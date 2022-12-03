https://crimea.ria.ru/20221203/kratchayshiy-sposob-dostizheniya-finansovykh-tseley-ot-ekspertov-roskachestva-1125656783.html
Кратчайший способ достижения финансовых целей от экспертов Роскачества
Кратчайший способ достижения финансовых целей от экспертов Роскачества - РИА Новости Крым, 02.12.2022
Кратчайший способ достижения финансовых целей от экспертов Роскачества
Отсутствие анализа и неумение планировать расходы чаще всего становятся основными причинами, то которыми человек не может начать копить деньги. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 02.12.2022
2022-12-03T08:02
2022-12-03T08:02
2022-12-02T17:39
общество
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Отсутствие анализа и неумение планировать расходы чаще всего становятся основными причинами, то которыми человек не может начать копить деньги. Об этом сообщили эксперты Центра финансовой экспертизы Роскачества и представили рекомендации, выполнение которых позволит достигать финансовых результатов.В первую очередь специалисты рекомендуют провести аудит семейного бюджета. Необходимо сосчитать все статьи доходов, включая премии, подарки и иные поступления. После этого необходимо тщательно изучить статьи расходов. При этом нужно считать не "валовые" расходы, а разделить их по категориям: постоянные, гибкие и будущие.Для этой цели подойдет как блокнот, так и любое из существующих мобильных приложений и даже электронная таблица. Главное здесь – тщательный учет каждого рубля.Как правило, к обязательным относятся платежи по кредитам и ипотеке, оплата аренды жилья и коммунальные платежи, услуг связи и интернет, продуктов питания и средств гигиены, оплата топлива или проезда в общественном транспорте, необходимых лекарств, детские образование, занятия и досуг.К расходам будущих периодов относятся сбережения на отпуск, крупные покупки, пенсию, образование детей и другие вклады. Все остальные расходы традиционно относятся к гибким. В последнюю группу входит покупка одежды, обуви, услуги из числа необязательных, а также развлечения. Когда анализ готов начинаем работать со структурой расходов.Как правило, небольшие траты "съедают" весьма значительную часть средств, которые остаются после совершения основных выплат. Кофе на прогулке в парке, ужин с доставкой из соседнего ресторанчика, вот это милая штуковина и двадцать пятый шоппер с забавными надписями, стоят не так дорого, но за месяц может набежать сумма в несколько тысяч рублей.После того, как проведен детальный анализ расходов и сделаны необходимые выводы, нужно составить план накопления. Его также можно разделить на статьи: обязательные и периодические.К обязательным пополнениям специалисты отнесли сумму, которую нужно переводить на депозит сразу после получения зарплаты и аванса. К периодическим – часть премии, оставшиеся на конец месяца непотраченные средства и отчисления от других нерегулярных поступлений.Ранее эксперты в сфере финансовой грамотности сообщили, что минимальный размер финансовой "подушки безопасности" должен быть равен сумме привычных расходов за шесть месяцев.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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общество, экономика
Кратчайший способ достижения финансовых целей от экспертов Роскачества
В Роскачестве указали на действенный способ достижения финансовых целей
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Отсутствие анализа и неумение планировать расходы чаще всего становятся основными причинами, то которыми человек не может начать копить деньги. Об этом сообщили эксперты Центра финансовой экспертизы Роскачества и представили рекомендации, выполнение которых позволит достигать финансовых результатов.
В первую очередь специалисты рекомендуют провести аудит семейного бюджета. Необходимо сосчитать все статьи доходов, включая премии, подарки и иные поступления. После этого необходимо тщательно изучить статьи расходов. При этом нужно считать не "валовые" расходы, а разделить их по категориям: постоянные, гибкие и будущие.
Для этой цели подойдет как блокнот, так и любое из существующих мобильных приложений и даже электронная таблица. Главное здесь – тщательный учет каждого рубля.
"Сведения о расходах нужно собирать хотя бы два - три месяца. Не нужно спешить с принятием решений на основе расходов за неделю-две. У вас должна быть возможность посмотреть динамику по статьям. Возможно, какие-то траты будут случайными или сезонными", – подчеркивают специалисты.
Как правило, к обязательным относятся платежи по кредитам и ипотеке, оплата аренды жилья и коммунальные платежи, услуг связи и интернет, продуктов питания и средств гигиены, оплата топлива или проезда в общественном транспорте, необходимых лекарств, детские образование, занятия и досуг.
К расходам будущих периодов относятся сбережения на отпуск, крупные покупки, пенсию, образование детей и другие вклады. Все остальные расходы традиционно относятся к гибким. В последнюю группу входит покупка одежды, обуви, услуги из числа необязательных, а также развлечения. Когда анализ готов начинаем работать со структурой расходов.
Как правило, небольшие траты "съедают" весьма значительную часть средств, которые остаются после совершения основных выплат. Кофе на прогулке в парке, ужин с доставкой из соседнего ресторанчика, вот это милая штуковина и двадцать пятый шоппер с забавными надписями, стоят не так дорого, но за месяц может набежать сумма в несколько тысяч рублей.
"Избавьтесь от случайных покупок", – говорят специалисты. Сэкономленные деньги они рекомендуют сразу направлять на сберегательный счет. Следующий шаг – оценка продуктовой корзины и эффективности покупок. Высока вероятность, что частью вещей вы в итоге не пользуетесь, а продукты, полежав какое-то время в холодильнике, остаются невостребованными и отправляются в мусорное ведро. От таких покупок лучше отказаться.
После того, как проведен детальный анализ расходов и сделаны необходимые выводы, нужно составить план накопления. Его также можно разделить на статьи: обязательные и периодические.
К обязательным пополнениям специалисты отнесли сумму, которую нужно переводить на депозит сразу после получения зарплаты и аванса. К периодическим – часть премии, оставшиеся на конец месяца непотраченные средства и отчисления от других нерегулярных поступлений.
Ранее эксперты в сфере финансовой грамотности сообщили
, что минимальный размер финансовой "подушки безопасности" должен быть равен сумме привычных расходов за шесть месяцев.