Атака на Севастополь и удары по Украине: чем запомнилась неделя
Недельный топ новостей от РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Взрывы по всей Украине, срочное заседание СБ ООН, атака на Севастополь и годовщина приговора палачу Крыма Йенеке. Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.
Взрывы в Киеве
Серия взрывов прогремела в Киеве в среду днем, поражены инфраструктурные объекты. В левобережных районах украинской столицы после взрывов фиксировали перебои со светом и водоснабжением, пропадала мобильная связь. Украинские СМИ также сообщили об ударах по Одессе, Кременчугу, Очакову, Запорожью, Кривому Рогу. Воздушная тревога была объявлена по всей Украине. В ряде регионов пропали свет и вода.
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Срочное заседание СБ ООН
Совет безопасности ООН собрал срочное заседание по ситуации на Украине. Российский постпред Василий Небензя объяснил, что удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся в ответ на продолжающиеся поставки западного оружия и на призывы Киева одержать военную победу над Москвой. По словам Небензи, подрыв боеспособности ВСУ, угрожающей безопасности и территориальной целостности России, – одна из ключевых целей СВО.
Атака на Севастополь
Два украинских беспилотника пытались атаковать Балаклавскую ТЭС, но были сбиты системой противовоздушной обороны. Еще три были уничтожены над акваторией Черноморским флотом. Никаких пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры зафиксировано не было, пострадавших тоже нет.
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Задержание в Запорожской области
В Запорожской области задержан пособник украинских вооруженных формирований. Он признался в спонсировании ВСУ и передаче им данных о российских военных, а также заявил, что находился под давлением.
Годовщина приговора палачу Крыма
75 лет тому назад, 23 ноября, был вынесен приговор человеку, который в списках военных преступников, "наследивших" в Крыму, проходил под номером один. Эрвин Густав Йенеке планировал операции, в том числе и по уничтожению партизан, подписывал приказы о казнях, вывозе населения, создании "мертвой" зоны рядом с крымскими лесами.