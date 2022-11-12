Рейтинг@Mail.ru
Главные события и заявления дня: 12 ноября - РИА Новости Крым, 12.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221112/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-12-noyabrya-1125344593.html
Главные события и заявления дня: 12 ноября
Главные события и заявления дня: 12 ноября - РИА Новости Крым, 12.11.2022
Главные события и заявления дня: 12 ноября
Усиление группировки ВСУ на Запорожском направлении и эвакуация населения. Запас медикаментов в России. Запрет прохода через Керченский пролив. Новая... РИА Новости Крым, 12.11.2022
2022-11-12T19:59
2022-11-12T16:31
главное за день
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123275898_0:0:3041:1712_1920x0_80_0_0_38771647886d465835e109e9c2148731.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Усиление группировки ВСУ на Запорожском направлении и эвакуация населения. Запас медикаментов в России. Запрет прохода через Керченский пролив. Новая административная столица Херсонской области.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Новая административная столица Херсонской областиВласти Херсонской области определили Геническ новой временной административной столицей Херсонской области, после того как в регионе объявили организованное перемещение жителей четырех муниципалитетов на правобережье Днепра или в другие субъекты России из-за постоянных обстрелов ВСУ и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.Усиление группировки ВСУ на Запорожском направлении и эвакуация населенияЗапорожское направление может стать основным для маневров ВСУ, предполагает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов на фоне усилении украинской группировки войск в этом направлении. В тоже время, власти региона не видят причин для эвакуации граждан, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий, утверждая, что границы "давно и надежно защищены".Запас медикаментов в РоссииМинистерство здравоохранения РФ поручило российским регионам сформировать как минимум четырехмесячный запас лекарственных препаратов для поддержания стабильной ситуации на рынке, в том числе на фоне спровоцированного конфликтом на Украине ажиотажа.Запрет прохода через Керченский пролив: заявление ТурцииВласти Турции сообщили, что российская сторона закрыла проход через Керченский пролив в Азовское море для загруженных за пределами страны судов. По данным Главного управления по морским делам Турции, уведомление об этом поступило от Морской администрации Российской Федерации и затрагивает турецкий морской сектор.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123275898_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_d789ecb02b9a938413cebbcecd5000c2.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости, общество
Главные события и заявления дня: 12 ноября

Главные события и заявления субботы, 12 ноября

19:59 12.11.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Усиление группировки ВСУ на Запорожском направлении и эвакуация населения. Запас медикаментов в России. Запрет прохода через Керченский пролив. Новая административная столица Херсонской области.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Новая административная столица Херсонской области
Власти Херсонской области определили Геническ новой временной административной столицей Херсонской области, после того как в регионе объявили организованное перемещение жителей четырех муниципалитетов на правобережье Днепра или в другие субъекты России из-за постоянных обстрелов ВСУ и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.
Усиление группировки ВСУ на Запорожском направлении и эвакуация населения
Запорожское направление может стать основным для маневров ВСУ, предполагает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов на фоне усилении украинской группировки войск в этом направлении. В тоже время, власти региона не видят причин для эвакуации граждан, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий, утверждая, что границы "давно и надежно защищены".
Запас медикаментов в России
Министерство здравоохранения РФ поручило российским регионам сформировать как минимум четырехмесячный запас лекарственных препаратов для поддержания стабильной ситуации на рынке, в том числе на фоне спровоцированного конфликтом на Украине ажиотажа.
Запрет прохода через Керченский пролив: заявление Турции
Власти Турции сообщили, что российская сторона закрыла проход через Керченский пролив в Азовское море для загруженных за пределами страны судов. По данным Главного управления по морским делам Турции, уведомление об этом поступило от Морской администрации Российской Федерации и затрагивает турецкий морской сектор.
Главное за деньНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:59Главные события и заявления дня: 12 ноября
19:19Как вычислить прослушку в смартфоне – простой способ от эксперта
19:01В Севастополе продлен "желтый" уровень террористической опасности
18:45В ноябре население Земли достигнет восьми млрд человек
18:44Один человек погиб и трое ранены при ударе ВСУ по Новой Каховке
18:10Отход ВС РФ из Херсона и гибель Стремоусова: топ новостей недели
18:05Администрация Каховского района покидает зону на левом берегу Днепра
17:44В Симферополе загорелся троллейбус
17:41ВСУ атаковали Белгородскую область: под обстрел попали несколько сел
17:23Лавров и глава МИД Лаоса Коммасит проводят встречу в Пномпене
16:35Будет ли диалог: Кулеба ответил на вопрос о возможной встрече с Лавровым
16:29ВСУ из "Града" атакует Донецк: за полчаса выпущено 44 ракеты
16:13Украинский дрон сбросил взрывчатку на подстанцию РЭС в Курской области
16:06Медведев: Россия пока не использовала весь свой арсенал, всему свое время
15:31Армия России отразила атаки ВСУ на трех направлениях – МО
15:15ВС РФ уничтожили четыре пункта управления и два склада ВСУ
14:50РФ запретила ряду судов проход через Керченский пролив, заявили в Турции
14:36Движение по Крымскому мосту возобновлено на полтора часа раньше срока
14:21Для эвакуации из Запорожской области нет причин – заявление Балицкого
13:33Запад во главе с США "нападает на Россию без ограничений" – Эрдоган
Лента новостейМолния