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Для эвакуации из Запорожской области нет причин – заявление Балицкого - РИА Новости Крым, 12.11.2022
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Для эвакуации из Запорожской области нет причин – заявление Балицкого
Для эвакуации из Запорожской области нет причин – заявление Балицкого - РИА Новости Крым, 12.11.2022
Для эвакуации из Запорожской области нет причин – заявление Балицкого
Планов вывозить жителей из Запорожской области нет, для этого нет никаких причин. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 12.11.2022
2022-11-12T14:21
2022-11-12T14:21
запорожская область
специальная военная операция рф на украине
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Планов вывозить жителей из Запорожской области нет, для этого нет никаких причин. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.Балицкий напомнил, что вывоз населения правого берега Херсонской области проходил планомерно, в том числе проводилась эвакуация памятников культурного наследия и фондов, и это были "вынужденные стратегически выверенные шаги для проведения полномасштабной операции, в которой не должны пострадать мирные жители". В Запорожской области ситуация иная, все органы власти и службы региона работают в штатном режиме, отметил он. И призвал жителей не верить фейковым новостям и сохранять спокойствие.Власти Херсонщины ранее призвали жителей правобережья переправиться на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ. Для этого был организован централизованный вывоз людей через переправу, некоторые уезжали самостоятельно. 31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра. Людей эвакуировали вглубь Херсонской области, а также в другие регионы России.
https://crimea.ria.ru/20221112/vsu-usilivaet-gruppirovku-na-zaporozhskom-napravlenii---rogov-1125342607.html
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запорожская область, специальная военная операция рф на украине, общество
Для эвакуации из Запорожской области нет причин – заявление Балицкого

Глава Запорожской области Балицкий: для эвакуации граждан нет никаких причин

14:21 12.11.2022
 
© РИА Новости КрымГлава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Планов вывозить жителей из Запорожской области нет, для этого нет никаких причин. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Никаких планов по эвакуации нет, так как нет для этого причин. Наши границы давно и надежно защищены. Необоснованные слухи, которые распространяет вражеская пропаганда, заведомо пытаясь посеять панику и дестабилизировать обстановку, не что иное, как агония и скрытие истинного положения дел киевского руководства", - написал он в своем Telegram-канале.
Балицкий напомнил, что вывоз населения правого берега Херсонской области проходил планомерно, в том числе проводилась эвакуация памятников культурного наследия и фондов, и это были "вынужденные стратегически выверенные шаги для проведения полномасштабной операции, в которой не должны пострадать мирные жители". В Запорожской области ситуация иная, все органы власти и службы региона работают в штатном режиме, отметил он. И призвал жителей не верить фейковым новостям и сохранять спокойствие.
"Администрация региона находится на рабочих местах. Все службы работают в штатном режиме. Мы с вами всегда на связи", - подчеркнул он.
Власти Херсонщины ранее призвали жителей правобережья переправиться на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ. Для этого был организован централизованный вывоз людей через переправу, некоторые уезжали самостоятельно. 31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра. Людей эвакуировали вглубь Херсонской области, а также в другие регионы России.
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