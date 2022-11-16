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Что происходит на вторичном рынке недвижимости в Крыму - РИА Новости Крым, 16.11.2022
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Недвижимость в Крыму
https://crimea.ria.ru/20221116/chto-proiskhodit-s-rynkom-vtorichnoy-nedvizhimosti-v-krymu-1125403917.html
Что происходит на вторичном рынке недвижимости в Крыму
Что происходит на вторичном рынке недвижимости в Крыму - РИА Новости Крым, 16.11.2022
Что происходит на вторичном рынке недвижимости в Крыму
Активность на вторичном рынке жилья в Крыму несколько уменьшилась. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор агентства недвижимости Дмитрий Майоров. РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T18:36
2022-11-16T18:44
недвижимость в крыму
крым
общество
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Активность на вторичном рынке жилья в Крыму несколько уменьшилась. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор агентства недвижимости Дмитрий Майоров."В целом ситуация на вторичном рынке недвижимости нормальная. Конечно, не такой спрос, как раньше, но недвижимость у нас продается. Насколько упал спрос — сказать сложно, потому что общая статистика не ведется. Активность, безусловно, есть, но ниже, чем прежде", — рассказал Майоров.Он также обратил внимание на то, что к риелторам начали обращаться люди с жилищными сертификатами, специально выданными государством перемещенным гражданам."Только вчера начали звонить люди с жилищными сертификатами. Сегодня первый день взаимодействуем с ними. Пока это никак не повлияло на ситуацию на вторичном рынке", — поделился эксперт, не исключив, что ситуация может измениться. В частности, из-за желающих дополнительно "подзаработать" на переселенцах.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, жителям Херсона и Херсонской области выдали в Крыму около 300 сертификатов для приобретения жилья.Как отмечал министр жилищной политики и государственного строительного надзора РК Никита Тарасов, граждане Херсона и Херсонской области вправе подать заявление в МФЦ для получения государственного жилищного сертификата без наличия гражданства РФ.В МФЦ Крыма с 22 октября принимают документы на получение жилищных сертификатов и единовременной выплаты для вынужденных переселенцев из Херсона и населенных пунктов части Херсонской области. Кому положены данные меры социальной поддержки и какие документы необходимо предоставить для их оформления читайте в материале РИА Новости Крым.
https://crimea.ria.ru/20221025/kak-khersontsam-v-krymu-oformit-zhilischnyy-sertifikat-i-vyplatu-v-100-tysyach-1125061702.html
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Сергей Жабин
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РИА Новости Крым
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60
крым, общество, экономика
Что происходит на вторичном рынке недвижимости в Крыму

Риелтор рассказал о ситуации на рынке недвижимости в Крыму: "активность есть"

18:36 16.11.2022 (обновлено: 18:44 16.11.2022)
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкГорода России. Ялта
Города России. Ялта - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Активность на вторичном рынке жилья в Крыму несколько уменьшилась. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор агентства недвижимости Дмитрий Майоров.
"В целом ситуация на вторичном рынке недвижимости нормальная. Конечно, не такой спрос, как раньше, но недвижимость у нас продается. Насколько упал спрос — сказать сложно, потому что общая статистика не ведется. Активность, безусловно, есть, но ниже, чем прежде", — рассказал Майоров.
Он также обратил внимание на то, что к риелторам начали обращаться люди с жилищными сертификатами, специально выданными государством перемещенным гражданам.
"Только вчера начали звонить люди с жилищными сертификатами. Сегодня первый день взаимодействуем с ними. Пока это никак не повлияло на ситуацию на вторичном рынке", — поделился эксперт, не исключив, что ситуация может измениться. В частности, из-за желающих дополнительно "подзаработать" на переселенцах.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, жителям Херсона и Херсонской области выдали в Крыму около 300 сертификатов для приобретения жилья.
Как отмечал министр жилищной политики и государственного строительного надзора РК Никита Тарасов, граждане Херсона и Херсонской области вправе подать заявление в МФЦ для получения государственного жилищного сертификата без наличия гражданства РФ.
В МФЦ Крыма с 22 октября принимают документы на получение жилищных сертификатов и единовременной выплаты для вынужденных переселенцев из Херсона и населенных пунктов части Херсонской области. Кому положены данные меры социальной поддержки и какие документы необходимо предоставить для их оформления читайте в материале РИА Новости Крым.
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