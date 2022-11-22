https://crimea.ria.ru/20221122/sponsor-vsu-zaderzhan-v-zaporozhskoy-oblasti-1125492037.html

Спонсор ВСУ задержан в Запорожской области

Спонсор ВСУ задержан в Запорожской области - РИА Новости Крым, 22.11.2022

Спонсор ВСУ задержан в Запорожской области

Пособник украинских националистов задержан силовиками в Запорожской области, он признался в спонсировании ВСУ и передаче им данных о российских военных. Об этом РИА Новости Крым, 22.11.2022

2022-11-22T12:38

2022-11-22T12:38

2022-11-22T12:38

запорожская область

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Пособник украинских националистов задержан силовиками в Запорожской области, он признался в спонсировании ВСУ и передаче им данных о российских военных. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии."После задержания он признался, что передавал противнику данные о местонахождении российских войск и перечислял денежные средства националистам. Кроме того, у подозреваемого дома обнаружены коктейли Молотова и самодельные шипы для прокалывания колес автомобилей", - говорится в сообщении ведомства.Сейчас злоумышленник уверяет, что начал свою деятельность под давлением, раскаивается и сотрудничает с правоохранительными органами. На предоставленной Росгвардией видеозаписи задержанный посоветовал всем "жить по закону" и не нарушать.

https://crimea.ria.ru/20221105/v-lnr-zaderzhany-bolee-20-posobnikov-sbu-1125245687.html

запорожская область

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запорожская область, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)