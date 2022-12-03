https://crimea.ria.ru/20221203/kratchayshiy-sposob-dostizheniya-finansovykh-tseley-ot-ekspertov-roskachestva-1125656783.html

Кратчайший способ достижения финансовых целей от экспертов Роскачества

Кратчайший способ достижения финансовых целей от экспертов Роскачества - РИА Новости Крым, 02.12.2022

Кратчайший способ достижения финансовых целей от экспертов Роскачества

Отсутствие анализа и неумение планировать расходы чаще всего становятся основными причинами, то которыми человек не может начать копить деньги. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 02.12.2022

2022-12-03T08:02

2022-12-03T08:02

2022-12-02T17:39

общество

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123282649_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b5ad85751f268cb48caaf27522be954c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Отсутствие анализа и неумение планировать расходы чаще всего становятся основными причинами, то которыми человек не может начать копить деньги. Об этом сообщили эксперты Центра финансовой экспертизы Роскачества и представили рекомендации, выполнение которых позволит достигать финансовых результатов.В первую очередь специалисты рекомендуют провести аудит семейного бюджета. Необходимо сосчитать все статьи доходов, включая премии, подарки и иные поступления. После этого необходимо тщательно изучить статьи расходов. При этом нужно считать не "валовые" расходы, а разделить их по категориям: постоянные, гибкие и будущие.Для этой цели подойдет как блокнот, так и любое из существующих мобильных приложений и даже электронная таблица. Главное здесь – тщательный учет каждого рубля.Как правило, к обязательным относятся платежи по кредитам и ипотеке, оплата аренды жилья и коммунальные платежи, услуг связи и интернет, продуктов питания и средств гигиены, оплата топлива или проезда в общественном транспорте, необходимых лекарств, детские образование, занятия и досуг.К расходам будущих периодов относятся сбережения на отпуск, крупные покупки, пенсию, образование детей и другие вклады. Все остальные расходы традиционно относятся к гибким. В последнюю группу входит покупка одежды, обуви, услуги из числа необязательных, а также развлечения. Когда анализ готов начинаем работать со структурой расходов.Как правило, небольшие траты "съедают" весьма значительную часть средств, которые остаются после совершения основных выплат. Кофе на прогулке в парке, ужин с доставкой из соседнего ресторанчика, вот это милая штуковина и двадцать пятый шоппер с забавными надписями, стоят не так дорого, но за месяц может набежать сумма в несколько тысяч рублей.После того, как проведен детальный анализ расходов и сделаны необходимые выводы, нужно составить план накопления. Его также можно разделить на статьи: обязательные и периодические.К обязательным пополнениям специалисты отнесли сумму, которую нужно переводить на депозит сразу после получения зарплаты и аванса. К периодическим – часть премии, оставшиеся на конец месяца непотраченные средства и отчисления от других нерегулярных поступлений.Ранее эксперты в сфере финансовой грамотности сообщили, что минимальный размер финансовой "подушки безопасности" должен быть равен сумме привычных расходов за шесть месяцев.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, экономика