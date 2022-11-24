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Стороны не согласовали декларацию по ЗАЭС — Ульянов - РИА Новости Крым, 24.11.2022
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Стороны не согласовали декларацию по ЗАЭС — Ульянов
Стороны не согласовали декларацию по ЗАЭС — Ульянов - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Стороны не согласовали декларацию по ЗАЭС — Ульянов
Россия и Украина не согласовали декларацию о создании защитной зоны на Запорожской АЭС. В нее внесены изменения. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T14:05
2022-11-24T14:05
магатэ
заэс (запорожская атомная электростанция)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Россия и Украина не согласовали декларацию о создании защитной зоны на Запорожской АЭС. В нее внесены изменения. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, пишет РИА Новости.Ульянов обратил внимание на то, что итоговый результат зависит в том числе от украинской стороны, а не только от России и МАГАТЭ.Ранее Международное агентство по атомной энергии сообщило что не может определить, кто стреляет по Запорожской АЭС и называет своей главной целью прекращение обстрелов, а не определение стреляющих.В четверг специалисты МАГАТЭ провели дозиметрические замеры после очередного украинского обстрела территории Запорожской АЭС. Обследование показало, что радиационный фон в норме.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции. После последнего обстрела гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.
заэс (запорожская атомная электростанция)
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news.crimea@rian.ru
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магатэ, заэс (запорожская атомная электростанция), всу (вооруженные силы украины)
Стороны не согласовали декларацию по ЗАЭС — Ульянов

Декларация по Запорожской АЭС не согласована, в нее внесены изменения — Ульянов

14:05 24.11.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Россия и Украина не согласовали декларацию о создании защитной зоны на Запорожской АЭС. В нее внесены изменения. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, пишет РИА Новости.
"Процесс консультаций продолжается. Идея была выдвинута главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в начале сентября. 21 сентября он передал российской и украинской сторонам проект декларации по этому вопросу, которая является предметом обсуждения. Документ уже претерпел определенные изменения, он пока не согласован", - цитирует постпреда агентство.
Ульянов обратил внимание на то, что итоговый результат зависит в том числе от украинской стороны, а не только от России и МАГАТЭ.
Ранее Международное агентство по атомной энергии сообщило что не может определить, кто стреляет по Запорожской АЭС и называет своей главной целью прекращение обстрелов, а не определение стреляющих.
В четверг специалисты МАГАТЭ провели дозиметрические замеры после очередного украинского обстрела территории Запорожской АЭС. Обследование показало, что радиационный фон в норме.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции. После последнего обстрела гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.
 
МАГАТЭЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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