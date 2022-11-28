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Двое крымчан расправились с собакой соседа — им грозит срок и штраф - РИА Новости Крым, 28.11.2022
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Двое крымчан расправились с собакой соседа — им грозит срок и штраф
Двое крымчан расправились с собакой соседа — им грозит срок и штраф - РИА Новости Крым, 28.11.2022
Двое крымчан расправились с собакой соседа — им грозит срок и штраф
В Крыму уголовные дела возбудили в отношении двух жителей Красногваредйского района, задушивших собаку односельчанина. Об этом сообщает прокуратура Республики... РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T10:56
2022-11-28T10:56
крым
происшествия
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму уголовные дела возбудили в отношении двух жителей Красногваредйского района, задушивших собаку односельчанина. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.Предварительно установлено, что в сентябре 2022 года будучи в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый со своим знакомым решили расправиться с собакой соседа. В результате жестокого обращения животное погибло.В отношении 33-летнего жителя района возбудили уголовное дело. Материалы дела уже направлены в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо исправительные или принудительные работы от двух до пяти лет, либо лишение свободы до пяти лет.Уголовное дело в отношении его соучастника будет рассмотрено отдельно.Ранее в Севастополе возбудили дело по факту жестокого обращения с дельфинами.
https://crimea.ria.ru/20210629/V-Rossii-vvedut-shtrafy-za-zhestokoe-obraschenie-s-zhivotnymi-1119740435.html
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крым, происшествия, прокуратура республики крым
Двое крымчан расправились с собакой соседа — им грозит срок и штраф

Двое жителей Красногвардейского района Крыма задушили принадлежавшую односельчанину собаку

10:56 28.11.2022
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму уголовные дела возбудили в отношении двух жителей Красногваредйского района, задушивших собаку односельчанина. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.
Предварительно установлено, что в сентябре 2022 года будучи в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый со своим знакомым решили расправиться с собакой соседа. В результате жестокого обращения животное погибло.
В отношении 33-летнего жителя района возбудили уголовное дело. Материалы дела уже направлены в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо исправительные или принудительные работы от двух до пяти лет, либо лишение свободы до пяти лет.
Уголовное дело в отношении его соучастника будет рассмотрено отдельно.
Собака
29 июня 2021, 19:02
В России введут штрафы за жестокое обращение с животными
Ранее в Севастополе возбудили дело по факту жестокого обращения с дельфинами.
КрымПроисшествияПрокуратура Республики Крым
 
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