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Главные события и заявления дня: 17 ноября - РИА Новости Крым, 17.11.2022
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Главные события и заявления дня: 17 ноября
Главные события и заявления дня: 17 ноября - РИА Новости Крым, 17.11.2022
Главные события и заявления дня: 17 ноября
Действие зерновой сделки продлено. Суд в Гааге вынес решение по сбитому малазийскому "Боингу" MH17. Украина закрыла выезд с правобережья Херсона. Боевики... РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T22:03
2022-11-17T22:03
главное за день
херсонская область
украина
в мире
происшествия
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Действие зерновой сделки продлено. Суд в Гааге вынес решение по сбитому малазийскому "Боингу" MH17. Украина закрыла выезд с правобережья Херсона. Боевики казнили в Херсоне десятки пророссийских жителей. В Феодосии у подстанции энергомоста сбили беспилотник.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Феодосии сбили беспилотникРоссийские ПВО сбили беспилотный летательный аппарат около электрической подстанции "Кафа" под Феодосией. Об этом сообщил советник главы РК Олег Крючков.Отмечается, что обломки упали на территории станции. Но повреждений подстанции нет, энергоснабжение не нарушено.Действие зерновой сделки продленоДействие продовольственной сделки продлено еще на 120 дней. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам четырехсторонних переговоров между Турцией, ООН, Российской Федерацией и Украиной, организованных турецкой стороной.В МИД России подтвердили продление договора, напомнив о взятых Киевом обязательствах по использованию гуманитарного коридора в Черном море исключительно для заявленных мирных целей.Суд в Гааге вынес решение по малазийскому "Боингу" MH17Нидерландский суд установил, что летом 2014 года малайзийский Boeing MH17 был сбит из ЗРК "Бук", с территории Первомайского в Донбассе, подконтрольном тогда властям ДНР.Суд утверждает, что в ночь с 16 на 17 июля "бойцы ДНР привезли "Бук" из Российской Федерации", а после пуска ракеты якобы "быстро отвезли обратно в Россию".Украина закрыла выезд с правобережья ХерсонаУкраина в одностороннем порядке блокирует выезд мирного населения с правобережной части Херсонской области на левый берег по Днепру. Украинские боевики казнили в Херсоне десятки пророссийских жителейПри этом представитель экстренных служб Херсонской области рассказал, что украинские боевики расстреляли 39 жителей Херсона за поддержку России, еще 74 человека увезли в неизвестном направлении, а оставшихся горожан запугивают, врываясь в жилые дома и квартиры.
https://crimea.ria.ru/20221117/pvo-rf-sbili-bespilotnik-vozle-podstantsii-energomosta-pod-feodosiey-1125410153.html
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РИА Новости Крым
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главное за день, херсонская область, украина, в мире, происшествия, крым
Главные события и заявления дня: 17 ноября

Главные события и заявления четверга, 17 ноября

22:03 17.11.2022
 
© BULENT KILIC / AFPЖители Херсона. 17 ноября 2022 года
Жители Херсона. 17 ноября 2022 года
© BULENT KILIC / AFP
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Действие зерновой сделки продлено. Суд в Гааге вынес решение по сбитому малазийскому "Боингу" MH17. Украина закрыла выезд с правобережья Херсона. Боевики казнили в Херсоне десятки пророссийских жителей. В Феодосии у подстанции энергомоста сбили беспилотник.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
В Феодосии сбили беспилотник
Российские ПВО сбили беспилотный летательный аппарат около электрической подстанции "Кафа" под Феодосией. Об этом сообщил советник главы РК Олег Крючков.
Отмечается, что обломки упали на территории станции. Но повреждений подстанции нет, энергоснабжение не нарушено.
Строительство энергомоста через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
12:49
ПВО РФ сбили беспилотник возле подстанции энергомоста под Феодосией
Действие зерновой сделки продлено
Действие продовольственной сделки продлено еще на 120 дней. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам четырехсторонних переговоров между Турцией, ООН, Российской Федерацией и Украиной, организованных турецкой стороной.
В МИД России подтвердили продление договора, напомнив о взятых Киевом обязательствах по использованию гуманитарного коридора в Черном море исключительно для заявленных мирных целей.
Суд в Гааге вынес решение по малазийскому "Боингу" MH17
Нидерландский суд установил, что летом 2014 года малайзийский Boeing MH17 был сбит из ЗРК "Бук", с территории Первомайского в Донбассе, подконтрольном тогда властям ДНР.
Суд утверждает, что в ночь с 16 на 17 июля "бойцы ДНР привезли "Бук" из Российской Федерации", а после пуска ракеты якобы "быстро отвезли обратно в Россию".
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
21:13
"Политический заказ": в МИД РФ оценили вердикт Гаагского суда
Украина закрыла выезд с правобережья Херсона
Украина в одностороннем порядке блокирует выезд мирного населения с правобережной части Херсонской области на левый берег по Днепру.
Украинские боевики казнили в Херсоне десятки пророссийских жителей
При этом представитель экстренных служб Херсонской области рассказал, что украинские боевики расстреляли 39 жителей Херсона за поддержку России, еще 74 человека увезли в неизвестном направлении, а оставшихся горожан запугивают, врываясь в жилые дома и квартиры.
Украинские военные
17:02
В Херсоне украинские боевики казнили 39 пророссийских активистов
 
Главное за деньХерсонская областьУкраинаВ миреПроисшествияКрым
 
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22:03Главные события и заявления дня: 17 ноября
21:56В Севастополе спасатели подняли из моря 4 тысяч боеприпасов - видео
21:23В Крыму скорая влетела в грузовик
21:21Россияне стали пить больше водки и коньяка
21:13"Политический заказ": в МИД РФ оценили вердикт Гаагского суда
20:59Где новорожденные получают экстренную помощь медиков в Крыму – неонатолог
20:38В МИД РФ не поддерживают идею признать Украину страной-террористом
20:13В Севастополе придумали альтернативу бомбоубежищам
19:49Зачем Украине стрелять по Польше — мнение политолога
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19:01Порошенко сделал признание Вовану и Лексусу о Минских соглашениях
18:50"Ни копейки больше": в США ответили на слова Зеленского о ракете в Польше
18:24Власти запретили вывоз спецтехники из Херсонской области
18:03ВСУ ударили по жилому району в ЛНР, есть погибшие
17:35Суд в Гааге вынес решение по сбитому малазийскому "Боингу" MH17
17:02В Херсоне украинские боевики казнили 39 пророссийских активистов
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