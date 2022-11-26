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Атака на Севастополь и удары по Украине: чем запомнилась неделя - РИА Новости Крым, 26.11.2022
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Атака на Севастополь и удары по Украине: чем запомнилась неделя
Атака на Севастополь и удары по Украине: чем запомнилась неделя - РИА Новости Крым, 26.11.2022
Атака на Севастополь и удары по Украине: чем запомнилась неделя
Взрывы по всей Украине, срочное заседание СБ ООН, атака на Севастополь и годовщина приговора палачу Крыма Йенеке. Недельный обзор популярных тем от РИА Новости... РИА Новости Крым, 26.11.2022
2022-11-26T18:05
2022-11-26T18:05
новости
крым
безопасность республики крым и севастополя
украина
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Взрывы по всей Украине, срочное заседание СБ ООН, атака на Севастополь и годовщина приговора палачу Крыма Йенеке. Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.Взрывы в КиевеСерия взрывов прогремела в Киеве в среду днем, поражены инфраструктурные объекты. В левобережных районах украинской столицы после взрывов фиксировали перебои со светом и водоснабжением, пропадала мобильная связь. Украинские СМИ также сообщили об ударах по Одессе, Кременчугу, Очакову, Запорожью, Кривому Рогу. Воздушная тревога была объявлена по всей Украине. В ряде регионов пропали свет и вода.Срочное заседание СБ ООНСовет безопасности ООН собрал срочное заседание по ситуации на Украине. Российский постпред Василий Небензя объяснил, что удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся в ответ на продолжающиеся поставки западного оружия и на призывы Киева одержать военную победу над Москвой. По словам Небензи, подрыв боеспособности ВСУ, угрожающей безопасности и территориальной целостности России, – одна из ключевых целей СВО.Атака на СевастопольДва украинских беспилотника пытались атаковать Балаклавскую ТЭС, но были сбиты системой противовоздушной обороны. Еще три были уничтожены над акваторией Черноморским флотом. Никаких пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры зафиксировано не было, пострадавших тоже нет.Задержание в Запорожской областиВ Запорожской области задержан пособник украинских вооруженных формирований. Он признался в спонсировании ВСУ и передаче им данных о российских военных, а также заявил, что находился под давлением. Годовщина приговора палачу Крыма75 лет тому назад, 23 ноября, был вынесен приговор человеку, который в списках военных преступников, "наследивших" в Крыму, проходил под номером один. Эрвин Густав Йенеке планировал операции, в том числе и по уничтожению партизан, подписывал приказы о казнях, вывозе населения, создании "мертвой" зоны рядом с крымскими лесами.
https://crimea.ria.ru/20221125/bez-sveta-tepla-i-khleba-chto-proiskhodit-v-kieve-1125538387.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, крым, безопасность республики крым и севастополя, украина, специальная военная операция рф на украине
Атака на Севастополь и удары по Украине: чем запомнилась неделя

Недельный топ новостей от РИА Новости Крым

18:05 26.11.2022
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкСильный шторм в Севастополе
Сильный шторм в Севастополе - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости . Василий Батанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Взрывы по всей Украине, срочное заседание СБ ООН, атака на Севастополь и годовщина приговора палачу Крыма Йенеке. Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.

Взрывы в Киеве

Серия взрывов прогремела в Киеве в среду днем, поражены инфраструктурные объекты. В левобережных районах украинской столицы после взрывов фиксировали перебои со светом и водоснабжением, пропадала мобильная связь. Украинские СМИ также сообщили об ударах по Одессе, Кременчугу, Очакову, Запорожью, Кривому Рогу. Воздушная тревога была объявлена по всей Украине. В ряде регионов пропали свет и вода.
Киев без электричества - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 11:13
Без света, тепла и хлеба: что происходит в Киеве

Срочное заседание СБ ООН

Совет безопасности ООН собрал срочное заседание по ситуации на Украине. Российский постпред Василий Небензя объяснил, что удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся в ответ на продолжающиеся поставки западного оружия и на призывы Киева одержать военную победу над Москвой. По словам Небензи, подрыв боеспособности ВСУ, угрожающей безопасности и территориальной целостности России, – одна из ключевых целей СВО.

Атака на Севастополь

Два украинских беспилотника пытались атаковать Балаклавскую ТЭС, но были сбиты системой противовоздушной обороны. Еще три были уничтожены над акваторией Черноморским флотом. Никаких пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры зафиксировано не было, пострадавших тоже нет.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 08:22
В Армянске работало ПВО

Задержание в Запорожской области

В Запорожской области задержан пособник украинских вооруженных формирований. Он признался в спонсировании ВСУ и передаче им данных о российских военных, а также заявил, что находился под давлением.

Годовщина приговора палачу Крыма

75 лет тому назад, 23 ноября, был вынесен приговор человеку, который в списках военных преступников, "наследивших" в Крыму, проходил под номером один. Эрвин Густав Йенеке планировал операции, в том числе и по уничтожению партизан, подписывал приказы о казнях, вывозе населения, создании "мертвой" зоны рядом с крымскими лесами.
Немецкие факельщики: их работой было сжигание деревень…
23 ноября, 11:23
Архив Севастополя получит от ФСБ документы о зверствах нациста Йенеке
 
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Заголовок открываемого материала
18:05Атака на Севастополь и удары по Украине: чем запомнилась неделя
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14:04Какие изменения внесут в бюджет Крыма ко второму чтению – Минфин
13:37Двое погибли в аварии с микроавтобусом и грузовиком в Ростовской области
13:05В новых регионах России требуется больше медиков – Минздрав
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11:58Неонацистской власти на Украине не будет – Лавров
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11:05Свиной грипп наступает – Минздрав РФ
10:40Какие услуги ЖКХ в Крыму не затронет повышение тарифов – эксперт
10:17Экипаж речного катера наградили за героизм при эвакуации херсонцев
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