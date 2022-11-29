https://crimea.ria.ru/20221129/v-sevastopole-opredelilis-s-posobiyami-dlya-detey-mobilizovannykh-1125601547.html
В Севастополе определились с пособиями для детей мобилизованных
В Севастополе определились с пособиями для детей мобилизованных - РИА Новости Крым, 29.11.2022
В Севастополе определились с пособиями для детей мобилизованных
Власти Севастополя привели в соответствие с федеральными требованиями законодательство в части соцподдержки мобилизованных и их семей, определившись с правом... РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T18:07
2022-11-29T18:07
2022-11-29T18:07
севастополь
соцзащита
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/11/1125411033_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b71856a6709d8acfdf835b158e108492.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Власти Севастополя привели в соответствие с федеральными требованиями законодательство в части соцподдержки мобилизованных и их семей, определившись с правом таких людей получать выплаты на детей в полном объеме, независимо от доходов. Соответствующее решение принято на заседании правительства.По словам директора департамента труда и соцзащиты Севастополя Елены Сулягиной, принятие решения означает, что "в этом случае не будут учитываться доходы мобилизованного члена семьи при определении права на выплаты семьям с детьми".Речь идет о всех видах доходов, в том числе пенсиях, денежном довольствии, единовременной региональной выплате в размере 200 тыс. рублей и пр.Напомним, согласно постановлению правительства России РФ от 29 октября, при оценке нуждаемости доход мобилизованных членов семьи не учитывается. Это касается ежемесячного пособия беременным женщинам, выплат на детей и социального контракта.Ранее 29 ноября Заксобрание Севастополя во втором чтении приняло закон о социальной поддержке участников СВО.
https://crimea.ria.ru/20221125/obyavit-li-putin-mobilizatsiyu-strany-v-svoem-ezhegodnom-poslanii--peskov-1125539758.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/11/1125411033_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_f2519e983b32bdcc96c29e6a2a32583f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, соцзащита
В Севастополе определились с пособиями для детей мобилизованных
Власти Севастополя определились с правами на выплаты детям в семьях мобилизованных
СЕВАСТОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Власти Севастополя привели в соответствие с федеральными требованиями законодательство в части соцподдержки мобилизованных и их семей, определившись с правом таких людей получать выплаты на детей в полном объеме, независимо от доходов. Соответствующее решение принято на заседании правительства.
По словам директора департамента труда и соцзащиты Севастополя Елены Сулягиной, принятие решения означает, что "в этом случае не будут учитываться доходы мобилизованного члена семьи при определении права на выплаты семьям с детьми".
Речь идет о всех видах доходов, в том числе пенсиях, денежном довольствии, единовременной региональной выплате в размере 200 тыс. рублей и пр.
"Мы приводим законодательство в соответствие с постановлением правительства Российской Федерации об особенностях предоставления некоторых мер социальной поддержки и оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта семьям граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации", – пояснила Сулягина.
Напомним, согласно постановлению правительства России РФ от 29 октября, при оценке нуждаемости доход мобилизованных членов семьи не учитывается. Это касается ежемесячного пособия беременным женщинам, выплат на детей и социального контракта.
Ранее 29 ноября Заксобрание Севастополя во втором чтении приняло закон о социальной поддержке участников СВО
.