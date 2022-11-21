https://crimea.ria.ru/20221121/gubernator-sevastopolya-obyasnil-strelby-po-vode-v-more-1125478432.html
Губернатор Севастополя объяснил "стрельбы по воде в море"
Губернатор Севастополя объяснил "стрельбы по воде в море" - РИА Новости Крым, 21.11.2022
Губернатор Севастополя объяснил "стрельбы по воде в море"
В Севастополе проходят учения Черноморского флота, чем и объясняются "стрельбы по воде", которые обратили внимание местные жители. Об этом заявил губернатор... РИА Новости Крым, 21.11.2022
2022-11-21T14:51
2022-11-21T14:51
2022-11-21T15:22
севастополь
армия и флот
михаил развожаев
крым
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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе проходят учения Черноморского флота, чем и объясняются "стрельбы по воде", которые обратили внимание местные жители. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.Он также попросил не публиковать видео и фото тренировок, которые проводят в регионе военнослужащие.Ранее Развожаев призвал местных жителей сохранять спокойствие, предупредив об учениях на флоте, в том числе на 13-м судостроительном заводе ЧФ, где с утра 16 ноября звучали сирены. 8 ноября губернатор сообщал о начале подготовки мобилизованных на полигонах, предупредив, что учения продлятся несколько дней. Напомним, с 12 ноября в Севастополе был в очередной раз на 15 суток (до 27 ноября) продлен желтый уровень террористической опасности, который впервые ввели 31 августа, после атаки беспилотника на штаб ЧФ.Также в Севастополе, согласно указу президента РФ Владимира Путина, действует средний уровень реагирования.
https://crimea.ria.ru/20221109/v-sevastopole-snova-gromko-idut-ucheniya-chf-i-mobilizovannykh-1125290163.html
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севастополь, армия и флот, михаил развожаев, крым
Губернатор Севастополя объяснил "стрельбы по воде в море"
Развожаев: в Севастополе на внешнем рейде идет учебная стрельба ЧФ
14:51 21.11.2022 (обновлено: 15:22 21.11.2022)