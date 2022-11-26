https://crimea.ria.ru/20221126/ataka-na-sevastopol-i-udary-po-ukraine-chem-zapomnilas-nedelya-1125555078.html

Атака на Севастополь и удары по Украине: чем запомнилась неделя

Атака на Севастополь и удары по Украине: чем запомнилась неделя - РИА Новости Крым, 26.11.2022

Атака на Севастополь и удары по Украине: чем запомнилась неделя

Взрывы по всей Украине, срочное заседание СБ ООН, атака на Севастополь и годовщина приговора палачу Крыма Йенеке. Недельный обзор популярных тем от РИА Новости... РИА Новости Крым, 26.11.2022

2022-11-26T18:05

2022-11-26T18:05

2022-11-26T18:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Взрывы по всей Украине, срочное заседание СБ ООН, атака на Севастополь и годовщина приговора палачу Крыма Йенеке. Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.Взрывы в КиевеСерия взрывов прогремела в Киеве в среду днем, поражены инфраструктурные объекты. В левобережных районах украинской столицы после взрывов фиксировали перебои со светом и водоснабжением, пропадала мобильная связь. Украинские СМИ также сообщили об ударах по Одессе, Кременчугу, Очакову, Запорожью, Кривому Рогу. Воздушная тревога была объявлена по всей Украине. В ряде регионов пропали свет и вода.Срочное заседание СБ ООНСовет безопасности ООН собрал срочное заседание по ситуации на Украине. Российский постпред Василий Небензя объяснил, что удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся в ответ на продолжающиеся поставки западного оружия и на призывы Киева одержать военную победу над Москвой. По словам Небензи, подрыв боеспособности ВСУ, угрожающей безопасности и территориальной целостности России, – одна из ключевых целей СВО.Атака на СевастопольДва украинских беспилотника пытались атаковать Балаклавскую ТЭС, но были сбиты системой противовоздушной обороны. Еще три были уничтожены над акваторией Черноморским флотом. Никаких пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры зафиксировано не было, пострадавших тоже нет.Задержание в Запорожской областиВ Запорожской области задержан пособник украинских вооруженных формирований. Он признался в спонсировании ВСУ и передаче им данных о российских военных, а также заявил, что находился под давлением. Годовщина приговора палачу Крыма75 лет тому назад, 23 ноября, был вынесен приговор человеку, который в списках военных преступников, "наследивших" в Крыму, проходил под номером один. Эрвин Густав Йенеке планировал операции, в том числе и по уничтожению партизан, подписывал приказы о казнях, вывозе населения, создании "мертвой" зоны рядом с крымскими лесами.

https://crimea.ria.ru/20221125/bez-sveta-tepla-i-khleba-chto-proiskhodit-v-kieve-1125538387.html

https://crimea.ria.ru/20221125/v-armyanske-rabotaet-pvo-1125535845.html

https://crimea.ria.ru/20221123/arkhiv-sevastopolya-poluchit-ot-fsb-dokumenty-o-zverstvakh-natsista-yeneke-1125507983.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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