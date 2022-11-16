https://crimea.ria.ru/20221116/vasserman-sprognoziroval-deystviya-polshi-posle-intsidenta-s-raketoy-1125393981.html
Вассерман спрогнозировал действия Польши после инцидента с ракетой
Вассерман спрогнозировал действия Польши после инцидента с ракетой - РИА Новости Крым, 16.11.2022
Вассерман спрогнозировал действия Польши после инцидента с ракетой
Инцидент с ракетой в Польше будет замят, разбирательств и претензий к Киеву не последует, поскольку разыгрывать эту карту не интересно и не выгодно ни... РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T13:32
2022-11-16T13:32
2022-11-16T13:32
польша
украина
политика
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/08/1119336451_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_6c8970da8f6fc0d3ec0417a269ba7b80.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Инцидент с ракетой в Польше будет замят, разбирательств и претензий к Киеву не последует, поскольку разыгрывать эту карту не интересно и не выгодно ни Вашингтону, ни самой Варшаве. Такое мнение РИА Новости Крым выразил российский публицист, телеведущий и политконсультант Анатолий Вассерман.Накануне на территории Люблинского воеводства Польши упали ракеты, после чего с польской стороны последовало заявление о том, что ракеты якобы российские. В Минобороны РФ такие заявления назвали намеренной провокацией, нацеленной на эскалацию обстановки, никаких ударов вблизи украинско-польской границы российскими средствами не наносилось. Позже агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ракета была выпущена украинскими войсками.При этом он напоминает о территориальных претензиях Варшавы к Украине. Использовать данный инцидент для того, чтобы прирастить территорию Польши за счет украинских земель сейчас не получится - коллективный Запад играет против России, подконтрольная Вашингтону Польша будет участником этой игры и "союзником" Украины. А вот теплые польско-украинские отношения как раз могут помочь Варшаве реализовать свои идеи:"Сейчас Польша рассчитывает на то, что Украина добровольно отдаст свои земли. Что Зеленский в какой-то момент призовет поляков, как в 1919 году это сделал Симон Петлюра, который отказался от земель западной Украины, тех, что до Первой мировой входили в состав Австрии, в обмен на то, что Польша поможет ему вновь захватить остальную Украину. Прецедент был, и он может повториться. Именно поэтому сейчас такие тесные объятия между Киевом и Варшавой. Поэтому никакого заявления со стороны Польши не последует. Промолчат", - убежден Вассерман.
https://crimea.ria.ru/20221116/tak-krupno-zelenskiy-esche-ne-oshibalsya---senator-o-polskom-intsidente-1125391320.html
https://crimea.ria.ru/20221116/chya-raketa-upala-v-polshe-i-kak-ona-tuda-popala--voennyy-ekspert-1125392773.html
польша
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/08/1119336451_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_c9d580834836a443b2e90bca179e1970.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, украина, политика, мнения
Вассерман спрогнозировал действия Польши после инцидента с ракетой
Вассерман: слишком очевидная ложь становится бессмысленной
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Инцидент с ракетой в Польше будет замят, разбирательств и претензий к Киеву не последует, поскольку разыгрывать эту карту не интересно и не выгодно ни Вашингтону, ни самой Варшаве. Такое мнение РИА Новости Крым выразил российский публицист, телеведущий и политконсультант Анатолий Вассерман.
Накануне на территории Люблинского воеводства Польши упали ракеты
, после чего с польской стороны последовало заявление о том, что ракеты якобы российские. В Минобороны РФ такие заявления назвали намеренной провокацией
, нацеленной на эскалацию обстановки, никаких ударов вблизи украинско-польской границы российскими средствами не наносилось. Позже агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ракета была выпущена украинскими войсками.
"Эту историю спустят на тормозах. Вспомните, как шумели по поводу малазийского Боинга MН-17 и даже предъявили обломки зенитной ракеты. Но как только мы предъявили документ, доказывающий, что ракета с данным конкретным номером сразу после изготовления в советское время была направлена в одну из зенитных ракетных частей Львовской области, и естественно оставалась во Львове, сразу же об этой ракете перестали вспоминать. Потому что Запад весьма активно врет своим собственным жителям, но в тех случаях, когда эта ложь слишком уж легко опровергается, продолжать ее оказывается рискованно", - поясняет Вассерман.
При этом он напоминает о территориальных претензиях Варшавы к Украине. Использовать данный инцидент для того, чтобы прирастить территорию Польши за счет украинских земель сейчас не получится - коллективный Запад играет против России, подконтрольная Вашингтону Польша будет участником этой игры и "союзником" Украины. А вот теплые польско-украинские отношения как раз могут помочь Варшаве реализовать свои идеи:
"Сейчас Польша рассчитывает на то, что Украина добровольно отдаст свои земли. Что Зеленский в какой-то момент призовет поляков, как в 1919 году это сделал Симон Петлюра, который отказался от земель западной Украины, тех, что до Первой мировой входили в состав Австрии, в обмен на то, что Польша поможет ему вновь захватить остальную Украину. Прецедент был, и он может повториться. Именно поэтому сейчас такие тесные объятия между Киевом и Варшавой. Поэтому никакого заявления со стороны Польши не последует. Промолчат", - убежден Вассерман.