития транспортной инфраструктуры Запорожской области Юлия Губанова, дорога "Мелитополь – Бердянск" будет полностью готова к 25 декабря. На трассе "Джанкой – Мелитополь" принято решение начать с самых проблемных участков. Из 124 километров в этом году будет отремонтировано 62 км.
Совокупно на объектах задействованы 350 рабочих и 250 единиц техники.
Кот в колючей проволоке в Васильевке Запорожской области - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
17:01
Война и мир прифронтовой Васильевки: фоторепортаж
В США назвали сроки победы в России в спецоперации
Российская армия одержит победу в спецоперации на Украине к концу лета 2023 года. Такое мнение в интервью американскому журналисту Эндрю Наполитано выразил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
По его мнению, до этого времени "ни о каких переговорах до этого времени не будет идти и речи".
Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
16:04
В США назвали сроки победы России в спецоперации на Украине
В Крыму выбрали королеву Бала хризантем
Лидером народного голосования на звание королевы Бала хризантем в 2022 году стал цветок сорта "Василий Лановой".
Всего в этом сезоне ботсад представил 500 сортов хризантем, из них 200 – крупноцветковые, представляющие наибольший интерес для публики. Селекционеры приготовили дебют 30 новых сортов, среди них пять – новинки иностранной селекции.
Успешное наступление на Артемовск
Более 50 украинских военных погибли в результате успешных наступательных действий российской армии в районе Артемовска ДНР.
Кроме того, в районе населенного пункта Шевченково Харьковской области российскими силами уничтожена нефтебаза, с которой осуществлялось снабжение топливом военной техники группировки ВСУ на Купянском направлении.
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
14:53
Российская армия ведет успешное наступление в районе Артемовска
 
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20:04Главные события и заявления дня: 4 декабря
19:58Без дегустации никак: виноделы о решении готовить сомелье в вузах страны
19:32На "Тавриде" из-за гололеда столкнулись десять машин
19:12Россия будет поставлять нефть только на рыночных условиях — Новак
18:51Радиоактивный плутоний в море у Севастополя: ученые оценили последствия
18:36Взрыв газа в Нижневартовске: что известно на данный момент
18:08Зима не торопится в Крым
17:43Часть Крыма в понедельник останется без воды
17:35В Крыму выбрали королеву Бала хризантем
17:01Война и мир прифронтовой Васильевки: фоторепортаж
16:22Байден просит Киев забыть о Крыме и сесть за стол переговоров — СМИ
16:04В США назвали сроки победы России в спецоперации на Украине
15:48Провальные атаки: в Минобороны назвали потери ВСУ
15:31Украинский истребитель сбит в небе над ДНР
15:15Ударами ВС РФ уничтожена нефтебаза ВСУ под Харьковом
14:53Российская армия ведет успешное наступление в районе Артемовска
14:08ВСУ снова бьют по приграничным с Украиной областям России
13:40Как ремонтируют транспортные коридоры в Крым
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12:58На "Тавриде" опрокинулась и загорелась фура с прицепом
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