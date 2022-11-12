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Главные события и заявления дня: 12 ноября

Главные события и заявления дня: 12 ноября - РИА Новости Крым, 12.11.2022

Главные события и заявления дня: 12 ноября

Усиление группировки ВСУ на Запорожском направлении и эвакуация населения. Запас медикаментов в России. Запрет прохода через Керченский пролив. Новая... РИА Новости Крым, 12.11.2022

2022-11-12T19:59

2022-11-12T19:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Усиление группировки ВСУ на Запорожском направлении и эвакуация населения. Запас медикаментов в России. Запрет прохода через Керченский пролив. Новая административная столица Херсонской области.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Новая административная столица Херсонской областиВласти Херсонской области определили Геническ новой временной административной столицей Херсонской области, после того как в регионе объявили организованное перемещение жителей четырех муниципалитетов на правобережье Днепра или в другие субъекты России из-за постоянных обстрелов ВСУ и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.Усиление группировки ВСУ на Запорожском направлении и эвакуация населенияЗапорожское направление может стать основным для маневров ВСУ, предполагает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов на фоне усилении украинской группировки войск в этом направлении. В тоже время, власти региона не видят причин для эвакуации граждан, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий, утверждая, что границы "давно и надежно защищены".Запас медикаментов в РоссииМинистерство здравоохранения РФ поручило российским регионам сформировать как минимум четырехмесячный запас лекарственных препаратов для поддержания стабильной ситуации на рынке, в том числе на фоне спровоцированного конфликтом на Украине ажиотажа.Запрет прохода через Керченский пролив: заявление ТурцииВласти Турции сообщили, что российская сторона закрыла проход через Керченский пролив в Азовское море для загруженных за пределами страны судов. По данным Главного управления по морским делам Турции, уведомление об этом поступило от Морской администрации Российской Федерации и затрагивает турецкий морской сектор.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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