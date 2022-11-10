https://crimea.ria.ru/20221110/detyam-v-rossii-mogut-razreshit-rabotat-s-14-let--zakonoproekt-1125307489.html

Детям в России могут разрешить работать с 14 лет – законопроект

Детям в России могут разрешить работать с 14 лет – законопроект - РИА Новости Крым, 10.11.2022

Детям в России могут разрешить работать с 14 лет – законопроект

Гражданам России хотят разрешить работать с 14 лет. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. РИА Новости Крым, 10.11.2022

2022-11-10T17:13

2022-11-10T17:13

2022-11-10T11:13

общество

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Гражданам России хотят разрешить работать с 14 лет. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.Согласно документу, трудовой договор с подростком в возрасте от 14 лет может быть заключен с письменного согласия одного из родителей. Дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей смогут трудоустроиться с согласия органа опеки и попечительства. Соответствующий документ будет предоставляться работодателю в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) в течение пяти дней с момента получения от него заявления.Есть и еще два условия, регулирующие права заказчика работ и юного сотрудника, связанные с нагрузкой ребенка и получением им законченного общего образования (9 классов школы).Отмечается, что рекомендации относительно вида работ для исполнителей в возрасте до 18 лет утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству создать необходимые условия для увеличения доходов семей с детьми, в частности, чтобы стимулировать их зарабатывать больше.

https://crimea.ria.ru/20221021/spros-na-opyt-rabotodateli-stali-chasche-vybirat-vozrastnykh-sotrudnikov-1124997031.html

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общество, закон и право