https://crimea.ria.ru/20221122/sponsor-vsu-zaderzhan-v-zaporozhskoy-oblasti-1125492037.html
Спонсор ВСУ задержан в Запорожской области
Спонсор ВСУ задержан в Запорожской области - РИА Новости Крым, 22.11.2022
Спонсор ВСУ задержан в Запорожской области
Пособник украинских националистов задержан силовиками в Запорожской области, он признался в спонсировании ВСУ и передаче им данных о российских военных. Об этом РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T12:38
2022-11-22T12:38
2022-11-22T12:38
запорожская область
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Пособник украинских националистов задержан силовиками в Запорожской области, он признался в спонсировании ВСУ и передаче им данных о российских военных. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии."После задержания он признался, что передавал противнику данные о местонахождении российских войск и перечислял денежные средства националистам. Кроме того, у подозреваемого дома обнаружены коктейли Молотова и самодельные шипы для прокалывания колес автомобилей", - говорится в сообщении ведомства.Сейчас злоумышленник уверяет, что начал свою деятельность под давлением, раскаивается и сотрудничает с правоохранительными органами. На предоставленной Росгвардией видеозаписи задержанный посоветовал всем "жить по закону" и не нарушать.
https://crimea.ria.ru/20221105/v-lnr-zaderzhany-bolee-20-posobnikov-sbu-1125245687.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
Спонсор ВСУ задержан в Запорожской области
В Запорожской области задержали пособника ВСУ, который спонсировал националистов
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Пособник украинских националистов задержан силовиками в Запорожской области, он признался в спонсировании ВСУ и передаче им данных о российских военных. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
"После задержания он признался, что передавал противнику данные о местонахождении российских войск и перечислял денежные средства националистам. Кроме того, у подозреваемого дома обнаружены коктейли Молотова и самодельные шипы для прокалывания колес автомобилей", - говорится в сообщении ведомства.
Сейчас злоумышленник уверяет, что начал свою деятельность под давлением, раскаивается и сотрудничает с правоохранительными органами. На предоставленной Росгвардией видеозаписи задержанный посоветовал всем "жить по закону" и не нарушать.
"Я очень сожалею, меня заставляли и угрожали расправой над семьей. Их местоположение было им известно. Всем посоветую сначала думать, что делаешь, чтобы потом горько не отвечать за свои поступки и не жалеть об этом. Оно того не стоит, ваши жизни и жизни ваших родных намного дороже, чем эти партизанские игры в разведчика", - заключил он.