https://crimea.ria.ru/20221114/sevastopol-vydal-15-skorykh-dlya-evakuatsii-detey-invalidov-na-khersonschine-1125361670.html
Севастополь дал 15 скорых для эвакуации детей-инвалидов на Херсонщине
Севастополь дал 15 скорых для эвакуации детей-инвалидов на Херсонщине - РИА Новости Крым, 14.11.2022
Севастополь дал 15 скорых для эвакуации детей-инвалидов на Херсонщине
В Херсонской области эвакуировали детей-инвалидов из-за близости боевых действий. 15 карет скорой помощи для транспортировки детей предоставил Севастополь,... РИА Новости Крым, 14.11.2022
2022-11-14T14:59
2022-11-14T14:59
2022-11-14T15:10
крым
севастополь
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым, Елена Гаврина. В Херсонской области эвакуировали детей-инвалидов из-за близости боевых действий. 15 карет скорой помощи для транспортировки детей предоставил Севастополь, рассказа РИА Новости Крым детский обмудсмен по Севастополю Марина Песчанская.По словам Марины Песчанской, детей из Алешкинского детского дома-интерната Геническа перевезли в Скадовск. Сейчас они в безопасности, их жизни и здоровью ничего не угрожает.Как сообщила РИА Новости Крым детский омбудсмен по Крыму Ирина Клюева, врачи решают вопрос о переводе младенца из Алешкинского интерната в Симферополь на лечение."Медики оценят состояние младенца и примут решение о целесообразности транспортировки в Крым, у младенца желтушка. Детки, которые были эвакуированы в Симферополь из херсонского дома малютки, разместились в нашем детском доме "Елочка", – прокомментировала Ирина Клюева.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, россияне усыновили уже 350 детей-сирот из Донбасса, еще тысяча ждет будущих родителей.Что касается усыновления детей из Херсона, то сейчас идет восстановление документов."Соцработники активно занимаются восстановлением документов. Прежде, чем вносить деток в списки на усыновление, мы должны убедиться в статусе сироты. Когда все будет подготовлено, ими займутся уже крымские органы опеки", – подытожила детский омбудсмен по РК.
https://crimea.ria.ru/20221026/rossiyane-usynovili-uzhe-350-detey-sirot-iz-donbassa-1125094507.html
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РИА Новости Крым
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крым, севастополь, херсонская область
Севастополь дал 15 скорых для эвакуации детей-инвалидов на Херсонщине
В Херсонской области эвакуировали детский интернат на севастопольских скорых
14:59 14.11.2022 (обновлено: 15:10 14.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым, Елена Гаврина. В Херсонской области эвакуировали детей-инвалидов из-за близости боевых действий. 15 карет скорой помощи для транспортировки детей предоставил Севастополь, рассказа РИА Новости Крым детский обмудсмен по Севастополю Марина Песчанская.
"Интернат оказался слишком близко к линии фронта. 52 ребенка с тяжелыми патологиями. Почти все не могут передвигаться самостоятельно, пятеро – на инвалидных колясках. Для эвакуации нужен был специализированный транспорт", – написала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.
По словам Марины Песчанской, детей из Алешкинского детского дома-интерната Геническа перевезли в Скадовск. Сейчас они в безопасности, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Как сообщила
РИА Новости Крым детский омбудсмен по Крыму Ирина Клюева, врачи решают вопрос о переводе младенца из Алешкинского интерната в Симферополь на лечение.
"Медики оценят состояние младенца и примут решение о целесообразности транспортировки в Крым, у младенца желтушка. Детки, которые были эвакуированы в Симферополь из херсонского дома малютки, разместились в нашем детском доме "Елочка", – прокомментировала Ирина Клюева.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым, россияне усыновили уже 350 детей-сирот из Донбасса, еще тысяча ждет будущих родителей.
Что касается усыновления детей из Херсона, то сейчас идет восстановление документов.
"Соцработники активно занимаются восстановлением документов. Прежде, чем вносить деток в списки на усыновление, мы должны убедиться в статусе сироты. Когда все будет подготовлено, ими займутся уже крымские органы опеки", – подытожила детский омбудсмен по РК.