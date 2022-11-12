Главные события и заявления дня: 12 ноября
Главные события и заявления субботы, 12 ноября
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Усиление группировки ВСУ на Запорожском направлении и эвакуация населения. Запас медикаментов в России. Запрет прохода через Керченский пролив. Новая административная столица Херсонской области.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Новая административная столица Херсонской области
Власти Херсонской области определили Геническ новой временной административной столицей Херсонской области, после того как в регионе объявили организованное перемещение жителей четырех муниципалитетов на правобережье Днепра или в другие субъекты России из-за постоянных обстрелов ВСУ и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.
Усиление группировки ВСУ на Запорожском направлении и эвакуация населения
Запорожское направление может стать основным для маневров ВСУ, предполагает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов на фоне усилении украинской группировки войск в этом направлении. В тоже время, власти региона не видят причин для эвакуации граждан, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий, утверждая, что границы "давно и надежно защищены".
Запас медикаментов в России
Министерство здравоохранения РФ поручило российским регионам сформировать как минимум четырехмесячный запас лекарственных препаратов для поддержания стабильной ситуации на рынке, в том числе на фоне спровоцированного конфликтом на Украине ажиотажа.
Запрет прохода через Керченский пролив: заявление Турции
Власти Турции сообщили, что российская сторона закрыла проход через Керченский пролив в Азовское море для загруженных за пределами страны судов. По данным Главного управления по морским делам Турции, уведомление об этом поступило от Морской администрации Российской Федерации и затрагивает турецкий морской сектор.