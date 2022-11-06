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Херсон обесточен, причины выясняются — Херсоноблэнерго - РИА Новости Крым, 06.11.2022
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Херсон обесточен, причины выясняются — Херсоноблэнерго
Херсон обесточен, причины выясняются — Херсоноблэнерго - РИА Новости Крым, 06.11.2022
Херсон обесточен, причины выясняются — Херсоноблэнерго
Во всех районах Херсона отсутствует электричество, причины выясняются. Об этом сообщили в Херсоноблэнерго, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 06.11.2022
2022-11-06T15:50
2022-11-06T15:50
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Во всех районах Херсона отсутствует электричество, причины выясняются. Об этом сообщили в Херсоноблэнерго, пишет РИА Новости.Ранее сообщалось, что вооруженные формирования Украины выпустили 6 ракет по Каховской ГЭС, одна из них попала в шлюз дамбы, повредив ее.Позже местные власти заявили, что попадание ракеты в шлюз дамбы не причинило критических разрушений.1 ноября администрации Каховского района призвала жителей "незамедлительно покинуть населенный пункт" в связи с высоким уровнем военной угрозы. Отмечалось, что эвакуация проводится организованно автомобильным транспортом.31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра.
https://crimea.ria.ru/20221106/vsu-vypustili-15-snaryadov-po-energodaru-vblizi-zaes-1125252711.html
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херсонская область, происшествия
Херсон обесточен, причины выясняются — Херсоноблэнерго

Все районы Херсона обесточены, причины выясняются — Херсоноблэнерго

15:50 06.11.2022
 
© Фото: pexels.comЛампочка
Лампочка
© Фото: pexels.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Во всех районах Херсона отсутствует электричество, причины выясняются. Об этом сообщили в Херсоноблэнерго, пишет РИА Новости.
"Света нет по всему городу, да. Ждем информацию, где что (произошло — ред.)", - сказал представитель пресс-службы агентству.
Ранее сообщалось, что вооруженные формирования Украины выпустили 6 ракет по Каховской ГЭС, одна из них попала в шлюз дамбы, повредив ее.
Позже местные власти заявили, что попадание ракеты в шлюз дамбы не причинило критических разрушений.
1 ноября администрации Каховского района призвала жителей "незамедлительно покинуть населенный пункт" в связи с высоким уровнем военной угрозы. Отмечалось, что эвакуация проводится организованно автомобильным транспортом.
31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
15:10
ВСУ выпустили 15 снарядов по Энергодару вблизи ЗАЭС
Херсонская областьПроисшествия
 
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16:08Стала известна причина обесточивания Херсонщины: теракт на ЛЭП
15:50Херсон обесточен, причины выясняются — Херсоноблэнерго
15:36Армия России отразила атаки ВСУ на четырех направлениях
15:10ВСУ выпустили 15 снарядов по Энергодару вблизи ЗАЭС
14:58Вооруженные силы РФ уничтожили склад с ракетами для HIMARS и "Смерч"
14:38На Крымском мосту укрепили четыре пролета — Хуснуллин
14:25Власти сообщили о состоянии дамбы Каховской ГЭС после попадания ракеты
14:19Под обстрел на Белгородщине попал резервуар с растворителем
13:31Очередь на переправу в Крым: сколько фур ждут керченский паром
13:24ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС: есть разрушения
13:03Крымский мост закроют на 12 часов — Минтранс РФ
12:45Пассажирский самолет упал в Танзании: на борту было больше 50 человек
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