https://crimea.ria.ru/20221101/erdogan-provedet-telefonnye-peregovory-s-putinym-i-zelenskim-1125193899.html

Эрдоган проведет телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

Эрдоган проведет телефонные переговоры с Путиным и Зеленским - РИА Новости Крым, 01.11.2022

Эрдоган проведет телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

Президент Турции Тайип Эрдоган запланировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским по ситуации с "зерновой РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T15:55

2022-11-01T15:55

2022-11-01T16:09

реджеп тайип эрдоган

владимир зеленский (президент украины)

политика

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Президент Турции Тайип Эрдоган запланировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским по ситуации с "зерновой сделкой", они должны состояться в ближайшие дни. Об этом журналистам сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Президент Эрдоган в ближайшие дни проведет переговоры по телефону с Путиным и Зеленским", – приводит слова Чавушоглу РИА Новости.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.После того, как 29 октября Киев совершил террористическую атаку на корабли ЧФ и гражданские суда в акватории Севастополя Россия приостановила на неопределенный срок свое участие в международной "зерновой сделке" в части обеспечения безопасного вывоза продукции из портов Украины. Заявление о выходе РФ из сделки опубликовало Минобороны РФ спустя несколько часов после инцидента. В ведомстве предупредили, что в условиях временной приостановки участия РФ в "черноморской инициативе" движение судов по гуманитарному коридору недопустимо.В ООН призвали РФ воздерживаться от шагов, угрожающих сделке. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал правительство РФ "возобновить участие в инициативе", а американский лидер Джо Байден назвал решение России "возмутительным", спрогнозировав из-за него голод в мире.Комментируя претензии Запада, замглавы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что обсуждать условия возможного возобновления участия России в "зерновой сделке" можно будет только после того, как будут выяснены все обстоятельства террора, имевшего место в Севастополе. В свою очередь вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев рекомендовал Западу использовать для вывоза украинского зерна те же коридоры, которыми США и ЕС поставляют туда вооружение для ВСУ.31 октября стало известно, что Франция совместно с партнерами из ЕС уже прорабатывает альтернативный сухопутный зерновой коридор. 1 ноября глава российского Кабмина Михаил Мишустин в ходе заседания Совета глав правительств Шанхайской Организации Сотрудничества заявил, что Россия готова экспортировать зерно и вне "черноморской зерновой инициативы".

https://crimea.ria.ru/20220926/peregovory-putina-i-zelenskogo-zachem-erdoganu-dialog-ukrainy-i-rossii-1124631534.html

https://crimea.ria.ru/20220929/o-chem-govorili-po-telefonu-putin-i-erdogan--glavnoe-1124668654.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский (президент украины), политика, владимир путин (политик)