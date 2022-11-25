https://crimea.ria.ru/20221125/oon-sdelala-zayavlenie-po-rasstrelu-rossiyskiy-voennoplennykh-1125550565.html

ООН сделала заявление по расстрелу российский военнопленных

ООН сделала заявление по расстрелу российский военнопленных - РИА Новости Крым, 25.11.2022

ООН сделала заявление по расстрелу российский военнопленных

Расстрел российских военнопленных на Украине требует расследования, а виновные должны быть привлечены к ответственности, заявил верховный комиссар ООН по правам РИА Новости Крым, 25.11.2022

2022-11-25T17:31

2022-11-25T17:31

2022-11-25T17:31

оон

украина

всу (вооруженные силы украины)

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Расстрел российских военнопленных на Украине требует расследования, а виновные должны быть привлечены к ответственности, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, пишет РИА Новости.Он также отметил, что инцидент требует расследования и наказания виновных."Фактические обстоятельства всей последовательности событий должны быть расследованы в максимально возможной степени, а лица, признанные виновными, должны быть привлечены к ответственности", — говорится в заявлении.По словам комиссара, по результатам анализа миссии обозначена необходимость "независимого и детального судебно-медицинского расследования, чтобы помочь точно установить, что произошло".Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные совершили намеренное убийство выстрелами в голову более 10 попавших в плен военнослужащих России.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Россия сама будет заниматься поисками убийц российских военнопленных.

https://crimea.ria.ru/20221122/gosduma-prinyala-zayavlenie-v-svyazi-s-rasstrelom-vsu-rossiyskikh-voennykh-1125491544.html

украина

российская федерация (россия, рф)

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оон, украина, всу (вооруженные силы украины), российская федерация (россия, рф)