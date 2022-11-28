https://crimea.ria.ru/20221128/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-28-noyabrya-1125586889.html

Главные события и заявления дня: 28 ноября

Главные события и заявления дня: 28 ноября - РИА Новости Крым, 28.11.2022

Главные события и заявления дня: 28 ноября

Украина готовилась к захвату Крыма. Опровергнуты слухи об уходе России с ЗАЭС. Рогсвардия не дала ВСУ переправиться на левый берег Днепра. Переселенцы из... РИА Новости Крым, 28.11.2022

2022-11-28T22:03

2022-11-28T22:03

2022-11-28T22:03

главное за день

специальная военная операция рф на украине

крым

украина

заэс (запорожская атомная электростанция)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Украина готовилась к захвату Крыма. Опровергнуты слухи об уходе России с ЗАЭС. Рогсвардия не дала ВСУ переправиться на левый берег Днепра. Переселенцы из Херсона получили более 800 жилищных сертификатов в Крыму. Медведев пообещал чиновникам Украины видеоэфир из СИЗО. Почему американцам нужен Крым. О главных событиях и заявлениях понедельника 28 ноября – в подборке РИА Новости Крым.Украина готовилась к захвату КрымаУкраинское руководство планировало провести силовую операцию по захвату Крыма в 2023 году. Об этом написал британский еженедельник The Economist со ссылкой на экс-командующего украинских воздушно-десантных войск Михаила Забродского. По его словам, "операция по возвращению Крыма не просто была возможна – ее готовили к 2023 году". Информация об этом держалась в секрете, так как в случае ее утечки в СМИ Киев "ничего бы не добился", пояснил украинский военный.Опровергнуты слухи об уходе России с ЗАЭСПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о том, что российские войска якобы готовятся покинуть территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).Комментируя журналистам заявление главы украинского "Энергоатома" о том, что он якобы "видит признаки подготовки ухода России с Запорожской АЭС", Песков сказал:"Не нужно искать какие-то признаки там, где их нет и быть не может".Власти Энергодара также опровергли сообщения в подконтрольных Киеву СМИ и Telegram-каналах о "планах" России покинуть атомную станцию.Рогсвардия не дала ВСУ переправиться на левый берег ДнепраАртиллерия Росгвардии сорвала очередную попытку переправы украинских военных на левый берег Днепра и Каховского водохранилища. Подавлены более 120 целей и пресечена деятельность двух операторов беспилотных летательных аппаратов.Переселенцы из Херсона получили более 800 жилищных сертификатов в КрымуВынужденным переселенцам из Херсонской области выдали 862 государственных сертификата на жилье в Крыму, сообщили в официальном представительстве области на полуострове.Есть и отказы. Большинство из них связаны с предоставлением недостоверных сведений. Однако отказ не лишает возможности обратиться с заявлением повторно, заверили в ведомстве.Медведев пообещал чиновникам Украины видеоэфир из СИЗОЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил украинских чиновников, что выйти в прямой эфир из Крыма они могут прямо из следственных изоляторов республики. Так замглавы Совбеза прокомментировал намерение советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка выйти в прямой эфир из Ялты."Наиболее "продвинутым "получится организовать сеанс связи из "Лефортово", - добавил Медведев.Почему американцам нужен КрымСША считают Крым точкой давления на государственное руководство России, так как он имеет сакральное значение для россиян с давних времен. Такое мнение РИА Новости Крым выразил доктор политических наук, завкафедрой политических наук Севастопольского государственного университета Александр Ирхин.Поэтому, по его словам, у американцев стоит задача разогнать сообщения о наступлении на Крым и поддерживать их в информационном поле как можно дольше, чтобы влиять на настроения внутри государства.

https://crimea.ria.ru/20221128/v-kremle-prokommentirovali-slukhi-ob-ukhode-rossii-s-zaporozhskoy-aes-1125577711.html

https://crimea.ria.ru/20221128/gotovy-li-krymchane-prodavat-zhile-pereselentsam-po-sertifikatam-1125585357.html

https://crimea.ria.ru/20221128/ne-originalno-aksenov-otvetil-zhelayuschim-vernut-krym-1125586117.html

крым

украина

заэс (запорожская атомная электростанция)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, специальная военная операция рф на украине, крым, украина, заэс (запорожская атомная электростанция)