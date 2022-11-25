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Без света, тепла и хлеба: что происходит в Киеве - РИА Новости Крым, 25.11.2022
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Без света, тепла и хлеба: что происходит в Киеве
Без света, тепла и хлеба: что происходит в Киеве - РИА Новости Крым, 25.11.2022
Без света, тепла и хлеба: что происходит в Киеве
Половина киевлян остаются без электроэнергии и большинство – без теплоснабжения, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T11:13
2022-11-25T11:13
украина
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Половина киевлян остаются без электроэнергии и большинство – без теплоснабжения, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко."Треть домов Киева уже с теплом. Специалисты продолжают возобновлять отопление в столице. Половина потребителей пока без электроэнергии. В течение дня энергетики планируют подключать электричество для всех потребителей поочередно – на три часа", - написал он в своем Telegram-канале.Кроме того, украинские издания сообщают, что в супермаркетах Киева и области раскупили запасы хлеба. Вчера с самого утра люди начали массово скупать выпечку, включая сладкие булочки и готовые сандвичи. В итоге на полках отдельных магазинов "вообще ничего нет, кроме лавашей".Взрывы в Киеве и десятке других городов Украины прогремели 23 ноября. В результате ударов поражены инфраструктурные объекты. В подавляющем большинстве украинских областей отключилась электроэнергия, остановился электротранспорт, начались перебои с водой. Были аварийно отключены от энергосистемы все три находящиеся под контролем Киева атомные электростанции: Хмельницкая, Южно-Украинская и Ровенская.Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту.
https://crimea.ria.ru/20221124/bez-elektrichestva-v-kieve-ostayutsya-70-zhiteley--klichko-1125521027.html
https://crimea.ria.ru/20221124/vs-rossii-ne-nanosili-raketnykh-udarov-po-kievu-23-noyabrya--minoborony-1125526259.html
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Новости
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украина, специальная военная операция рф на украине
Без света, тепла и хлеба: что происходит в Киеве

Половина Киева остается без света, заявил мэр Кличко

11:13 25.11.2022
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaКиев без электричества
Киев без электричества - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© AP Photo Evgeniy Maloletka
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Половина киевлян остаются без электроэнергии и большинство – без теплоснабжения, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"Треть домов Киева уже с теплом. Специалисты продолжают возобновлять отопление в столице. Половина потребителей пока без электроэнергии. В течение дня энергетики планируют подключать электричество для всех потребителей поочередно – на три часа", - написал он в своем Telegram-канале.
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 10:33
Без электричества в Киеве остаются 70% жителей – Кличко
Кроме того, украинские издания сообщают, что в супермаркетах Киева и области раскупили запасы хлеба. Вчера с самого утра люди начали массово скупать выпечку, включая сладкие булочки и готовые сандвичи. В итоге на полках отдельных магазинов "вообще ничего нет, кроме лавашей".
Взрывы в Киеве и десятке других городов Украины прогремели 23 ноября. В результате ударов поражены инфраструктурные объекты. В подавляющем большинстве украинских областей отключилась электроэнергия, остановился электротранспорт, начались перебои с водой. Были аварийно отключены от энергосистемы все три находящиеся под контролем Киева атомные электростанции: Хмельницкая, Южно-Украинская и Ровенская.
Киев. Города мира - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 14:12
ВС России не наносили ракетных ударов по Киеву 23 ноября – Минобороны
Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту.
 
УкраинаСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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