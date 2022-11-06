https://crimea.ria.ru/20221106/kherson-obestochen-prichiny-vyyasnyayutsya--khersonoblenergo-1125253021.html

Херсон обесточен, причины выясняются — Херсоноблэнерго

Херсон обесточен, причины выясняются — Херсоноблэнерго - РИА Новости Крым, 06.11.2022

Херсон обесточен, причины выясняются — Херсоноблэнерго

Во всех районах Херсона отсутствует электричество, причины выясняются. Об этом сообщили в Херсоноблэнерго, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 06.11.2022

2022-11-06T15:50

2022-11-06T15:50

2022-11-06T15:50

херсонская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111830/95/1118309507_0:64:1881:1122_1920x0_80_0_0_166ec262d787840c7298f694ed155d04.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Во всех районах Херсона отсутствует электричество, причины выясняются. Об этом сообщили в Херсоноблэнерго, пишет РИА Новости.Ранее сообщалось, что вооруженные формирования Украины выпустили 6 ракет по Каховской ГЭС, одна из них попала в шлюз дамбы, повредив ее.Позже местные власти заявили, что попадание ракеты в шлюз дамбы не причинило критических разрушений.1 ноября администрации Каховского района призвала жителей "незамедлительно покинуть населенный пункт" в связи с высоким уровнем военной угрозы. Отмечалось, что эвакуация проводится организованно автомобильным транспортом.31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра.

https://crimea.ria.ru/20221106/vsu-vypustili-15-snaryadov-po-energodaru-vblizi-zaes-1125252711.html

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия