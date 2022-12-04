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Киев готовит провокацию с аммиаком - источник - РИА Новости Крым, 04.12.2022
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Киев готовит провокацию с аммиаком - источник
Киев готовит провокацию с аммиаком - источник - РИА Новости Крым, 04.12.2022
Киев готовит провокацию с аммиаком - источник
Киев под контролем спецслужб Великобритании готовит провокацию для срыва возобновления транзита аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса, инициированную ООН... РИА Новости Крым, 04.12.2022
2022-12-04T11:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Киев под контролем спецслужб Великобритании готовит провокацию для срыва возобновления транзита аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса, инициированную ООН. Об этом со ссылкой на военно-дипломатический источник пишет РИА Новости.Уточняется, что в планах устроить взрывы на купольных крышах хранилищ для аммиака на территории Одесского припортового завода. Это приведет к разрушению подвесных перекрытий и инфраструктуры цеха перегрузки. По словам источника, обвинить в случившемся планируется Россию, рассказав легенду о якобы нанесении ракетного удара. Он пояснил, что главная цель провокации, как и в случае с диверсией на "Северных потоках", заключается в желании лишить Россию возможности поставлять аммиак для производства азотных удобрений в различные регионы мира, прежде всего в развивающиеся страны."Спланированное разрушение хранилищ для аммиака в Одессе приведет к дальнейшему росту его стоимости на мировом рынке. Это позволит увеличить объемы, а также прибыльность производства и экспорта аммиака предприятиями Великобритании и США в Евросоюз и развивающиеся страны в условиях высоких цен на природный газ", — сказал источник.Аммиакопровод Тольятти — Одесса построен в конце 1970-х годов. По нему ежегодно перекачивают порядка 2,5 миллиона тонн сырья. Однако после начала российской спецоперации на Украине транзит был остановлен.Возобновление экспорта российских удобрений предусмотрено зерновой сделкой, подписанной представителями России, Украины, Турции и ООН в конце июля.
https://crimea.ria.ru/20221129/mogut-li-azovtsev-v-turtsii-ispolzovat-v-provokatsiyakh-protiv-kryma-1125603077.html
https://crimea.ria.ru/20221202/provokatsii-i-khaotichnye-obstrely-kak-izmenilas-taktika-vsu-na-khersonschine-1125628653.html
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Киев готовит провокацию с аммиаком - источник

Источник: Киев и спецслужбы Британии готовят провокацию для срыва транзита аммиака из РФ

11:10 04.12.2022 (обновлено: 11:11 04.12.2022)
 
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Военные в защитных костюмах. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Киев под контролем спецслужб Великобритании готовит провокацию для срыва возобновления транзита аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса, инициированную ООН. Об этом со ссылкой на военно-дипломатический источник пишет РИА Новости.
Уточняется, что в планах устроить взрывы на купольных крышах хранилищ для аммиака на территории Одесского припортового завода. Это приведет к разрушению подвесных перекрытий и инфраструктуры цеха перегрузки. По словам источника, обвинить в случившемся планируется Россию, рассказав легенду о якобы нанесении ракетного удара.
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"Провокация спланирована и реализуется под контролем представителей спецслужб Великобритании, находящихся в Одессе. В реализации данной провокации также задействованы контрактники канадской ЧВК GardaWorld, осуществляющие, по договору с администрацией морских портов Украины, функции охраны портовой инфраструктуры в Одесской области", — сказал источник.

Он пояснил, что главная цель провокации, как и в случае с диверсией на "Северных потоках", заключается в желании лишить Россию возможности поставлять аммиак для производства азотных удобрений в различные регионы мира, прежде всего в развивающиеся страны.
"Спланированное разрушение хранилищ для аммиака в Одессе приведет к дальнейшему росту его стоимости на мировом рынке. Это позволит увеличить объемы, а также прибыльность производства и экспорта аммиака предприятиями Великобритании и США в Евросоюз и развивающиеся страны в условиях высоких цен на природный газ", — сказал источник.
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Аммиакопровод Тольятти — Одесса построен в конце 1970-х годов. По нему ежегодно перекачивают порядка 2,5 миллиона тонн сырья. Однако после начала российской спецоперации на Украине транзит был остановлен.
Возобновление экспорта российских удобрений предусмотрено зерновой сделкой, подписанной представителями России, Украины, Турции и ООН в конце июля.
 
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