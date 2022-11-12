https://crimea.ria.ru/20221112/dlya-evakuatsii-iz-zaporozhskoy-oblasti-net-prichin--zayavlenie-balitskogo-1125343348.html

Для эвакуации из Запорожской области нет причин – заявление Балицкого

Для эвакуации из Запорожской области нет причин – заявление Балицкого - РИА Новости Крым, 12.11.2022

Для эвакуации из Запорожской области нет причин – заявление Балицкого

Планов вывозить жителей из Запорожской области нет, для этого нет никаких причин. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 12.11.2022

2022-11-12T14:21

2022-11-12T14:21

2022-11-12T14:21

запорожская область

специальная военная операция рф на украине

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Планов вывозить жителей из Запорожской области нет, для этого нет никаких причин. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.Балицкий напомнил, что вывоз населения правого берега Херсонской области проходил планомерно, в том числе проводилась эвакуация памятников культурного наследия и фондов, и это были "вынужденные стратегически выверенные шаги для проведения полномасштабной операции, в которой не должны пострадать мирные жители". В Запорожской области ситуация иная, все органы власти и службы региона работают в штатном режиме, отметил он. И призвал жителей не верить фейковым новостям и сохранять спокойствие.Власти Херсонщины ранее призвали жителей правобережья переправиться на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ. Для этого был организован централизованный вывоз людей через переправу, некоторые уезжали самостоятельно. 31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра. Людей эвакуировали вглубь Херсонской области, а также в другие регионы России.

https://crimea.ria.ru/20221112/vsu-usilivaet-gruppirovku-na-zaporozhskom-napravlenii---rogov-1125342607.html

запорожская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, специальная военная операция рф на украине, общество