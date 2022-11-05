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ВСУ обстреляли Херсон из HIMARS: две ракеты упали в районе автовокзала - РИА Новости Крым, 05.11.2022
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ВСУ обстреляли Херсон из HIMARS: две ракеты упали в районе автовокзала
ВСУ обстреляли Херсон из HIMARS: две ракеты упали в районе автовокзала - РИА Новости Крым, 05.11.2022
ВСУ обстреляли Херсон из HIMARS: две ракеты упали в районе автовокзала
ВСУ нанесли по Херсону ракетный удар из американской РСЗО HIMARS, сообщил журналистам представитель региональных экстренных служб. РИА Новости Крым, 05.11.2022
2022-11-05T16:56
2022-11-05T17:08
херсонская область
военное положение в новых регионах россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ нанесли по Херсону ракетный удар из американской РСЗО HIMARS, сообщил журналистам представитель региональных экстренных служб.По его информации, в 15:25 ВСУ выпустили по городу шесть ракет.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, накануне ВСУ обстреляли село в Херсонской области, есть погибшие.ВСУ регулярно подвергают Херсон ракетным обстрелам. Преимущественно удары наносятся по Антоновскому мосту, соединяющему берега Днепра.В ночь на 21 октября ВСУ нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в момент переправы по нему гражданского населения. При ударе четверо погибли, еще 13 пострадали.2 ноября неизвестные вооруженные люди обстреляли буксир с мирными жителями, которые эвакуировались на левый берег Днепра в Херсонской области.31 октября Херсонские власти заявили о расширении зоны эвакуации на 15 километров от Днепра. Вывоз населения организован для обеспечения безопасности в связи с возросшей угрозой обстрела со стороны Украины. По словам главы региона Владимира Сальдо, на всех эвакуированных жителей распространится программа помощи, которую ранее получали перемещенные жители правобережной части Херсонщины.Переселиться можно как вглубь Херсонской области, так и в другие регионы РФ. Для выезда из 15 километровой зоны необходимо обращаться на горячую линию по организации гуманитарных поездок в Российскую Федерацию, где операторы расскажут подробный алгоритм действий.
https://crimea.ria.ru/20221026/protiv-khersontsev-nachali-primenyat-novye-snaryady-k-himars-1125101677.html
https://crimea.ria.ru/20221101/rasshirenie-zony-otseleniya-chego-ozhidat-na-khersonskom-fronte-1125190028.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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херсонская область, военное положение в новых регионах россии, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ обстреляли Херсон из HIMARS: две ракеты упали в районе автовокзала

Украинские войска обстреляли Херсон из HIMARS, две ракеты упали в районе автовокзала

16:56 05.11.2022 (обновлено: 17:08 05.11.2022)
 
© РИА Новости КрымХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ нанесли по Херсону ракетный удар из американской РСЗО HIMARS, сообщил журналистам представитель региональных экстренных служб.
По его информации, в 15:25 ВСУ выпустили по городу шесть ракет.
"Четыре ракеты сбили подразделения ПВО, две ракеты упали в районе автовокзала в непосредственной близости от места сбора граждан города для эвакуации. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", — цитирует РИА Новости представителя экстренных служб.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, накануне ВСУ обстреляли село в Херсонской области, есть погибшие.
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ВСУ регулярно подвергают Херсон ракетным обстрелам. Преимущественно удары наносятся по Антоновскому мосту, соединяющему берега Днепра.
В ночь на 21 октября ВСУ нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в момент переправы по нему гражданского населения. При ударе четверо погибли, еще 13 пострадали.
2 ноября неизвестные вооруженные люди обстреляли буксир с мирными жителями, которые эвакуировались на левый берег Днепра в Херсонской области.
31 октября Херсонские власти заявили о расширении зоны эвакуации на 15 километров от Днепра. Вывоз населения организован для обеспечения безопасности в связи с возросшей угрозой обстрела со стороны Украины. По словам главы региона Владимира Сальдо, на всех эвакуированных жителей распространится программа помощи, которую ранее получали перемещенные жители правобережной части Херсонщины.
Переселиться можно как вглубь Херсонской области, так и в другие регионы РФ. Для выезда из 15 километровой зоны необходимо обращаться на горячую линию по организации гуманитарных поездок в Российскую Федерацию, где операторы расскажут подробный алгоритм действий.
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