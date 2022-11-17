https://crimea.ria.ru/20221117/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-17-noyabrya-1125424789.html

Главные события и заявления дня: 17 ноября

Главные события и заявления дня: 17 ноября - РИА Новости Крым, 17.11.2022

Главные события и заявления дня: 17 ноября

Действие зерновой сделки продлено. Суд в Гааге вынес решение по сбитому малазийскому "Боингу" MH17. Украина закрыла выезд с правобережья Херсона. Боевики... РИА Новости Крым, 17.11.2022

2022-11-17T22:03

2022-11-17T22:03

2022-11-17T22:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Действие зерновой сделки продлено. Суд в Гааге вынес решение по сбитому малазийскому "Боингу" MH17. Украина закрыла выезд с правобережья Херсона. Боевики казнили в Херсоне десятки пророссийских жителей. В Феодосии у подстанции энергомоста сбили беспилотник.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Феодосии сбили беспилотникРоссийские ПВО сбили беспилотный летательный аппарат около электрической подстанции "Кафа" под Феодосией. Об этом сообщил советник главы РК Олег Крючков.Отмечается, что обломки упали на территории станции. Но повреждений подстанции нет, энергоснабжение не нарушено.Действие зерновой сделки продленоДействие продовольственной сделки продлено еще на 120 дней. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам четырехсторонних переговоров между Турцией, ООН, Российской Федерацией и Украиной, организованных турецкой стороной.В МИД России подтвердили продление договора, напомнив о взятых Киевом обязательствах по использованию гуманитарного коридора в Черном море исключительно для заявленных мирных целей.Суд в Гааге вынес решение по малазийскому "Боингу" MH17Нидерландский суд установил, что летом 2014 года малайзийский Boeing MH17 был сбит из ЗРК "Бук", с территории Первомайского в Донбассе, подконтрольном тогда властям ДНР.Суд утверждает, что в ночь с 16 на 17 июля "бойцы ДНР привезли "Бук" из Российской Федерации", а после пуска ракеты якобы "быстро отвезли обратно в Россию".Украина закрыла выезд с правобережья ХерсонаУкраина в одностороннем порядке блокирует выезд мирного населения с правобережной части Херсонской области на левый берег по Днепру. Украинские боевики казнили в Херсоне десятки пророссийских жителейПри этом представитель экстренных служб Херсонской области рассказал, что украинские боевики расстреляли 39 жителей Херсона за поддержку России, еще 74 человека увезли в неизвестном направлении, а оставшихся горожан запугивают, врываясь в жилые дома и квартиры.

https://crimea.ria.ru/20221117/pvo-rf-sbili-bespilotnik-vozle-podstantsii-energomosta-pod-feodosiey-1125410153.html

https://crimea.ria.ru/20221117/politicheskiy-zakaz-v-mid-rf-otsenili-verdikt-gaagskogo-suda-1125425166.html

https://crimea.ria.ru/20221117/v-khersone-ukrainskie-boeviki-kaznili-39-prorossiyskikh-aktivistov--1125419882.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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