https://crimea.ria.ru/20221116/vasserman-sprognoziroval-deystviya-polshi-posle-intsidenta-s-raketoy-1125393981.html

Вассерман спрогнозировал действия Польши после инцидента с ракетой

Вассерман спрогнозировал действия Польши после инцидента с ракетой - РИА Новости Крым, 16.11.2022

Вассерман спрогнозировал действия Польши после инцидента с ракетой

Инцидент с ракетой в Польше будет замят, разбирательств и претензий к Киеву не последует, поскольку разыгрывать эту карту не интересно и не выгодно ни... РИА Новости Крым, 16.11.2022

2022-11-16T13:32

2022-11-16T13:32

2022-11-16T13:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Инцидент с ракетой в Польше будет замят, разбирательств и претензий к Киеву не последует, поскольку разыгрывать эту карту не интересно и не выгодно ни Вашингтону, ни самой Варшаве. Такое мнение РИА Новости Крым выразил российский публицист, телеведущий и политконсультант Анатолий Вассерман.Накануне на территории Люблинского воеводства Польши упали ракеты, после чего с польской стороны последовало заявление о том, что ракеты якобы российские. В Минобороны РФ такие заявления назвали намеренной провокацией, нацеленной на эскалацию обстановки, никаких ударов вблизи украинско-польской границы российскими средствами не наносилось. Позже агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ракета была выпущена украинскими войсками.При этом он напоминает о территориальных претензиях Варшавы к Украине. Использовать данный инцидент для того, чтобы прирастить территорию Польши за счет украинских земель сейчас не получится - коллективный Запад играет против России, подконтрольная Вашингтону Польша будет участником этой игры и "союзником" Украины. А вот теплые польско-украинские отношения как раз могут помочь Варшаве реализовать свои идеи:"Сейчас Польша рассчитывает на то, что Украина добровольно отдаст свои земли. Что Зеленский в какой-то момент призовет поляков, как в 1919 году это сделал Симон Петлюра, который отказался от земель западной Украины, тех, что до Первой мировой входили в состав Австрии, в обмен на то, что Польша поможет ему вновь захватить остальную Украину. Прецедент был, и он может повториться. Именно поэтому сейчас такие тесные объятия между Киевом и Варшавой. Поэтому никакого заявления со стороны Польши не последует. Промолчат", - убежден Вассерман.

https://crimea.ria.ru/20221116/tak-krupno-zelenskiy-esche-ne-oshibalsya---senator-o-polskom-intsidente-1125391320.html

https://crimea.ria.ru/20221116/chya-raketa-upala-v-polshe-i-kak-ona-tuda-popala--voennyy-ekspert-1125392773.html

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польша, украина, политика, мнения