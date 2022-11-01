https://crimea.ria.ru/20221101/rf-gotova-eksportirovat-zerno-i-vne-zernovoy-sdelki---kabmin-1125190912.html

РФ готова экспортировать зерно и вне зерновой сделки - Кабмин

РФ готова экспортировать зерно и вне зерновой сделки - Кабмин - РИА Новости Крым, 01.11.2022

РФ готова экспортировать зерно и вне зерновой сделки - Кабмин

Россия и дальше готова оправлять безвозмездно зерно беднейшим странам, а также экспортировать зерновые на мировые рынки по приемлемым ценам, независимо от... РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T13:24

2022-11-01T13:24

2022-11-01T13:24

михаил мишустин

экономика

санкции против россии

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Россия и дальше готова оправлять безвозмездно зерно беднейшим странам, а также экспортировать зерновые на мировые рынки по приемлемым ценам, независимо от перспектив "черноморской инициативы", завил глава российского Кабмина Михаил Мишустин.Он напомнил, что РФ приостановила свое участие в зерновой сделке после теракта в Севастополе, поскольку гарантировать безопасность прохождения сухогрузов по гуманитарному коридору невозможно. При этом подчеркнул, что диалог РФ с ООН и Турцией на тему "черноморской инициативы" продолжается.Накануне МО РФ заявило о приостановке прохода судов по гуманитарному коридору в рамках зерновой сделки, поскольку Украина используют его для ведения боевых действий против Российской ФедерацииНакануне представители Турции, Украины и ООН согласовали план движения на 31 октября по морскому гуманитарному коридору 16 судов, идущих из Украины и прибывающих. Делегация ООН проинформировала об этом Москву, которая 29 октября объявила о выходе из зерновой сделки.Россия приостановила на неопределенный срок свое участие в международной зерновой сделке в части обеспечения безопасного вывоза продукции из портов Украины после того, как Киев совершил теракт в акватории Севастополя 29 октября. Напомним, ранним утром в тот день беспилотниками с воздуха и моря были атакованы корабли ЧФ и гражданские суда на внешнем и внутреннем рейдах. Заявление о выходе РФ из сделки опубликовало Минобороны РФ спустя несколько часов после инцидента. При этом ранее МИД РФ указывал на потенциальную угрозу по зерновой сделке после теракта на Крымском мосту. Также отмечалось, что за время реализации "черноморской инициативы" свыше 70 судов были задержаны, а некоторые и вовсе отстранены за систематические нарушения, связанные с несоблюдением правил судоходства в морском коридоре и попытки контрабанды в специально оборудованных тайниках.

https://crimea.ria.ru/20221030/atakovavshie-sevastopol-bespilotniki-zapustili-v-zernovom-koridore--mo-1125163376.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, экономика, санкции против россии, в мире