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Эрдоган проведет телефонные переговоры с Путиным и Зеленским - РИА Новости Крым, 01.11.2022
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Эрдоган проведет телефонные переговоры с Путиным и Зеленским
Эрдоган проведет телефонные переговоры с Путиным и Зеленским - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Эрдоган проведет телефонные переговоры с Путиным и Зеленским
Президент Турции Тайип Эрдоган запланировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским по ситуации с "зерновой РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T15:55
2022-11-01T16:09
реджеп тайип эрдоган
владимир зеленский (президент украины)
политика
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Президент Турции Тайип Эрдоган запланировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским по ситуации с "зерновой сделкой", они должны состояться в ближайшие дни. Об этом журналистам сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Президент Эрдоган в ближайшие дни проведет переговоры по телефону с Путиным и Зеленским", – приводит слова Чавушоглу РИА Новости.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.После того, как 29 октября Киев совершил террористическую атаку на корабли ЧФ и гражданские суда в акватории Севастополя Россия приостановила на неопределенный срок свое участие в международной "зерновой сделке" в части обеспечения безопасного вывоза продукции из портов Украины. Заявление о выходе РФ из сделки опубликовало Минобороны РФ спустя несколько часов после инцидента. В ведомстве предупредили, что в условиях временной приостановки участия РФ в "черноморской инициативе" движение судов по гуманитарному коридору недопустимо.В ООН призвали РФ воздерживаться от шагов, угрожающих сделке. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал правительство РФ "возобновить участие в инициативе", а американский лидер Джо Байден назвал решение России "возмутительным", спрогнозировав из-за него голод в мире.Комментируя претензии Запада, замглавы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что обсуждать условия возможного возобновления участия России в "зерновой сделке" можно будет только после того, как будут выяснены все обстоятельства террора, имевшего место в Севастополе. В свою очередь вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев рекомендовал Западу использовать для вывоза украинского зерна те же коридоры, которыми США и ЕС поставляют туда вооружение для ВСУ.31 октября стало известно, что Франция совместно с партнерами из ЕС уже прорабатывает альтернативный сухопутный зерновой коридор. 1 ноября глава российского Кабмина Михаил Мишустин в ходе заседания Совета глав правительств Шанхайской Организации Сотрудничества заявил, что Россия готова экспортировать зерно и вне "черноморской зерновой инициативы".
https://crimea.ria.ru/20220926/peregovory-putina-i-zelenskogo-zachem-erdoganu-dialog-ukrainy-i-rossii-1124631534.html
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реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский (президент украины), политика, владимир путин (политик)
Эрдоган проведет телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

МИД Турции: Эрдоган планирует телефонные переговоры с Путиным и Зеленским в ближайшие дни

15:55 01.11.2022 (обновлено: 16:09 01.11.2022)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Президент Турции Тайип Эрдоган запланировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским по ситуации с "зерновой сделкой", они должны состояться в ближайшие дни. Об этом журналистам сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Президент Эрдоган в ближайшие дни проведет переговоры по телефону с Путиным и Зеленским", – приводит слова Чавушоглу РИА Новости.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Президент Турции Реджеп Эрдоган
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Переговоры Путина и Зеленского: зачем Эрдогану диалог Украины и России
После того, как 29 октября Киев совершил террористическую атаку на корабли ЧФ и гражданские суда в акватории Севастополя Россия приостановила на неопределенный срок свое участие в международной "зерновой сделке" в части обеспечения безопасного вывоза продукции из портов Украины. Заявление о выходе РФ из сделки опубликовало Минобороны РФ спустя несколько часов после инцидента. В ведомстве предупредили, что в условиях временной приостановки участия РФ в "черноморской инициативе" движение судов по гуманитарному коридору недопустимо.
В ООН призвали РФ воздерживаться от шагов, угрожающих сделке. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал правительство РФ "возобновить участие в инициативе", а американский лидер Джо Байден назвал решение России "возмутительным", спрогнозировав из-за него голод в мире.
Комментируя претензии Запада, замглавы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что обсуждать условия возможного возобновления участия России в "зерновой сделке" можно будет только после того, как будут выяснены все обстоятельства террора, имевшего место в Севастополе. В свою очередь вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев рекомендовал Западу использовать для вывоза украинского зерна те же коридоры, которыми США и ЕС поставляют туда вооружение для ВСУ.
31 октября стало известно, что Франция совместно с партнерами из ЕС уже прорабатывает альтернативный сухопутный зерновой коридор.
1 ноября глава российского Кабмина Михаил Мишустин в ходе заседания Совета глав правительств Шанхайской Организации Сотрудничества заявил, что Россия готова экспортировать зерно и вне "черноморской зерновой инициативы".
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
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