https://crimea.ria.ru/20221112/rf-zapretila-ryadu-sudov-prokhod-cherez-kerchenskiy-proliv-zayavili-v-turtsii-1125343759.html

РФ запретила ряду судов проход через Керченский пролив, заявили в Турции

РФ запретила ряду судов проход через Керченский пролив, заявили в Турции - РИА Новости Крым, 12.11.2022

РФ запретила ряду судов проход через Керченский пролив, заявили в Турции

Власти Турции сообщили, что российская сторона закрыла проход через Керченский пролив в Азовское море для загруженных за пределами страны судов. РИА Новости Крым, 12.11.2022

2022-11-12T14:50

2022-11-12T14:50

2022-11-12T14:51

черное море

российская федерация (россия, рф)

экономика

безопасность республики крым и севастополя

турция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Власти Турции сообщили, что российская сторона закрыла проход через Керченский пролив в Азовское море для загруженных за пределами страны судов.В ведомстве уточнили, что "решение объявлено для нашего (турецкого -ред.) морского сектора".Россия ранее приостанавливала свое участие в международной зерновой сделке в части обеспечения безопасного вывоза продукции из портов Украины. Это произошло после того, как Киев совершил атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. По заявлению Минобороны РФ, запуск беспилотников осуществили в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море, прежде чем их направили в Севастополь.Участие России в зерновой сделке было возобновлено после получения письменных гарантий Украины о неиспользовании гуманитарного морского коридора для ведения боевых действий.

https://crimea.ria.ru/20221109/zakharova-rasskazala-o-riskakh-zernovoy-sdelki-1125299673.html

черное море

российская федерация (россия, рф)

турция

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, российская федерация (россия, рф), экономика, безопасность республики крым и севастополя, турция