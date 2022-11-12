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РФ запретила ряду судов проход через Керченский пролив, заявили в Турции - РИА Новости Крым, 12.11.2022
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РФ запретила ряду судов проход через Керченский пролив, заявили в Турции
РФ запретила ряду судов проход через Керченский пролив, заявили в Турции - РИА Новости Крым, 12.11.2022
РФ запретила ряду судов проход через Керченский пролив, заявили в Турции
Власти Турции сообщили, что российская сторона закрыла проход через Керченский пролив в Азовское море для загруженных за пределами страны судов. РИА Новости Крым, 12.11.2022
2022-11-12T14:50
2022-11-12T14:51
черное море
российская федерация (россия, рф)
экономика
безопасность республики крым и севастополя
турция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Власти Турции сообщили, что российская сторона закрыла проход через Керченский пролив в Азовское море для загруженных за пределами страны судов.В ведомстве уточнили, что "решение объявлено для нашего (турецкого -ред.) морского сектора".Россия ранее приостанавливала свое участие в международной зерновой сделке в части обеспечения безопасного вывоза продукции из портов Украины. Это произошло после того, как Киев совершил атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. По заявлению Минобороны РФ, запуск беспилотников осуществили в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море, прежде чем их направили в Севастополь.Участие России в зерновой сделке было возобновлено после получения письменных гарантий Украины о неиспользовании гуманитарного морского коридора для ведения боевых действий.
https://crimea.ria.ru/20221109/zakharova-rasskazala-o-riskakh-zernovoy-sdelki-1125299673.html
черное море
российская федерация (россия, рф)
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черное море, российская федерация (россия, рф), экономика, безопасность республики крым и севастополя, турция
РФ запретила ряду судов проход через Керченский пролив, заявили в Турции

В Турции заявили о закрытии Россией прохода судов через Керченский пролив в Азовское море

14:50 12.11.2022 (обновлено: 14:51 12.11.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрым. Форос
Крым. Форос - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Власти Турции сообщили, что российская сторона закрыла проход через Керченский пролив в Азовское море для загруженных за пределами страны судов.
"Согласно официальному уведомлению, полученному нами от Морской администрации Российской Федерации, проход судов, загруженных из-за пределов территории России, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещен", - говорится в сообщении Главного управления по морским делам в Twitter.
В ведомстве уточнили, что "решение объявлено для нашего (турецкого -ред.) морского сектора".
Россия ранее приостанавливала свое участие в международной зерновой сделке в части обеспечения безопасного вывоза продукции из портов Украины. Это произошло после того, как Киев совершил атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. По заявлению Минобороны РФ, запуск беспилотников осуществили в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море, прежде чем их направили в Севастополь.
Участие России в зерновой сделке было возобновлено после получения письменных гарантий Украины о неиспользовании гуманитарного морского коридора для ведения боевых действий.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
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Черное мореРоссийская Федерация (Россия, РФ)ЭкономикаБезопасность Республики Крым и СевастополяТурция
 
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