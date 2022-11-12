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Лекарства впрок: в России сформируют четырехмесячный запас медикаментов - РИА Новости Крым, 12.11.2022
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Лекарства впрок: в России сформируют четырехмесячный запас медикаментов
Лекарства впрок: в России сформируют четырехмесячный запас медикаментов - РИА Новости Крым, 12.11.2022
Лекарства впрок: в России сформируют четырехмесячный запас медикаментов
Российским регионам поручено сформировать как минимум четырехмесячный запас лекарственных препаратов. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения Михаила... РИА Новости Крым, 12.11.2022
2022-11-12T13:06
2022-11-12T13:12
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Российским регионам поручено сформировать как минимум четырехмесячный запас лекарственных препаратов. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко сообщает РИА Новости.Мурашко подчеркнул, что производство медикаментов в России наращивается высокими темпами. И хотя по импортным препаратам иногда возникают логистические задержки, каких-то отказов или серьезных угроз в поставках не наблюдается.Дефицит лекарственных препаратов возник на российском рынке в марте, ажиотаж спровоцировала ситуация на Украине. В аптеках отмечалось отсутствие некоторых препаратов, особенно для лечения заболеваний щитовидной железы или противосудорожных. Однако российским властям удалось оперативно стабилизировать ситуацию.
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здравоохранение в россии
Лекарства впрок: в России сформируют четырехмесячный запас медикаментов

Мурашко: регионам поручено сформировать четырехмесячный запас лекарств

13:06 12.11.2022 (обновлено: 13:12 12.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Российским регионам поручено сформировать как минимум четырехмесячный запас лекарственных препаратов. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко сообщает РИА Новости.
"Министерством здравоохранения даны жесткие указания всем регионам иметь в достаточном количестве не менее четырехмесячный запас лекарственных препаратов", — сказал он.
Мурашко подчеркнул, что производство медикаментов в России наращивается высокими темпами. И хотя по импортным препаратам иногда возникают логистические задержки, каких-то отказов или серьезных угроз в поставках не наблюдается.
Дефицит лекарственных препаратов возник на российском рынке в марте, ажиотаж спровоцировала ситуация на Украине. В аптеках отмечалось отсутствие некоторых препаратов, особенно для лечения заболеваний щитовидной железы или противосудорожных. Однако российским властям удалось оперативно стабилизировать ситуацию.
 
Здравоохранение в России
 
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