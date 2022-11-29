https://crimea.ria.ru/20221129/v-sevastopole-opredelilis-s-posobiyami-dlya-detey-mobilizovannykh-1125601547.html

В Севастополе определились с пособиями для детей мобилизованных

В Севастополе определились с пособиями для детей мобилизованных - РИА Новости Крым, 29.11.2022

В Севастополе определились с пособиями для детей мобилизованных

Власти Севастополя привели в соответствие с федеральными требованиями законодательство в части соцподдержки мобилизованных и их семей, определившись с правом... РИА Новости Крым, 29.11.2022

2022-11-29T18:07

2022-11-29T18:07

2022-11-29T18:07

севастополь

соцзащита

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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Власти Севастополя привели в соответствие с федеральными требованиями законодательство в части соцподдержки мобилизованных и их семей, определившись с правом таких людей получать выплаты на детей в полном объеме, независимо от доходов. Соответствующее решение принято на заседании правительства.По словам директора департамента труда и соцзащиты Севастополя Елены Сулягиной, принятие решения означает, что "в этом случае не будут учитываться доходы мобилизованного члена семьи при определении права на выплаты семьям с детьми".Речь идет о всех видах доходов, в том числе пенсиях, денежном довольствии, единовременной региональной выплате в размере 200 тыс. рублей и пр.Напомним, согласно постановлению правительства России РФ от 29 октября, при оценке нуждаемости доход мобилизованных членов семьи не учитывается. Это касается ежемесячного пособия беременным женщинам, выплат на детей и социального контракта.Ранее 29 ноября Заксобрание Севастополя во втором чтении приняло закон о социальной поддержке участников СВО.

https://crimea.ria.ru/20221125/obyavit-li-putin-mobilizatsiyu-strany-v-svoem-ezhegodnom-poslanii--peskov-1125539758.html

севастополь

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севастополь, соцзащита