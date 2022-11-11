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Власти Крыма установили размер выплат получившим ранения военным - РИА Новости Крым, 11.11.2022
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Власти Крыма установили размер выплат получившим ранения военным
Власти Крыма установили размер выплат получившим ранения военным - РИА Новости Крым, 11.11.2022
Власти Крыма установили размер выплат получившим ранения военным
Правительство Крыма установило размер разовых региональных выплат военнослужащим, получившим ранения в ходе специальной военной операции: 100 тысяч рублей при... РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T18:52
2022-11-11T18:54
крым
сергей аксенов
специальная военная операция рф на украине
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Правительство Крыма установило размер разовых региональных выплат военнослужащим, получившим ранения в ходе специальной военной операции: 100 тысяч рублей при легких увечьях и 200 тысяч рублей при среднем или тяжелом увечье. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Средства будут выделены из республиканского бюджета и резервного фонда Совета министров Крыма.Порядок осуществления выплаты разовой материальной помощи будет разработан министерством труда и соцзащиты РК на следующей неделе, добавил глава республики.
https://crimea.ria.ru/20221102/aksenov-rasskazal-o-reabilitatsii-ranenykh-v-khode-svo-v-sanatoriyakh-kryma-1125215685.html
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крым, сергей аксенов, специальная военная операция рф на украине, общество
Власти Крыма установили размер выплат получившим ранения военным

Получившим ранения и увечья военным из Крыма выплатят по 100 и 200 тыс. рублей - Аксенов

18:52 11.11.2022 (обновлено: 18:54 11.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбмундирование и амуниция
Обмундирование и амуниция - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Правительство Крыма установило размер разовых региональных выплат военнослужащим, получившим ранения в ходе специальной военной операции: 100 тысяч рублей при легких увечьях и 200 тысяч рублей при среднем или тяжелом увечье. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Военнослужащим, а также лицам, проходившим службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющим специальное звание полиции, получившим легкое увечье (ранение, контузию, травму) во время специальной военной операции, будет оказана разовая материальная помощь в размере 100 тысяч рублей, а получившим увечье средней тяжести или тяжелое увечье – 200 тысяч рублей", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Средства будут выделены из республиканского бюджета и резервного фонда Совета министров Крыма.
Крым. Форос - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 17:50
Аксенов рассказал о реабилитации раненых в ходе СВО в санаториях Крыма
Порядок осуществления выплаты разовой материальной помощи будет разработан министерством труда и соцзащиты РК на следующей неделе, добавил глава республики.
 
КрымСергей АксеновСпециальная военная операция РФ на УкраинеОбщество
 
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