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В Севастополе определились с пособиями для детей мобилизованных - РИА Новости Крым, 29.11.2022
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В Севастополе определились с пособиями для детей мобилизованных
В Севастополе определились с пособиями для детей мобилизованных - РИА Новости Крым, 29.11.2022
В Севастополе определились с пособиями для детей мобилизованных
Власти Севастополя привели в соответствие с федеральными требованиями законодательство в части соцподдержки мобилизованных и их семей, определившись с правом... РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T18:07
2022-11-29T18:07
севастополь
соцзащита
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Власти Севастополя привели в соответствие с федеральными требованиями законодательство в части соцподдержки мобилизованных и их семей, определившись с правом таких людей получать выплаты на детей в полном объеме, независимо от доходов. Соответствующее решение принято на заседании правительства.По словам директора департамента труда и соцзащиты Севастополя Елены Сулягиной, принятие решения означает, что "в этом случае не будут учитываться доходы мобилизованного члена семьи при определении права на выплаты семьям с детьми".Речь идет о всех видах доходов, в том числе пенсиях, денежном довольствии, единовременной региональной выплате в размере 200 тыс. рублей и пр.Напомним, согласно постановлению правительства России РФ от 29 октября, при оценке нуждаемости доход мобилизованных членов семьи не учитывается. Это касается ежемесячного пособия беременным женщинам, выплат на детей и социального контракта.Ранее 29 ноября Заксобрание Севастополя во втором чтении приняло закон о социальной поддержке участников СВО.
https://crimea.ria.ru/20221125/obyavit-li-putin-mobilizatsiyu-strany-v-svoem-ezhegodnom-poslanii--peskov-1125539758.html
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севастополь, соцзащита
В Севастополе определились с пособиями для детей мобилизованных

Власти Севастополя определились с правами на выплаты детям в семьях мобилизованных

18:07 29.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферопольский клинический родильный дом №2
Симферопольский клинический родильный дом №2 - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Власти Севастополя привели в соответствие с федеральными требованиями законодательство в части соцподдержки мобилизованных и их семей, определившись с правом таких людей получать выплаты на детей в полном объеме, независимо от доходов. Соответствующее решение принято на заседании правительства.
По словам директора департамента труда и соцзащиты Севастополя Елены Сулягиной, принятие решения означает, что "в этом случае не будут учитываться доходы мобилизованного члена семьи при определении права на выплаты семьям с детьми".
Речь идет о всех видах доходов, в том числе пенсиях, денежном довольствии, единовременной региональной выплате в размере 200 тыс. рублей и пр.
"Мы приводим законодательство в соответствие с постановлением правительства Российской Федерации об особенностях предоставления некоторых мер социальной поддержки и оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта семьям граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации", – пояснила Сулягина.
Напомним, согласно постановлению правительства России РФ от 29 октября, при оценке нуждаемости доход мобилизованных членов семьи не учитывается. Это касается ежемесячного пособия беременным женщинам, выплат на детей и социального контракта.
Ранее 29 ноября Заксобрание Севастополя во втором чтении приняло закон о социальной поддержке участников СВО.
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