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Сирены и "хлопки: что происходит в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.11.2022
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Сирены и "хлопки: что происходит в Севастополе
Сирены и "хлопки: что происходит в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.11.2022
Сирены и "хлопки: что происходит в Севастополе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей не пугаться сирен, которые звучат на фоне непрекращающихся "хлопков". РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T13:52
2022-11-16T13:52
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей не пугаться сирен, которые звучат на фоне непрекращающихся "хлопков".По словам Развожаева, сирены звучат в рамках тренировочных мероприятий, которые проводит 13-й судоремонтный завод Черноморского флота."Все остальные звуки", по его словам, это "тренировочные мероприятия флота"."Никаких угроз нет, сохраняйте спокойствие", – призвал глава города.8 ноября губернатор Севастополя предупредил, что на полигоне начались учения для мобилизованных, которые продлятся несколько дней и призвал горожан сохранять спокойствие.
https://crimea.ria.ru/20221109/v-sevastopole-snova-gromko-idut-ucheniya-chf-i-mobilizovannykh-1125290163.html
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя
Сирены и "хлопки: что происходит в Севастополе

Губернатор Развожаев объяснил новую волну громких "хлопков" в Севастополе

13:52 16.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВыставка военной техники в Санкт-Петербурге
Выставка военной техники в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей не пугаться сирен, которые звучат на фоне непрекращающихся "хлопков".
По словам Развожаева, сирены звучат в рамках тренировочных мероприятий, которые проводит 13-й судоремонтный завод Черноморского флота.
"Звук сирен – это 13 завод провел тренировку систем оповещения", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
"Все остальные звуки", по его словам, это "тренировочные мероприятия флота".
"Никаких угроз нет, сохраняйте спокойствие", – призвал глава города.
8 ноября губернатор Севастополя предупредил, что на полигоне начались учения для мобилизованных, которые продлятся несколько дней и призвал горожан сохранять спокойствие.
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СевастопольМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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