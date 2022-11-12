https://crimea.ria.ru/20221112/lekarstv-vprok-v-rossii-sformiruyut-chetyrekhmesyachnyy-zapas-medikamentov-1125342984.html

Лекарства впрок: в России сформируют четырехмесячный запас медикаментов

Лекарства впрок: в России сформируют четырехмесячный запас медикаментов - РИА Новости Крым, 12.11.2022

Лекарства впрок: в России сформируют четырехмесячный запас медикаментов

Российским регионам поручено сформировать как минимум четырехмесячный запас лекарственных препаратов. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения Михаила... РИА Новости Крым, 12.11.2022

2022-11-12T13:06

2022-11-12T13:06

2022-11-12T13:12

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Российским регионам поручено сформировать как минимум четырехмесячный запас лекарственных препаратов. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко сообщает РИА Новости.Мурашко подчеркнул, что производство медикаментов в России наращивается высокими темпами. И хотя по импортным препаратам иногда возникают логистические задержки, каких-то отказов или серьезных угроз в поставках не наблюдается.Дефицит лекарственных препаратов возник на российском рынке в марте, ажиотаж спровоцировала ситуация на Украине. В аптеках отмечалось отсутствие некоторых препаратов, особенно для лечения заболеваний щитовидной железы или противосудорожных. Однако российским властям удалось оперативно стабилизировать ситуацию.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здравоохранение в россии