https://crimea.ria.ru/20221111/vlasti-kryma-ustanovili-razmer-vyplat-poluchivshim-raneniya-voennym-1125337541.html

Власти Крыма установили размер выплат получившим ранения военным

Власти Крыма установили размер выплат получившим ранения военным - РИА Новости Крым, 11.11.2022

Власти Крыма установили размер выплат получившим ранения военным

Правительство Крыма установило размер разовых региональных выплат военнослужащим, получившим ранения в ходе специальной военной операции: 100 тысяч рублей при... РИА Новости Крым, 11.11.2022

2022-11-11T18:52

2022-11-11T18:52

2022-11-11T18:54

крым

сергей аксенов

специальная военная операция рф на украине

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Правительство Крыма установило размер разовых региональных выплат военнослужащим, получившим ранения в ходе специальной военной операции: 100 тысяч рублей при легких увечьях и 200 тысяч рублей при среднем или тяжелом увечье. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Средства будут выделены из республиканского бюджета и резервного фонда Совета министров Крыма.Порядок осуществления выплаты разовой материальной помощи будет разработан министерством труда и соцзащиты РК на следующей неделе, добавил глава республики.

https://crimea.ria.ru/20221102/aksenov-rasskazal-o-reabilitatsii-ranenykh-v-khode-svo-v-sanatoriyakh-kryma-1125215685.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, специальная военная операция рф на украине, общество