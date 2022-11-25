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ООН сделала заявление по расстрелу российский военнопленных - РИА Новости Крым, 25.11.2022
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ООН сделала заявление по расстрелу российский военнопленных
ООН сделала заявление по расстрелу российский военнопленных - РИА Новости Крым, 25.11.2022
ООН сделала заявление по расстрелу российский военнопленных
Расстрел российских военнопленных на Украине требует расследования, а виновные должны быть привлечены к ответственности, заявил верховный комиссар ООН по правам РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T17:31
2022-11-25T17:31
оон
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Расстрел российских военнопленных на Украине требует расследования, а виновные должны быть привлечены к ответственности, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, пишет РИА Новости.Он также отметил, что инцидент требует расследования и наказания виновных."Фактические обстоятельства всей последовательности событий должны быть расследованы в максимально возможной степени, а лица, признанные виновными, должны быть привлечены к ответственности", — говорится в заявлении.По словам комиссара, по результатам анализа миссии обозначена необходимость "независимого и детального судебно-медицинского расследования, чтобы помочь точно установить, что произошло".Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные совершили намеренное убийство выстрелами в голову более 10 попавших в плен военнослужащих России.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Россия сама будет заниматься поисками убийц российских военнопленных.
https://crimea.ria.ru/20221122/gosduma-prinyala-zayavlenie-v-svyazi-s-rasstrelom-vsu-rossiyskikh-voennykh-1125491544.html
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оон, украина, всу (вооруженные силы украины), российская федерация (россия, рф)
ООН сделала заявление по расстрелу российский военнопленных

Расстрел российских военнопленных должен быть расследован — ООН

17:31 25.11.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкСессия ГА ООН
Сессия ГА ООН
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Расстрел российских военнопленных на Украине требует расследования, а виновные должны быть привлечены к ответственности, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, пишет РИА Новости.
"Наша мониторинговая миссия на Украине провела предварительный анализ, указывающий на то, что эти вызывающие тревогу видеоролики (расстрела российский военнопленных — ред.) с высокой вероятностью являются подлинными", — заявил Тюрк.
Он также отметил, что инцидент требует расследования и наказания виновных.
"Фактические обстоятельства всей последовательности событий должны быть расследованы в максимально возможной степени, а лица, признанные виновными, должны быть привлечены к ответственности", — говорится в заявлении.
По словам комиссара, по результатам анализа миссии обозначена необходимость "независимого и детального судебно-медицинского расследования, чтобы помочь точно установить, что произошло".
Вывеска на здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября, 12:09
Госдума приняла заявление в связи с расстрелом ВСУ российских военных
Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные совершили намеренное убийство выстрелами в голову более 10 попавших в плен военнослужащих России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Россия сама будет заниматься поисками убийц российских военнопленных.
 
ООНУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Российская Федерация (Россия, РФ)
 
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