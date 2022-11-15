https://crimea.ria.ru/20221115/vyplaty-ranenym-voennym-v-krymu-komu-polozheno-i-kak-poluchit-1125370965.html

Выплаты раненым военным в Крыму: кому положено и как получить

Выплаты раненым военным в Крыму: кому положено и как получить - РИА Новости Крым, 15.11.2022

Выплаты раненым военным в Крыму: кому положено и как получить

Разовая материальная помощь военнослужащим, получившим ранения в ходе СВО, предоставляется при наличии прописки на территории республики. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T09:39

2022-11-15T09:39

2022-11-15T09:40

крым

специальная военная операция рф на украине

общество

соцзащита

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/18/1118976132_0:113:2816:1697_1920x0_80_0_0_d4f69410af2b151644907c7c32ea9102.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Разовая материальная помощь военнослужащим, получившим ранения в ходе СВО, предоставляется при наличии прописки на территории республики. Об этом сообщила вице-премьер Крыма – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская.Власти Крыма ранее сообщили, что получившие легкие увечья в ходе спецоперации военные получат по 100 тысяч рублей, при средних или тяжелых - 200 тысяч. Выплата положена военнослужащим, принимавшим участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины.К заявлению граждан, получившим увечье, прилагаются: удостоверяющий личность документ; подтверждающий регистрацию по месту жительства (месту пребывания) на территории Республики Крым документ; справка военно-врачебной комиссии о получении увечья (ранения, травмы, контузии); реквизиты лицевого счета заявителя для перечисления денежных средств.Решение о назначении разовой материальной помощи или об отказе в выплате принимается в течение пяти рабочих дней со дня регистрации.

https://crimea.ria.ru/20221111/vlasti-kryma-ustanovili-razmer-vyplat-poluchivshim-raneniya-voennym-1125337541.html

https://crimea.ria.ru/20221108/vyplaty-mobilizovannym--minoborony-razyasnilo-poryadok-nachisleniy-1125271270.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, специальная военная операция рф на украине, общество, соцзащита