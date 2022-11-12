https://crimea.ria.ru/20221112/vlasti-khersonskoy-oblasti-nazvali-novuyu-administrativnuyu-stolitsu-1125340081.html

Власти Херсонской области назвали новую административную столицу

Власти Херсонской области назвали новую административную столицу - РИА Новости Крым, 12.11.2022

Власти Херсонской области назвали новую административную столицу

Административной столицей Херсонской области временно станет город Геническ, сейчас в нем сосредоточены все органы власти. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря РИА Новости Крым, 12.11.2022

2022-11-12T09:25

2022-11-12T09:25

2022-11-12T09:41

херсонская область

политика

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. Административной столицей Херсонской области временно станет город Геническ, сейчас в нем сосредоточены все органы власти. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря заместителя председателя правительства региона Александра Фомина сообщает РИА Новости.Геническ расположен на берегу Азовского моря. Считается курортным и портовым городом.В середине октября власти Херсонской области объявили об организованном перемещении жителей четырех муниципалитетов на правобережье Днепра или в другие субъекты России из-за постоянных обстрелов ВСУ и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.9 ноября глава Минобороны РФ Шойгу по предложению командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерала армии Сергея Суровикина отдал приказ отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. 11 ноября в Минобороны сообщили, что на левый берег реки вывели более 30 тысяч российских военных и около пяти тысяч единиц вооружения и техники. Операция прошла без каких-либо потерь личного состава и вооружения.

https://crimea.ria.ru/20221111/obrusheno-dva-proleta-antonovskogo-mosta-v-khersone-1125336137.html

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херсонская область, политика, новые регионы россии