https://crimea.ria.ru/20221124/storony-ne-soglasovali-deklaratsiyu-po-zaes--ulyanov-1125525809.html

Стороны не согласовали декларацию по ЗАЭС — Ульянов

Стороны не согласовали декларацию по ЗАЭС — Ульянов - РИА Новости Крым, 24.11.2022

Стороны не согласовали декларацию по ЗАЭС — Ульянов

Россия и Украина не согласовали декларацию о создании защитной зоны на Запорожской АЭС. В нее внесены изменения. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T14:05

2022-11-24T14:05

2022-11-24T14:05

магатэ

заэс (запорожская атомная электростанция)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Россия и Украина не согласовали декларацию о создании защитной зоны на Запорожской АЭС. В нее внесены изменения. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, пишет РИА Новости.Ульянов обратил внимание на то, что итоговый результат зависит в том числе от украинской стороны, а не только от России и МАГАТЭ.Ранее Международное агентство по атомной энергии сообщило что не может определить, кто стреляет по Запорожской АЭС и называет своей главной целью прекращение обстрелов, а не определение стреляющих.В четверг специалисты МАГАТЭ провели дозиметрические замеры после очередного украинского обстрела территории Запорожской АЭС. Обследование показало, что радиационный фон в норме.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции. После последнего обстрела гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.

заэс (запорожская атомная электростанция)

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магатэ, заэс (запорожская атомная электростанция), всу (вооруженные силы украины)