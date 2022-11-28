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Россия не покинет Запорожскую АЭС — власти - РИА Новости Крым, 28.11.2022
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Россия не покинет Запорожскую АЭС — власти
Россия не покинет Запорожскую АЭС — власти - РИА Новости Крым, 28.11.2022
Россия не покинет Запорожскую АЭС — власти
Запорожская атомная электростанция останется под контролем России, ее безопасность обеспечивается в полном объеме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T10:36
2022-11-28T10:36
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Запорожская атомная электростанция останется под контролем России, ее безопасность обеспечивается в полном объеме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию Энергодара.Ранее подконтрольные Киеву СМИ стали распространять информацию о том, что Россия якобы планирует выход из Энергодара и ЗАЭС."Данная информация не соответствует действительности", — заверили в городской администрации.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Россия и Украина не согласовали декларацию о создании защитной зоны на Запорожской АЭС.Кто стреляет по ЗАЭС: в МАГАТЭ сделали очередное заявление &gt;&gt;Ранее Международное агентство по атомной энергии сообщило, что не может определить, кто стреляет по Запорожской АЭС, и назвало своей главной целью прекращение обстрелов, а не определение стреляющих. В четверг специалисты МАГАТЭ провели дозиметрические замеры после очередного украинского обстрела территории Запорожской АЭС. Обследование показало, что радиационный фон в норме.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции. После последнего обстрела гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.
https://crimea.ria.ru/20221126/v-magate-otsenili-opasnost-udara-po-khranilischu-otrabotannogo-topliva-zaes-1125556632.html
https://crimea.ria.ru/20221125/rosatom-sozdaet-rezervnyy-istochnik-energosnabzheniya-zaporozhskoy-aes-1125546963.html
заэс (запорожская атомная электростанция)
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область
Россия не покинет Запорожскую АЭС — власти

Запорожская АЭС и Энергодар останутся под контролем России, заверили власти

10:36 28.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭнергодар
Энергодар - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Запорожская атомная электростанция останется под контролем России, ее безопасность обеспечивается в полном объеме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию Энергодара.
"Уважаемые жители города Энергодар, военно-гражданская администрация сообщает, что вопреки фейкам украинских СМИ Запорожская АЭС остается под контролем России. На сегодня эксплуатационная безопасность атомной станции обеспечивается в полном объеме. Во многом благодаря ее персоналу, понимающему, что это территория РФ всерьез и надолго", — цитирует местных властей агентство.
Ранее подконтрольные Киеву СМИ стали распространять информацию о том, что Россия якобы планирует выход из Энергодара и ЗАЭС.
Сухое хранилище отработанного ядерного топлива (СХОЯТ) на Запорожской АЭС в Энергодаре. - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
26 ноября, 12:28
В МАГАТЭ оценили опасность удара по хранилищу отработанного топлива ЗАЭС
"Данная информация не соответствует действительности", — заверили в городской администрации.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Россия и Украина не согласовали декларацию о создании защитной зоны на Запорожской АЭС.
Кто стреляет по ЗАЭС: в МАГАТЭ сделали очередное заявление >>
Ранее Международное агентство по атомной энергии сообщило, что не может определить, кто стреляет по Запорожской АЭС, и назвало своей главной целью прекращение обстрелов, а не определение стреляющих. В четверг специалисты МАГАТЭ провели дозиметрические замеры после очередного украинского обстрела территории Запорожской АЭС. Обследование показало, что радиационный фон в норме.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 16:11
"Росатом" создает резервный источник энергоснабжения Запорожской АЭС
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции. После последнего обстрела гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская область
 
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