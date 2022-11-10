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Детям в России могут разрешить работать с 14 лет – законопроект - РИА Новости Крым, 10.11.2022
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Детям в России могут разрешить работать с 14 лет – законопроект
Детям в России могут разрешить работать с 14 лет – законопроект - РИА Новости Крым, 10.11.2022
Детям в России могут разрешить работать с 14 лет – законопроект
Гражданам России хотят разрешить работать с 14 лет. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T17:13
2022-11-10T11:13
общество
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Гражданам России хотят разрешить работать с 14 лет. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.Согласно документу, трудовой договор с подростком в возрасте от 14 лет может быть заключен с письменного согласия одного из родителей. Дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей смогут трудоустроиться с согласия органа опеки и попечительства. Соответствующий документ будет предоставляться работодателю в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) в течение пяти дней с момента получения от него заявления.Есть и еще два условия, регулирующие права заказчика работ и юного сотрудника, связанные с нагрузкой ребенка и получением им законченного общего образования (9 классов школы).Отмечается, что рекомендации относительно вида работ для исполнителей в возрасте до 18 лет утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству создать необходимые условия для увеличения доходов семей с детьми, в частности, чтобы стимулировать их зарабатывать больше.
https://crimea.ria.ru/20221021/spros-na-opyt-rabotodateli-stali-chasche-vybirat-vozrastnykh-sotrudnikov-1124997031.html
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общество, закон и право
Детям в России могут разрешить работать с 14 лет – законопроект

В России детям с 14 лет хотят разрешить работать – законопроект в Госдуме

17:13 10.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Наталья НазарукПодростки на качелях
Подростки на качелях - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости Крым . Наталья Назарук
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Гражданам России хотят разрешить работать с 14 лет. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.
Согласно документу, трудовой договор с подростком в возрасте от 14 лет может быть заключен с письменного согласия одного из родителей. Дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей смогут трудоустроиться с согласия органа опеки и попечительства. Соответствующий документ будет предоставляться работодателю в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) в течение пяти дней с момента получения от него заявления.
Есть и еще два условия, регулирующие права заказчика работ и юного сотрудника, связанные с нагрузкой ребенка и получением им законченного общего образования (9 классов школы).
"<...> трудовой договор может быть заключен с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы", – говорится в тексте законопроекта.
Отмечается, что рекомендации относительно вида работ для исполнителей в возрасте до 18 лет утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству создать необходимые условия для увеличения доходов семей с детьми, в частности, чтобы стимулировать их зарабатывать больше.
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