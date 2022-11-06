https://crimea.ria.ru/20221106/kherson-obestochen-prichiny-vyyasnyayutsya--khersonoblenergo-1125253021.html
Херсон обесточен, причины выясняются — Херсоноблэнерго
Херсон обесточен, причины выясняются — Херсоноблэнерго - РИА Новости Крым, 06.11.2022
Херсон обесточен, причины выясняются — Херсоноблэнерго
Во всех районах Херсона отсутствует электричество, причины выясняются. Об этом сообщили в Херсоноблэнерго, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 06.11.2022
2022-11-06T15:50
2022-11-06T15:50
2022-11-06T15:50
херсонская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111830/95/1118309507_0:64:1881:1122_1920x0_80_0_0_166ec262d787840c7298f694ed155d04.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Во всех районах Херсона отсутствует электричество, причины выясняются. Об этом сообщили в Херсоноблэнерго, пишет РИА Новости.Ранее сообщалось, что вооруженные формирования Украины выпустили 6 ракет по Каховской ГЭС, одна из них попала в шлюз дамбы, повредив ее.Позже местные власти заявили, что попадание ракеты в шлюз дамбы не причинило критических разрушений.1 ноября администрации Каховского района призвала жителей "незамедлительно покинуть населенный пункт" в связи с высоким уровнем военной угрозы. Отмечалось, что эвакуация проводится организованно автомобильным транспортом.31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра.
https://crimea.ria.ru/20221106/vsu-vypustili-15-snaryadov-po-energodaru-vblizi-zaes-1125252711.html
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111830/95/1118309507_80:0:1751:1253_1920x0_80_0_0_f2465fed9cbc6e71a2a0762bd3042dcf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, происшествия
Херсон обесточен, причины выясняются — Херсоноблэнерго
Все районы Херсона обесточены, причины выясняются — Херсоноблэнерго