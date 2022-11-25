https://crimea.ria.ru/20221125/oon-sdelala-zayavlenie-po-rasstrelu-rossiyskiy-voennoplennykh-1125550565.html
ООН сделала заявление по расстрелу российский военнопленных
ООН сделала заявление по расстрелу российский военнопленных - РИА Новости Крым, 25.11.2022
ООН сделала заявление по расстрелу российский военнопленных
Расстрел российских военнопленных на Украине требует расследования, а виновные должны быть привлечены к ответственности, заявил верховный комиссар ООН по правам РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T17:31
2022-11-25T17:31
2022-11-25T17:31
оон
украина
всу (вооруженные силы украины)
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Расстрел российских военнопленных на Украине требует расследования, а виновные должны быть привлечены к ответственности, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, пишет РИА Новости.Он также отметил, что инцидент требует расследования и наказания виновных."Фактические обстоятельства всей последовательности событий должны быть расследованы в максимально возможной степени, а лица, признанные виновными, должны быть привлечены к ответственности", — говорится в заявлении.По словам комиссара, по результатам анализа миссии обозначена необходимость "независимого и детального судебно-медицинского расследования, чтобы помочь точно установить, что произошло".Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные совершили намеренное убийство выстрелами в голову более 10 попавших в плен военнослужащих России.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Россия сама будет заниматься поисками убийц российских военнопленных.
https://crimea.ria.ru/20221122/gosduma-prinyala-zayavlenie-v-svyazi-s-rasstrelom-vsu-rossiyskikh-voennykh-1125491544.html
украина
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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оон, украина, всу (вооруженные силы украины), российская федерация (россия, рф)
ООН сделала заявление по расстрелу российский военнопленных
Расстрел российских военнопленных должен быть расследован — ООН
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Расстрел российских военнопленных на Украине требует расследования, а виновные должны быть привлечены к ответственности, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, пишет РИА Новости.
"Наша мониторинговая миссия на Украине провела предварительный анализ, указывающий на то, что эти вызывающие тревогу видеоролики (расстрела российский военнопленных — ред.) с высокой вероятностью являются подлинными", — заявил Тюрк.
Он также отметил, что инцидент требует расследования и наказания виновных.
"Фактические обстоятельства всей последовательности событий должны быть расследованы в максимально возможной степени, а лица, признанные виновными, должны быть привлечены к ответственности", — говорится в заявлении.
По словам комиссара, по результатам анализа миссии обозначена необходимость "независимого и детального судебно-медицинского расследования, чтобы помочь точно установить, что произошло".
Ранее в Минобороны РФ заявили
, что украинские военные совершили намеренное убийство выстрелами в голову более 10 попавших в плен военнослужащих России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал
, что Россия сама будет заниматься поисками убийц российских военнопленных.