Выплаты раненым военным в Крыму: кому положено и как получить
Как военным в Крыму получить выплаты за ранения в ходе спецоперации
09:39 15.11.2022 (обновлено: 09:40 15.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Разовая материальная помощь военнослужащим, получившим ранения в ходе СВО, предоставляется при наличии прописки на территории республики. Об этом сообщила вице-премьер Крыма – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская.
Власти Крыма ранее сообщили, что получившие легкие увечья в ходе спецоперации военные получат по 100 тысяч рублей, при средних или тяжелых - 200 тысяч. Выплата положена военнослужащим, принимавшим участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины.
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"Она предоставляется при условии, что их местом жительства (пребывания) является Республика Крым. Разовая материальная помощь назначается на основании заявления, поданного в территориальный отдел министерства труда по месту прохождения военной службы либо по месту жительства военнослужащего, сотрудника Росгвардии", - пояснила Романовская на своей странице в "Вконтакте".
К заявлению граждан, получившим увечье, прилагаются: удостоверяющий личность документ; подтверждающий регистрацию по месту жительства (месту пребывания) на территории Республики Крым документ; справка военно-врачебной комиссии о получении увечья (ранения, травмы, контузии); реквизиты лицевого счета заявителя для перечисления денежных средств.
Решение о назначении разовой материальной помощи или об отказе в выплате принимается в течение пяти рабочих дней со дня регистрации.