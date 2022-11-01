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РФ готова экспортировать зерно и вне зерновой сделки - Кабмин - РИА Новости Крым, 01.11.2022
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РФ готова экспортировать зерно и вне зерновой сделки - Кабмин
РФ готова экспортировать зерно и вне зерновой сделки - Кабмин - РИА Новости Крым, 01.11.2022
РФ готова экспортировать зерно и вне зерновой сделки - Кабмин
Россия и дальше готова оправлять безвозмездно зерно беднейшим странам, а также экспортировать зерновые на мировые рынки по приемлемым ценам, независимо от... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T13:24
2022-11-01T13:24
михаил мишустин
экономика
санкции против россии
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Россия и дальше готова оправлять безвозмездно зерно беднейшим странам, а также экспортировать зерновые на мировые рынки по приемлемым ценам, независимо от перспектив "черноморской инициативы", завил глава российского Кабмина Михаил Мишустин.Он напомнил, что РФ приостановила свое участие в зерновой сделке после теракта в Севастополе, поскольку гарантировать безопасность прохождения сухогрузов по гуманитарному коридору невозможно. При этом подчеркнул, что диалог РФ с ООН и Турцией на тему "черноморской инициативы" продолжается.Накануне МО РФ заявило о приостановке прохода судов по гуманитарному коридору в рамках зерновой сделки, поскольку Украина используют его для ведения боевых действий против Российской ФедерацииНакануне представители Турции, Украины и ООН согласовали план движения на 31 октября по морскому гуманитарному коридору 16 судов, идущих из Украины и прибывающих. Делегация ООН проинформировала об этом Москву, которая 29 октября объявила о выходе из зерновой сделки.Россия приостановила на неопределенный срок свое участие в международной зерновой сделке в части обеспечения безопасного вывоза продукции из портов Украины после того, как Киев совершил теракт в акватории Севастополя 29 октября. Напомним, ранним утром в тот день беспилотниками с воздуха и моря были атакованы корабли ЧФ и гражданские суда на внешнем и внутреннем рейдах. Заявление о выходе РФ из сделки опубликовало Минобороны РФ спустя несколько часов после инцидента. При этом ранее МИД РФ указывал на потенциальную угрозу по зерновой сделке после теракта на Крымском мосту. Также отмечалось, что за время реализации "черноморской инициативы" свыше 70 судов были задержаны, а некоторые и вовсе отстранены за систематические нарушения, связанные с несоблюдением правил судоходства в морском коридоре и попытки контрабанды в специально оборудованных тайниках.
https://crimea.ria.ru/20221030/atakovavshie-sevastopol-bespilotniki-zapustili-v-zernovom-koridore--mo-1125163376.html
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михаил мишустин, экономика, санкции против россии, в мире
РФ готова экспортировать зерно и вне зерновой сделки - Кабмин

Мишустин: РФ готова обеспечивать продовольственную безопасность и вне зерновой сделки

13:24 01.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevУборка зерновых в Запорожской области
Уборка зерновых в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Россия и дальше готова оправлять безвозмездно зерно беднейшим странам, а также экспортировать зерновые на мировые рынки по приемлемым ценам, независимо от перспектив "черноморской инициативы", завил глава российского Кабмина Михаил Мишустин.
"Независимо от перспектив зерновой сделки, с учетом урожая нынешнего года, Россия готова безвозмездно предоставить самым нуждающимся странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также поставлять всем заинтересованным государствам зерно по приемлемым ценам", - заявил Мишустин на заседании Совета глав правительств Шанхайской Организации Сотрудничества.
Он напомнил, что РФ приостановила свое участие в зерновой сделке после теракта в Севастополе, поскольку гарантировать безопасность прохождения сухогрузов по гуманитарному коридору невозможно. При этом подчеркнул, что диалог РФ с ООН и Турцией на тему "черноморской инициативы" продолжается.
Накануне МО РФ заявило о приостановке прохода судов по гуманитарному коридору в рамках зерновой сделки, поскольку Украина используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации
Михайловская береговая батарея в Севастопольской бухте - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
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Атаковавшие Севастополь беспилотники запустили в "зерновом коридоре" – МО
Накануне представители Турции, Украины и ООН согласовали план движения на 31 октября по морскому гуманитарному коридору 16 судов, идущих из Украины и прибывающих. Делегация ООН проинформировала об этом Москву, которая 29 октября объявила о выходе из зерновой сделки.
Россия приостановила на неопределенный срок свое участие в международной зерновой сделке в части обеспечения безопасного вывоза продукции из портов Украины после того, как Киев совершил теракт в акватории Севастополя 29 октября.
Напомним, ранним утром в тот день беспилотниками с воздуха и моря были атакованы корабли ЧФ и гражданские суда на внешнем и внутреннем рейдах. Заявление о выходе РФ из сделки опубликовало Минобороны РФ спустя несколько часов после инцидента. При этом ранее МИД РФ указывал на потенциальную угрозу по зерновой сделке после теракта на Крымском мосту. Также отмечалось, что за время реализации "черноморской инициативы" свыше 70 судов были задержаны, а некоторые и вовсе отстранены за систематические нарушения, связанные с несоблюдением правил судоходства в морском коридоре и попытки контрабанды в специально оборудованных тайниках.
 
Михаил МишустинЭкономикаСанкции против РоссииВ мире
 
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