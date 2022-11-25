https://crimea.ria.ru/20221125/bez-sveta-tepla-i-khleba-chto-proiskhodit-v-kieve-1125538387.html
Без света, тепла и хлеба: что происходит в Киеве
Без света, тепла и хлеба: что происходит в Киеве - РИА Новости Крым, 25.11.2022
Без света, тепла и хлеба: что происходит в Киеве
Половина киевлян остаются без электроэнергии и большинство – без теплоснабжения, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T11:13
2022-11-25T11:13
2022-11-25T11:13
украина
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Половина киевлян остаются без электроэнергии и большинство – без теплоснабжения, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко."Треть домов Киева уже с теплом. Специалисты продолжают возобновлять отопление в столице. Половина потребителей пока без электроэнергии. В течение дня энергетики планируют подключать электричество для всех потребителей поочередно – на три часа", - написал он в своем Telegram-канале.Кроме того, украинские издания сообщают, что в супермаркетах Киева и области раскупили запасы хлеба. Вчера с самого утра люди начали массово скупать выпечку, включая сладкие булочки и готовые сандвичи. В итоге на полках отдельных магазинов "вообще ничего нет, кроме лавашей".Взрывы в Киеве и десятке других городов Украины прогремели 23 ноября. В результате ударов поражены инфраструктурные объекты. В подавляющем большинстве украинских областей отключилась электроэнергия, остановился электротранспорт, начались перебои с водой. Были аварийно отключены от энергосистемы все три находящиеся под контролем Киева атомные электростанции: Хмельницкая, Южно-Украинская и Ровенская.Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту.
https://crimea.ria.ru/20221124/bez-elektrichestva-v-kieve-ostayutsya-70-zhiteley--klichko-1125521027.html
https://crimea.ria.ru/20221124/vs-rossii-ne-nanosili-raketnykh-udarov-po-kievu-23-noyabrya--minoborony-1125526259.html
украина
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, специальная военная операция рф на украине
Без света, тепла и хлеба: что происходит в Киеве
Половина Киева остается без света, заявил мэр Кличко
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Половина киевлян остаются без электроэнергии и большинство – без теплоснабжения, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"Треть домов Киева уже с теплом. Специалисты продолжают возобновлять отопление в столице. Половина потребителей пока без электроэнергии. В течение дня энергетики планируют подключать электричество для всех потребителей поочередно – на три часа", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, украинские издания сообщают, что в супермаркетах Киева и области раскупили запасы хлеба. Вчера с самого утра люди начали массово скупать выпечку, включая сладкие булочки и готовые сандвичи. В итоге на полках отдельных магазинов "вообще ничего нет, кроме лавашей".
Взрывы в Киеве и десятке других городов Украины прогремели
23 ноября. В результате ударов поражены инфраструктурные объекты. В подавляющем большинстве украинских областей отключилась электроэнергия, остановился электротранспорт, начались перебои с водой. Были аварийно отключены от энергосистемы все три находящиеся под контролем Киева атомные электростанции: Хмельницкая, Южно-Украинская и Ровенская.
Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту.