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Выплаты раненым военным в Крыму: кому положено и как получить - РИА Новости Крым, 15.11.2022
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Выплаты раненым военным в Крыму: кому положено и как получить
Выплаты раненым военным в Крыму: кому положено и как получить - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Выплаты раненым военным в Крыму: кому положено и как получить
Разовая материальная помощь военнослужащим, получившим ранения в ходе СВО, предоставляется при наличии прописки на территории республики. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T09:39
2022-11-15T09:40
крым
специальная военная операция рф на украине
общество
соцзащита
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Разовая материальная помощь военнослужащим, получившим ранения в ходе СВО, предоставляется при наличии прописки на территории республики. Об этом сообщила вице-премьер Крыма – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская.Власти Крыма ранее сообщили, что получившие легкие увечья в ходе спецоперации военные получат по 100 тысяч рублей, при средних или тяжелых - 200 тысяч. Выплата положена военнослужащим, принимавшим участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины.К заявлению граждан, получившим увечье, прилагаются: удостоверяющий личность документ; подтверждающий регистрацию по месту жительства (месту пребывания) на территории Республики Крым документ; справка военно-врачебной комиссии о получении увечья (ранения, травмы, контузии); реквизиты лицевого счета заявителя для перечисления денежных средств.Решение о назначении разовой материальной помощи или об отказе в выплате принимается в течение пяти рабочих дней со дня регистрации.
https://crimea.ria.ru/20221111/vlasti-kryma-ustanovili-razmer-vyplat-poluchivshim-raneniya-voennym-1125337541.html
https://crimea.ria.ru/20221108/vyplaty-mobilizovannym--minoborony-razyasnilo-poryadok-nachisleniy-1125271270.html
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РИА Новости Крым
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60
крым, специальная военная операция рф на украине, общество, соцзащита
Выплаты раненым военным в Крыму: кому положено и как получить

Как военным в Крыму получить выплаты за ранения в ходе спецоперации

09:39 15.11.2022 (обновлено: 09:40 15.11.2022)
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВоенный полевой госпиталь
Военный полевой госпиталь - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости . Илья Наймушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Разовая материальная помощь военнослужащим, получившим ранения в ходе СВО, предоставляется при наличии прописки на территории республики. Об этом сообщила вице-премьер Крыма – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская.
Власти Крыма ранее сообщили, что получившие легкие увечья в ходе спецоперации военные получат по 100 тысяч рублей, при средних или тяжелых - 200 тысяч. Выплата положена военнослужащим, принимавшим участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины.
Обмундирование и амуниция - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 18:52
Власти Крыма установили размер выплат получившим ранения военным
"Она предоставляется при условии, что их местом жительства (пребывания) является Республика Крым. Разовая материальная помощь назначается на основании заявления, поданного в территориальный отдел министерства труда по месту прохождения военной службы либо по месту жительства военнослужащего, сотрудника Росгвардии", - пояснила Романовская на своей странице в "Вконтакте".
К заявлению граждан, получившим увечье, прилагаются: удостоверяющий личность документ; подтверждающий регистрацию по месту жительства (месту пребывания) на территории Республики Крым документ; справка военно-врачебной комиссии о получении увечья (ранения, травмы, контузии); реквизиты лицевого счета заявителя для перечисления денежных средств.
Мобилизация - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 09:25
Выплаты мобилизованным – Минобороны разъяснило порядок начислений
Решение о назначении разовой материальной помощи или об отказе в выплате принимается в течение пяти рабочих дней со дня регистрации.
 
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