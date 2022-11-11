https://crimea.ria.ru/20221111/vlasti-kryma-ustanovili-razmer-vyplat-poluchivshim-raneniya-voennym-1125337541.html
Власти Крыма установили размер выплат получившим ранения военным
Власти Крыма установили размер выплат получившим ранения военным - РИА Новости Крым, 11.11.2022
Власти Крыма установили размер выплат получившим ранения военным
Правительство Крыма установило размер разовых региональных выплат военнослужащим, получившим ранения в ходе специальной военной операции: 100 тысяч рублей при... РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T18:52
2022-11-11T18:52
2022-11-11T18:54
крым
сергей аксенов
специальная военная операция рф на украине
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Правительство Крыма установило размер разовых региональных выплат военнослужащим, получившим ранения в ходе специальной военной операции: 100 тысяч рублей при легких увечьях и 200 тысяч рублей при среднем или тяжелом увечье. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Средства будут выделены из республиканского бюджета и резервного фонда Совета министров Крыма.Порядок осуществления выплаты разовой материальной помощи будет разработан министерством труда и соцзащиты РК на следующей неделе, добавил глава республики.
https://crimea.ria.ru/20221102/aksenov-rasskazal-o-reabilitatsii-ranenykh-v-khode-svo-v-sanatoriyakh-kryma-1125215685.html
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крым, сергей аксенов, специальная военная операция рф на украине, общество
Власти Крыма установили размер выплат получившим ранения военным
Получившим ранения и увечья военным из Крыма выплатят по 100 и 200 тыс. рублей - Аксенов
18:52 11.11.2022 (обновлено: 18:54 11.11.2022)