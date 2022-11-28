https://crimea.ria.ru/20221128/rossiya-ne-pokinet-zaporozhskuyu-aes--vlasti-1125574670.html

Россия не покинет Запорожскую АЭС — власти

Россия не покинет Запорожскую АЭС — власти - РИА Новости Крым, 28.11.2022

Россия не покинет Запорожскую АЭС — власти

Запорожская атомная электростанция останется под контролем России, ее безопасность обеспечивается в полном объеме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 28.11.2022

2022-11-28T10:36

2022-11-28T10:36

2022-11-28T10:36

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Запорожская атомная электростанция останется под контролем России, ее безопасность обеспечивается в полном объеме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию Энергодара.Ранее подконтрольные Киеву СМИ стали распространять информацию о том, что Россия якобы планирует выход из Энергодара и ЗАЭС."Данная информация не соответствует действительности", — заверили в городской администрации.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Россия и Украина не согласовали декларацию о создании защитной зоны на Запорожской АЭС.Кто стреляет по ЗАЭС: в МАГАТЭ сделали очередное заявление >>Ранее Международное агентство по атомной энергии сообщило, что не может определить, кто стреляет по Запорожской АЭС, и назвало своей главной целью прекращение обстрелов, а не определение стреляющих. В четверг специалисты МАГАТЭ провели дозиметрические замеры после очередного украинского обстрела территории Запорожской АЭС. Обследование показало, что радиационный фон в норме.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции. После последнего обстрела гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.

https://crimea.ria.ru/20221126/v-magate-otsenili-opasnost-udara-po-khranilischu-otrabotannogo-topliva-zaes-1125556632.html

https://crimea.ria.ru/20221125/rosatom-sozdaet-rezervnyy-istochnik-energosnabzheniya-zaporozhskoy-aes-1125546963.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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2022

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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область