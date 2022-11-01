https://crimea.ria.ru/20221101/otselenie-zhiteley-khersonskoy-oblasti-kuda-obraschatsya-1125189291.html

Отселение жителей Херсонской области: куда обращаться

Отселение жителей Херсонской области: куда обращаться - РИА Новости Крым, 01.11.2022

Отселение жителей Херсонской области: куда обращаться

Для эвакуации из 15 километровой зоны близ Днепра в Херсонской области необходимо обращаться на горячую линию по организации гуманитарных поездок в Российскую... РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T12:12

2022-11-01T12:12

2022-11-01T12:12

херсонская область

общество

военное положение в новых регионах россии

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Для эвакуации из 15 километровой зоны близ Днепра в Херсонской области необходимо обращаться на горячую линию по организации гуманитарных поездок в Российскую Федерацию, где операторы расскажут подробный алгоритм действий. Об этом РИА Новости Крым рассказал помощник заместителя врио губернатора Херсонской области Сергей Мороз.Он также отметил, что жители смогут остаться в Херсонской области, переселение организовано вглубь региона в предусмотренные для размещения объекты."Мы разместили людей с правого берега и, конечно, разместим всех с левого берега. Мы подготовим пансионаты, дома отдыха, санатории, найдем куда разместить людей", — заверил чиновник.Кроме того, жители могут сами выбрать регион, в который хотят переехать. Сейчас вынужденных переселенцев готовы принять Крым, Ростов, Краснодарский и Ставропольский край.Он также напомнил, что для тех, кто планирует остаться жить на новом месте, предусмотрена помощь от государства."Те, кто уже собирается остаться в других регионах России, уведомляют об этом (по телефону той же горячей линии — ред.), получают информацию о подъемных 100 тысячах и жилищном сертификате", — сказал Мороз.В понедельник Херсонские власти заявили что расширяют зону эвакуации на 15 километров от Днепра. Такое решение позволит создать эшелонированную оборону, отразить нападение ВСУ, не создавая угрозы для мирного населения. На всех эвакуированных жителей распространится программу помощи, которую ранее получали эвакуированные жители правобережной части Херсонщины.Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе военной операции Сергей Суровикин заявил, что у России есть данные о возможности применения Киевом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС.22 октября жителей Херсона призвали немедленно уехать с правого берега Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ.

https://crimea.ria.ru/20221101/vyvoz-lyudey-iz-khersonskoy-oblasti-skolko-zhiteley-otselyat-i-kuda-1125186966.html

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херсонская область

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

херсонская область, общество, военное положение в новых регионах россии, новые регионы россии