Россия не покинет Запорожскую АЭС — власти
Запорожская АЭС и Энергодар останутся под контролем России, заверили власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Запорожская атомная электростанция останется под контролем России, ее безопасность обеспечивается в полном объеме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию Энергодара.
"Уважаемые жители города Энергодар, военно-гражданская администрация сообщает, что вопреки фейкам украинских СМИ Запорожская АЭС остается под контролем России. На сегодня эксплуатационная безопасность атомной станции обеспечивается в полном объеме. Во многом благодаря ее персоналу, понимающему, что это территория РФ всерьез и надолго", — цитирует местных властей агентство.
Ранее подконтрольные Киеву СМИ стали распространять информацию о том, что Россия якобы планирует выход из Энергодара и ЗАЭС.
"Данная информация не соответствует действительности", — заверили в городской администрации.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Россия и Украина не согласовали декларацию о создании защитной зоны на Запорожской АЭС.
Ранее Международное агентство по атомной энергии сообщило, что не может определить, кто стреляет по Запорожской АЭС, и назвало своей главной целью прекращение обстрелов, а не определение стреляющих. В четверг специалисты МАГАТЭ провели дозиметрические замеры после очередного украинского обстрела территории Запорожской АЭС. Обследование показало, что радиационный фон в норме.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции. После последнего обстрела гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.