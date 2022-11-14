https://crimea.ria.ru/20221114/sevastopol-vydal-15-skorykh-dlya-evakuatsii-detey-invalidov-na-khersonschine-1125361670.html

Севастополь дал 15 скорых для эвакуации детей-инвалидов на Херсонщине

Севастополь дал 15 скорых для эвакуации детей-инвалидов на Херсонщине - РИА Новости Крым, 14.11.2022

Севастополь дал 15 скорых для эвакуации детей-инвалидов на Херсонщине

В Херсонской области эвакуировали детей-инвалидов из-за близости боевых действий. 15 карет скорой помощи для транспортировки детей предоставил Севастополь,... РИА Новости Крым, 14.11.2022

2022-11-14T14:59

2022-11-14T14:59

2022-11-14T15:10

крым

севастополь

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым, Елена Гаврина. В Херсонской области эвакуировали детей-инвалидов из-за близости боевых действий. 15 карет скорой помощи для транспортировки детей предоставил Севастополь, рассказа РИА Новости Крым детский обмудсмен по Севастополю Марина Песчанская.По словам Марины Песчанской, детей из Алешкинского детского дома-интерната Геническа перевезли в Скадовск. Сейчас они в безопасности, их жизни и здоровью ничего не угрожает.Как сообщила РИА Новости Крым детский омбудсмен по Крыму Ирина Клюева, врачи решают вопрос о переводе младенца из Алешкинского интерната в Симферополь на лечение."Медики оценят состояние младенца и примут решение о целесообразности транспортировки в Крым, у младенца желтушка. Детки, которые были эвакуированы в Симферополь из херсонского дома малютки, разместились в нашем детском доме "Елочка", – прокомментировала Ирина Клюева.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, россияне усыновили уже 350 детей-сирот из Донбасса, еще тысяча ждет будущих родителей.Что касается усыновления детей из Херсона, то сейчас идет восстановление документов."Соцработники активно занимаются восстановлением документов. Прежде, чем вносить деток в списки на усыновление, мы должны убедиться в статусе сироты. Когда все будет подготовлено, ими займутся уже крымские органы опеки", – подытожила детский омбудсмен по РК.

https://crimea.ria.ru/20221026/rossiyane-usynovili-uzhe-350-detey-sirot-iz-donbassa-1125094507.html

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крым, севастополь, херсонская область