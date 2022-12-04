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Главные события и заявления дня: 4 декабря

Главные события и заявления дня: 4 декабря - РИА Новости Крым, 04.12.2022

Главные события и заявления дня: 4 декабря

На Арабатской стрелке найден схрон с боеприпасами. Киев готовит провокацию с аммиаком. В Запорожской области ремонтируют дороги в Крым. В США назвали сроки... РИА Новости Крым, 04.12.2022

2022-12-04T20:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. На Арабатской стрелке найден схрон с боеприпасами. Киев готовит провокацию с аммиаком. В Запорожской области ремонтируют дороги в Крым. В США назвали сроки победы России в спецоперации. В Крыму выбрали королеву Бала хризантем. Российская армия ведет успешное наступление в районе АртемовскаО главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.На Арабатской стрелке найден схрон с боеприпасамиПравоохранители обнаружили тайник с боеприпасами на Арабатской стрелке. В заброшенном строении были обнаружены и изъяты 133 выстрела к гранатомету ВОГ-25 П и 253 патрона калибра 7,62 мм.Ведется дальнейшая проверка.Киев готовит провокацию с аммиакомКиев под контролем спецслужб Великобритании готовит провокацию для срыва возобновления транзита аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса, инициированную ООН.Главная цель провокации, как и в случае с диверсией на "Северных потоках", заключается в желании лишить Россию возможности поставлять аммиак для производства азотных удобрений в различные регионы мира, уточил военно-дипломатический источник.В Запорожской области ремонтируют дороги на КрымВ Запорожской области ремонтируют дороги, ведущие в Крым. Как рассказала РИА Новости Крым и.о. министра транспорта и развития транспортной инфраструктуры Запорожской области Юлия Губанова, дорога "Мелитополь – Бердянск" будет полностью готова к 25 декабря. На трассе "Джанкой – Мелитополь" принято решение начать с самых проблемных участков. Из 124 километров в этом году будет отремонтировано 62 км.Совокупно на объектах задействованы 350 рабочих и 250 единиц техники.В США назвали сроки победы в России в спецоперацииРоссийская армия одержит победу в спецоперации на Украине к концу лета 2023 года. Такое мнение в интервью американскому журналисту Эндрю Наполитано выразил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.По его мнению, до этого времени "ни о каких переговорах до этого времени не будет идти и речи".В Крыму выбрали королеву Бала хризантемЛидером народного голосования на звание королевы Бала хризантем в 2022 году стал цветок сорта "Василий Лановой".Всего в этом сезоне ботсад представил 500 сортов хризантем, из них 200 – крупноцветковые, представляющие наибольший интерес для публики. Селекционеры приготовили дебют 30 новых сортов, среди них пять – новинки иностранной селекции.Успешное наступление на АртемовскБолее 50 украинских военных погибли в результате успешных наступательных действий российской армии в районе Артемовска ДНР. Кроме того, в районе населенного пункта Шевченково Харьковской области российскими силами уничтожена нефтебаза, с которой осуществлялось снабжение топливом военной техники группировки ВСУ на Купянском направлении.

https://crimea.ria.ru/20221204/na-arabatskoy-strelke-nayden-skhron-s-boepripasami-1125670579.html

https://crimea.ria.ru/20221204/voyna-i-mir-prifrontovoy-vasilevki-fotoreportazh-1125678174.html

https://crimea.ria.ru/20221204/v-ssha-nazvali-sroki-pobedy-rossii-v-spetsoperatsii-na-ukraine-1125675945.html

https://crimea.ria.ru/20221204/rossiyskaya-armiya-vedet-uspeshnoe-nastuplenie-v-rayone-artemovska-1125674727.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, крым, в мире