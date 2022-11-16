https://crimea.ria.ru/20221116/sireny-i-khlopki-chto-proiskhodit-v-sevastopole-1125397672.html

Сирены и "хлопки: что происходит в Севастополе

Сирены и "хлопки: что происходит в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.11.2022

Сирены и "хлопки: что происходит в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей не пугаться сирен, которые звучат на фоне непрекращающихся "хлопков". РИА Новости Крым, 16.11.2022

2022-11-16T13:52

2022-11-16T13:52

2022-11-16T13:52

севастополь

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей не пугаться сирен, которые звучат на фоне непрекращающихся "хлопков".По словам Развожаева, сирены звучат в рамках тренировочных мероприятий, которые проводит 13-й судоремонтный завод Черноморского флота."Все остальные звуки", по его словам, это "тренировочные мероприятия флота"."Никаких угроз нет, сохраняйте спокойствие", – призвал глава города.8 ноября губернатор Севастополя предупредил, что на полигоне начались учения для мобилизованных, которые продлятся несколько дней и призвал горожан сохранять спокойствие.

https://crimea.ria.ru/20221109/v-sevastopole-snova-gromko-idut-ucheniya-chf-i-mobilizovannykh-1125290163.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя